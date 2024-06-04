Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Барнауле
Среди них – семилетний мальчик
04 июня 2024, 21:27, ИА Амител
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении автобуса и автомобиля УАЗ в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
"Скорая помощь увезла пятерых человек, среди них двое пассажиров автобуса. Еще одному пассажиру, семилетнему мальчику, помощь медики оказали на месте", – рассказал собеседник агентства.
Напомним, что ДТП произошло на пересечении улицы Гоголя и Ядринцева в Барнауле. По предварительной информации Госавтоинспекции города, водитель маршрутки пошел на обгон и столкнулся с отечественным автомобилем, который в этот момент поворачивал. Правоохранительные органы, в том числе прокуратура, проводят проверку.
22:06:12 04-06-2024
Но как же они (водители маршруток) носятся, не думая не только о нас - пассажирах, но и о своей жизни. Я хоть и неверующий человек, но, выйдя из 51 маршрутки, произношу - "Спасибо тебе, Господи, что живая"! Редкий день проходит в городе без аварий, а им это - не урок. Поражает и то, что практически никто из пассажиров не делают замечаний этим распоясавшимся во всех смыслах водилам!
23:09:12 04-06-2024
водитель маршрутки виноват, посадите его и его нанимателей. непойми кто работает на таких ответственных постах
08:15:54 05-06-2024
Лея (23:09:12 04-06-2024) водитель маршрутки виноват, посадите его и его нанимателей. ... Не факт. Водитель поворачивающей машины должен убедиться в безопасности маневра. Все случае, когда обгоняющий автомобиль сталкивался с поворачивающим заканчивались виной второго, не взирая даже на скорость движения первого.
14:21:42 05-06-2024
Гость (08:15:54 05-06-2024) Не факт. Водитель поворачивающей машины должен убедиться в б... поворачивал со своей полосы, а маршрутка вылетела на встречку. и кто в данном случае виноват? Явно водитель поворачивающего транспорта. он же не учел что какой то ..... ( умный водитель общественного транспорта) решит рвануть на встречку.
15:47:49 05-06-2024
Гость (14:21:42 05-06-2024) поворачивал со своей полосы, а маршрутка вылетела на встречк... ПДД.
23:10:36 04-06-2024
А был бы большой автобус пострадавших бы не было