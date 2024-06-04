Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Барнауле

Среди них – семилетний мальчик

04 июня 2024, 21:27, ИА Амител

Автобус после столкновения / Фото: "инцидент Барнаул"

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении автобуса и автомобиля УАЗ в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Скорая помощь увезла пятерых человек, среди них двое пассажиров автобуса. Еще одному пассажиру, семилетнему мальчику, помощь медики оказали на месте", – рассказал собеседник агентства.

Напомним, что ДТП произошло на пересечении улицы Гоголя и Ядринцева в Барнауле. По предварительной информации Госавтоинспекции города, водитель маршрутки пошел на обгон и столкнулся с отечественным автомобилем, который в этот момент поворачивал. Правоохранительные органы, в том числе прокуратура, проводят проверку.