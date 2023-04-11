Шесть компаний "бились" на торгах за заброшенную промбазу в центре Барнаула

На участке находятся шесть зданий, которые пойдут под снос

11 апреля 2023, 09:29, ИА Амител

База на Гоголя, 53 / Фото: torgi.gov.ru

В Барнауле состоялись торги по продаже заброшенного имущественного комплекса напротив мэрии. На площадке 35 соток построено шесть объектов, большинство из которых полуразрушены. Несмотря на плохое техническое состояние зданий, лот вызвал ажиотаж у барнаульских предпринимателей, и в ходе торгов цена комплекса взлетела в полтора раза.

"Горячий" аукцион

Постройки на ул. Гоголя, 53, возвели в конце 80-х годов прошлого века. На участке расположено шесть зданий: столярка (площадью 36,7 квадратного метра), склад (30 "квадратов"), два гаража (295 и 508 квадратных метров), здание механической мастерской с проходной (площадью 254,2 квадратного метра), контора с пристройкой (площадью 146,2 квадратного метра).

В строениях из коммуникаций только электроэнергия и отопление. Согласно акту осмотра, состояние всех зданий "удовлетворительное": у большинства нет окон, дверей, фасады покрыты трещинами, отделка отсутствует. Земельный участок, на котором построены объекты, имеет площадь 36 соток. Территория предназначена для эксплуатации производственной базы.

Желающих купить лот оказалось шестеро. Это бизнесмены Андрей Загарин (владелец сети СТО, автомоек и других компаний), Вадим Кручинин, Сергей Фоминых и три компании: "Стройперспектива", "АлтайМедикаГрупп", а также "5-Гамма". В ходе торгов цена комплекса выросла с 25,4 млн рублей до 39,5 млн. Последнее предложение сделала компания "5-Гамма", которой и достался лот.

Перспективные лоты

Кроме площадки на ул. Гоголя, Росимущество смогло реализовать на торгах недостроенную производственную базу в промзоне на ул. Звёздной (в 20 м на юг от участка на ул. Звёздной, 23в).

Объект начали строить в 2014 году, однако после возведения железобетонных конструкций сразу бросили: в техническом паспорте указано, что он готов лишь на 12%. За 59,7 млн рублей (начальная стоимость лота) объект купила компания "Агротрак", которая занимается продажей агротехники и запчастей.

Склад на ул. Звёздной / Фото: torgi.gov.ru

А вот желающих купить полувековую недостроенную больницу на ул. 10-й Западной, 26а (по соседству с РЭО ГИБДД) не нашлось. Росимущество планировало продать здание площадью 5572 квадратных метра с участком 68 соток за 93,4 млн рублей.