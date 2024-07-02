Шесть человек пострадали, один погиб при взрыве газа в многоэтажке в Стерлитамаке

Из строения эвакуировали 80 человек

02 июля 2024, 16:05, ИА Амител

Последствия взрыва / Фото: МЧС России

Последствия взрыва / Фото: МЧС России

Взрыв бытового газа произошел в жилом многоэтажном доме в Стерлитамаке. Информацию об этом подтвердили в МЧС России.

Пожарные установили, что хлопок газовоздушной смеси случился на втором этаже девятиэтажного здания. Горения за ним не последовало. Из здания эвакуировали около 80 человек. По предварительной информации, пострадали четверо взрослых и двое детей, одна женщина погибла.

Судя по снимкам с места происшествия, в квартире выбило окна и двери, а местами потрескались стены. Сам момент взрыва попал на видео – его опубликовал телеграм-канал Mash Batash. В момент хлопка у подъездной двери стояла женщина с коляской.