Шесть моряков пострадали при пожаре на российском судне в Южной Корее
В составе экипажа было 23 человека, 22 из которых – граждане РФ
26 марта 2025, 15:10, ИА Амител
В южнокорейском Пусане вспыхнуло российское судно. Пострадали шесть моряков. Об этом сообщает РИА Новости.
Пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia произошел в море в восьми километрах от порта Камчхон. В состав экипажа входили 23 моряка, из которых 22 – граждане России.
Известно, что в ходе происшествия пострадали шесть россиян. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Сейчас Генконсульство РФ в Южной Корее контактирует с местными властями:
"Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения города Пусана. Генеральное консульство находится в постоянном контакте с местными властями", – рассказали в ведомстве журналистам.
Морская полиция расследует обстоятельства происшествия. Со слов представителей судна, дым появился из-за неисправности двигателя.
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