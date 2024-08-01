Шесть человек пострадали при обрушении пятиэтажки в Тагиле

Под завалами могут находиться девять жильцов, из которых почти половина — дети

01 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Место происшествия / Фото: мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Число пострадавших при обрушении в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле выросло до шести человек, из них трое – дети. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

РИА Новости со ссылкой на МЧС подтвердило, что в результате происшествия пострадали шестеро. Источник канала в оперативном штабе заявил, что девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних, могут находиться под завалами. Пострадавших госпитализировали. Разбор завалов продолжается.

Напомним, что инцидент произошел на улице Сибирской. По предварительным данным, взорвался газ, что привело к обрушению подъезда с первого по пятый этаж.