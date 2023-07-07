Шесть человек погибли при взрыве на заводе в Самарской области
Инцидент произошел в момент демонтажа технического трубопровода
07 июля 2023, 16:22, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате происшествия погибли шесть человек.
Еще два человека получили травмы. Известно, что взрыв раздался в момент демонтажа технического трубопровода. Пожар после него не начался. Причины происшествия не уточняются.
Завод "Промсинтез" занимается производством взрывчатых веществ — это один из основных производителей промышленной взрывчатке как в России, так и в СНГ. Он является градообразующим предприятием для Чапаевска.
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