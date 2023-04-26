Шесть проектов Алтайского педуниверситета получили гранты "Росмолодёжи"
За такую поддержку боролись 340 вузов страны
26 апреля 2023, 13:50, ИА Амител
Студенты / Фото: Freepik
Федеральное агентство по делам молодёжи подвело итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования сервиса "Росмолодёжь.Гранты".
Эксперты выбирали лучшие проекты более чем из 2,2 тыс., поступивших на конкурс. И выбрали 687 из 184 вузов. Инициативы оценивали по актуальности, опыту проведения, социальной значимости идеи, масштабу реализации, потенциалу и уникальности.
Вот какие шесть проектов Алтайского государственного педагогического университета получили гранты:
- всероссийский форум студенческих педагогических отрядов "Вожатская смена: новая высота!" (номинация #создавай_возможности);
- летняя смена клуба международной дружбы "Русский как иноСТРАННЫЙ" (номинация #объединяй);
- мобильная школа "ПараДвижение" (номинация #стирай_границы);
- форум "Формирование основ гражданско-правовой идентичности дошкольников" (номинация #береги);
- зимняя тактическая игра "В зоне особого внимания!" (номинация #защищай);
- обучающий форум Сибирского федерального округа по созданию молодёжных медиацентров в системе среднего профессионального образования "Большие смыслы" (номинация #расскажи_о_главном).
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