Учёные выяснили неожиданную пользу алкоголя
Специалисты назвали безопасную дозу, которая позволит извлекать положительный эффект
04 июня 2023, 22:29, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Представители университетов Кембриджа и Сиднея нашли неожиданную пользу алкоголя для организма человека. Об этом сообщает Daily Mail.
Специалисты проверили больше трёх тысяч британцев, в крови которых измеряли уровень С-реактивного белка, сигнализирующего о воспалительных процессах в кровеносных сосудах.
Оказалось, что у тех, кто употреблял алкоголь, уровень этого белка в крови был ниже.
Чтобы извлекать пользу из алкоголя, специалисты порекомендовали употреблять не больше шести стаканов пива или средних бокала вина в неделю.
22:44:32 04-06-2023
Подумаешь новость
22:58:30 04-06-2023
Пьющим эта новость ничего не даст, а вот молодёжи предлагается ну хоть один стаканчик, кружечку, рюмочку. А потом уже не остановить. Алкаши на помойке тоже когда-то были красивыми юношами и девушками.
07:10:48 05-06-2023
что продажи алкоголя упали
09:52:29 05-06-2023
Вред от алкоголя гораздо страшнее пользы, но алкаши в начале пути думают о пользе, а в конце пути уже думать не способны. Алкоголики душевнобольные люди, это тот вред о котором не говорят, и лечат эту болезнь психиатры.
12:53:39 05-06-2023
Всё это враньё. Любое количество любого алкогольного напитка- зло, ибо изменяет сознание, что, собственно, ставит алкоголь в один ряд с наркотическими и психотропными веществами и открывает двери в ад человеческой души.
13:51:06 05-06-2023
Пиво, помимо алкоголя/этанола, содержит женский гормон эстроген и регулярно 6 дней в неделю нельзя употреблять, особенно мужчинам. Можно наоборот 1 раз в 7 дней до 0,5 литра, в пятницу после рабочей недели. Каждый день по бокалу вина? - это не сок и каждодневная стабильность приводит к привыканию и нездоровому желанию больше и чаще.
07:53:17 06-06-2023
Все кто выше отпейсался, Вы конченые, э.
09:59:02 06-06-2023
Алкоголь вред а, что сейчас не вредно ? Все статьи о его пользе очень сомнительны