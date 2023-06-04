Учёные выяснили неожиданную пользу алкоголя

Специалисты назвали безопасную дозу, которая позволит извлекать положительный эффект

04 июня 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Представители университетов Кембриджа и Сиднея нашли неожиданную пользу алкоголя для организма человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты проверили больше трёх тысяч британцев, в крови которых измеряли уровень С-реактивного белка, сигнализирующего о воспалительных процессах в кровеносных сосудах.

Оказалось, что у тех, кто употреблял алкоголь, уровень этого белка в крови был ниже.

Чтобы извлекать пользу из алкоголя, специалисты порекомендовали употреблять не больше шести стаканов пива или средних бокала вина в неделю.



