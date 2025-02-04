Сейчас Солнце переживает самую высокую вспышечную активность за последний месяц

04 февраля 2025, 11:10, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Солнечная активность в последние дни значительно усилилась, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. 3 февраля ученые сообщили о шести мощных вспышках класса M, одна из них почти переросла во взрыв класса X. Подчеркивалось, что сценарий, при котором нас ждут более мощные вспышки, направленные прямо на Землю, вероятен.

После этого СМИ предупредили о надвигающихся магнитных бурях. О том, накроет ли одна из них планету уже 4 февраля 2025 года, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 4 февраля 2025 года? Если опираться на официальные данные, то можно понять, что СМИ преувеличивают масштаб проблемы. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , вероятность магнитной бури 4 февраля 2025 года составляет 26%. Это не очень высокий показатель угрозы. Для сравнения: вероятность того, что магнитосфера останется спокойной в этот день, равна 39%. Так что нас ждет, скорее, спокойствие, чем магнитная буря.

2 Какой будет геомагнитная обстановка на Земле 4 февраля? 35% ученых считают, что 4 февраля нас все же настигнут магнитные возмущения. Но даже если это произойдет, они будут несильными. В прогнозе указано, что сила геомагнитных ударов не превысит трех баллов и останется в "зеленой", безопасной зоне. Пик активности придется на вечернее время.

3 Придут ли магнитные бури 5 и 6 февраля 2025 года? Ожидается, что два следующих дня будут еще спокойнее. Вероятность магнитной бури 5 февраля составляет 12%, а 6 февраля – и вовсе 3%. Так что серьезной угрозы пока нет. Впрочем, стоит отметить: в лаборатории не раз подчеркивали, что магнитные бури прогнозируются очень сложно. Поэтому всегда есть риск, что геомагнитная обстановка стремительно поменяется в любой момент времени. Но пока прогнозы благоприятные.