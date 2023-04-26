Шесть проектов Алтайского педуниверситета получили гранты "Росмолодёжи"

За такую поддержку боролись 340 вузов страны

26 апреля 2023, 13:50, ИА Амител

Студенты / Фото: Freepik

Федеральное агентство по делам молодёжи подвело итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования сервиса "Росмолодёжь.Гранты".

Эксперты выбирали лучшие проекты более чем из 2,2 тыс., поступивших на конкурс. И выбрали 687 из 184 вузов. Инициативы оценивали по актуальности, опыту проведения, социальной значимости идеи, масштабу реализации, потенциалу и уникальности.

Вот какие шесть проектов Алтайского государственного педагогического университета получили гранты: