Шесть человек погибли при взрыве на заводе в Самарской области

Инцидент произошел в момент демонтажа технического трубопровода

07 июля 2023, 16:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате происшествия погибли шесть человек.

Еще два человека получили травмы. Известно, что взрыв раздался в момент демонтажа технического трубопровода. Пожар после него не начался. Причины происшествия не уточняются.

Завод "Промсинтез" занимается производством взрывчатых веществ — это один из основных производителей промышленной взрывчатке как в России, так и в СНГ. Он является градообразующим предприятием для Чапаевска.