СМИ сообщают о "небывалых по силе" бурях из-за корональных дыр на Солнце

31 января 2025, 13:20, ИА Амител

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Планете в ближайшие дни вновь угрожают мощнейшие магнитные бури. По крайней мере, об этом сообщили многие издания, ссылаясь на данные ученых. В качестве причины называют корональные дыры: их на Солнце образовалось сразу две. Предполагается, что предстоящие выходные будут очень тяжелыми для метеозависимых людей.

Впрочем, ученые уже дали по этому поводу свой экспертный комментарий.

О том, начнется ли 1 февраля сильнейшая магнитная буря, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 1 февраля 2025 года? Вполне вероятно, что да. Из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следует , что геомагнитная обстановка 1 февраля 2025 года будет весьма нестабильной. На то, что все пройдет спокойно, ученые дают лишь 14% вероятности. А вот что в субботу нас ждут геомагнитные возмущения – 35%. Наконец, вероятность магнитных бурь в этот день эксперты лаборатории оценивают в 51%. Ученые подчеркивают, что геомагнитная обстановка меняется стремительно, поэтому спрогнозировать магнитную бурю с абсолютной точностью почти невозможно. Но, судя по расчетам, в субботу она все же будет.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 1 февраля 2025 года? По данным ученых, если магнитная буря и накроет Землю 1 февраля, то она будет не очень мощной. С высокой долей вероятности сила геоударов составит 5 баллов. Это уже "красный" уровень опасности, но все еще "слабая магнитная буря" (G1). "В конце недели на выходных возможны слабые бури уровня G1. Вероятности бурь уровня G2 на этой неделе составляют около 20%. Вероятность более сильных событий – менее 5%", – говорится в сообщении института

3 Сколько продлится магнитная буря, которая начнется 1 февраля 2025 года? Ожидается, что космическая непогода продержится в течение субботы, а потом все наладится. По крайней мере, уже 2 февраля наиболее вероятным сценарием ученые считают спокойную магнитосферу.

4 Но ведь говорили, что из-за корональных дыр бури будут очень мощными... В Лаборатории солнечной астрономии дали комментарий по поводу подобных новостей в СМИ. Там подчеркнули, что далеко не всегда корональные дыры вызывают мощные магнитные бури. Например, две недели назад точно такое же астрономическое явление практически никак не повлияло на Землю. При этом там допустили, что ситуация может поменяться очень быстро. Но пока прогноз в целом благоприятный. "Заметим лишь, что "небывалых по силе" бурь ждать не стоит ни при каком сценарии", – отметили в институте