Два издания АлтГПУ оказались в числе лучших на конкурсе "Книга года"

Всего участвовало шесть работ вуза

20 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Монография Владимира Бойко и монография Тамары Шеметовой / Фото: АлтГПУ

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук подвела итоги VIII межрегионального конкурса "Книга года: Сибирь – Евразия – 2024". Он состоялся в рамках масштабного фестиваля "Книжная Сибирь".

Алтайский государственный педагогический университет (АлтГПУ) представил на суд жюри шесть изданий, охватывающих разные научные направления. В номинации "Лучшая научная книга" боролись монографии "Методологические и технологические проблемы современного педагогического образования" под редакцией доктора педагогических наук А. А. Веряева и "Становление ценностно-смысловой сферы личности в юношеском возрасте", авторами которой выступили Л. С. Колмогорова и О. Г. Холодкова.

Справочник "Мы в будущее шагаем... Алтайский государственный педагогический университет. 1933-2023" под общей редакцией ректора АлтГПУ И. Р. Лазаренко и сборник "Труды историко-краеведческого музея Алтайского государственного педагогического университета. Вып. 1. Археологические коллекции А. П. Уманского из собрания историко-краеведческого музея АлтГПУ", составленный Н. С. Грибановой, Н. Н. Головченко и В. Б. Бородаевым, претендовали на звание "Лучшая краеведческая книга".

Особый интерес вызвали монографии, посвященные евразийскому межкультурному сотрудничеству. "Как скалы в бурном море...": судьбы корейцев в Западной Сибири и на Урале в XX – начале XXI века" В. С. Бойко и "Российско-синьцзянские торгово-экономические и политические отношения в 1914-1922 гг." кандидата исторических наук Т. А. Шеметовой. Труды представляли собой глубокие исследования, проливающие свет на малоизученные страницы истории.

По результатам экспертной оценки победителем в номинации "Лучшее издание, вносящее вклад в развитие евразийского межкультурного сотрудничества" стала монография Владимира Бойко. В этой же номинации лауреатом интернет-голосования стала монография "Российско-синьцзянские торгово-экономические и политические отношения в 1914-1922 гг." Тамары Шеметовой.

По словам ректора АлтГПУ Ирины Лазаренко, издания вуза регулярно участвуют в подобных конкурсах. В этом они тоже представлены не впервые.

"Отрадно, что из года в год исследования наших ученых входят в число победителей. Это свидетельствует об актуальности, востребованности и качестве научных школ педуниверситета и глубоком исследовательском таланте преподавателей", – сказала ректор вуза Ирина Лазаренко.