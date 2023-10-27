В Барнауле подскочил спрос на услуги шиномонтажа

В некоторых автосервисах поменять резину можно только в порядке живой очереди

27 октября 2023, 09:31, ИА Амител

Шины / Фото: unsplash.com

В Барнауле с приходом снегопадов и холодов под конец октября начался сезонный рост спроса на услуги шиномонтажа, пишет "КП-Барнаул".

Издание отмечает, что сейчас в небольших автосервисах на конкретное время записаться не получится: придется ждать живой очереди. Но и цена будет довольно доступной – 1600-1900 рублей за четыре 17-дюймовых колеса.

В крупных сетевых автосервисах "переобуть" машину можно и по записи. Однако здесь услуга обойдется уже в среднем от 2280 до 2800 рублей за замену аналогичных колес.

В октябре СМИ сообщили, что зимняя резина подорожала в России на 8-14%. По словам опрошенных нашим агентством экспертов, среди причин – дефицит на рынке, рост спроса на новые шины и уход премиальных марок.