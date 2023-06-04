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Учёные выяснили неожиданную пользу алкоголя

Специалисты назвали безопасную дозу, которая позволит извлекать положительный эффект

04 июня 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Представители университетов Кембриджа и Сиднея нашли неожиданную пользу алкоголя для организма человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты проверили больше трёх тысяч британцев, в крови которых измеряли уровень С-реактивного белка, сигнализирующего о воспалительных процессах в кровеносных сосудах. 

Оказалось, что у тех, кто употреблял алкоголь, уровень этого белка в крови был ниже.

Чтобы извлекать пользу из алкоголя, специалисты порекомендовали употреблять не больше шести стаканов пива или средних бокала вина в неделю.


 

Здоровье

Комментарии 8

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Оля

22:44:32 04-06-2023

Подумаешь новость

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Гость

22:58:30 04-06-2023

Пьющим эта новость ничего не даст, а вот молодёжи предлагается ну хоть один стаканчик, кружечку, рюмочку. А потом уже не остановить. Алкаши на помойке тоже когда-то были красивыми юношами и девушками.

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гость

07:10:48 05-06-2023

что продажи алкоголя упали

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Гость

09:52:29 05-06-2023

Вред от алкоголя гораздо страшнее пользы, но алкаши в начале пути думают о пользе, а в конце пути уже думать не способны. Алкоголики душевнобольные люди, это тот вред о котором не говорят, и лечат эту болезнь психиатры.

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Гость

12:53:39 05-06-2023

Всё это враньё. Любое количество любого алкогольного напитка- зло, ибо изменяет сознание, что, собственно, ставит алкоголь в один ряд с наркотическими и психотропными веществами и открывает двери в ад человеческой души.

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ВА

13:51:06 05-06-2023

Пиво, помимо алкоголя/этанола, содержит женский гормон эстроген и регулярно 6 дней в неделю нельзя употреблять, особенно мужчинам. Можно наоборот 1 раз в 7 дней до 0,5 литра, в пятницу после рабочей недели. Каждый день по бокалу вина? - это не сок и каждодневная стабильность приводит к привыканию и нездоровому желанию больше и чаще.

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Гость

07:53:17 06-06-2023

Все кто выше отпейсался, Вы конченые, э.

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Инна

09:59:02 06-06-2023

Алкоголь вред а, что сейчас не вредно ? Все статьи о его пользе очень сомнительны

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