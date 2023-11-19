Эксперты оценили ситуацию с дефицитом зимней резины в Алтайском крае

Специалисты рассказали, как сейчас обстоят дела с производством, поставками и ценами шин в России, а также не рано ли "переобулись" алтайские водители

19 ноября 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ноябре 2023 года в России заговорили о дефиците зимней резины, поскольку многие зарубежные бренды покинули отечественный авторынок. Ситуацию прокомментировал руководитель отдела закупки шин центра "Иванор" (бывший Vianor) Максим Мягков, сообщает Business FM Барнаул.

"Завод Bridgestone приостановил свою деятельность в России. Если в прошлом году хотя бы отгружали остатки, то в этом отгрузок не происходило. Завод Yokohama, который у нас находится, испытывал сложности в начале года и не поставлял шины в Россию, так что продукцию везут только по параллельному импорту – соответственно, на рынке наблюдается дефицит данного бренда. Завод Continental после покупки его нашей группой компаний S8 запустил производство Gislaved и Matador. Но объемы несопоставимы с теми объемами, которые они выпускали до этого. Завод "Мишлена" тоже закрылся – он теперь больше используется как складское помещение. Его продукция тоже ввозится только по параллельному импорту, но это малые объемы. И для потребителей России его не хватает", – объяснил Мягков.

Специалист добавил, что в полном объеме в России работают заводы Ikon (бывшая Nokian), "Кама" и Cordiant. Однако остальная резина ввозится в страну по параллельному импорту, причем в малых объемах.

По словам Мягкова, сказалась на ситуации и возросшая популярность китайских машин, а следовательно – и на китайскую резину. Но пока она не очень подходит под алтайскую зиму с 30-40-градусными морозами, а больше рассчитана на температуру до -10 градусов.

Дефицит зимних шин на рынке вызвал и рост цен. Что касается отечественных брендов, стоимость продукции выросла не сильно: на 6-7% относительно прошлого года. Но вот цена на импортные шины сильно зависит от курса доллара. И в их случае удорожание идет уже от 20%, а в каких-то позициях доходит до 40-45%, пояснил специалист.

Однако, помимо сложной логистики, на стоимости также сказалось и удорожание сырья. Как рассказал автоэксперт и преподаватель Алтайского государственного колледжа Владимир Данченко, резину для авто изготавливают из синтетических каучуков, а их больше 20 видов.

Также специалист ответил на вопрос, не рано ли "переобулись" алтайские водители, когда выпал снег и ударили морозы, а затем снова пришло тепло и все растаяло.

"Зима для автомобиля наступает, когда температура становится +5 градусов, и средняя температура эта будет удерживаться, как для отопительного сезона, в течение восьми календарных дней. Зимняя резина более эластичная, способствует более полному пятну контакта с поверхностью дороги, обеспечивает управляемость и устойчивость автомобиля. Важно, чтобы из пятна контакта шины вовремя отводилась влага. Иначе появляется аквапланеризм, теряется устойчивость автомобиля. Занос – юз – опрокидывание – между этими тремя параметрами очень маленький промежуток времени", – рассказал Данченко.

Он напомнил, что с 1 декабря инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей, которые так и не поменяли резину на зимнюю. "Размер наказания – 500 рублей. Однако важно помнить: настоящей ценой такой поездки могут стать жизнь и здоровье", – заключил он.