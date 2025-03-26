Шесть моряков пострадали при пожаре на российском судне в Южной Корее

В составе экипажа было 23 человека, 22 из которых – граждане РФ

26 марта 2025, 15:10, ИА Амител

Пожар на российском судне в Южной Корее / Фото: Shot

В южнокорейском Пусане вспыхнуло российское судно. Пострадали шесть моряков. Об этом сообщает РИА Новости.

Пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia произошел в море в восьми километрах от порта Камчхон. В состав экипажа входили 23 моряка, из которых 22 – граждане России.

Известно, что в ходе происшествия пострадали шесть россиян. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас Генконсульство РФ в Южной Корее контактирует с местными властями:

"Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения города Пусана. Генеральное консульство находится в постоянном контакте с местными властями", – рассказали в ведомстве журналистам.

Морская полиция расследует обстоятельства происшествия. Со слов представителей судна, дым появился из-за неисправности двигателя.