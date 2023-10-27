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В Барнауле подскочил спрос на услуги шиномонтажа

В некоторых автосервисах поменять резину можно только в порядке живой очереди

27 октября 2023, 09:31, ИА Амител

Шины / Фото: unsplash.com
Шины / Фото: unsplash.com

В Барнауле с приходом снегопадов и холодов под конец октября начался сезонный рост спроса на услуги шиномонтажа, пишет "КП-Барнаул".

Издание отмечает, что сейчас в небольших автосервисах на конкретное время записаться не получится: придется ждать живой очереди. Но и цена будет довольно доступной – 1600-1900 рублей за четыре 17-дюймовых колеса.

В крупных сетевых автосервисах "переобуть" машину можно и по записи. Однако здесь услуга обойдется уже в среднем от 2280 до 2800 рублей за замену аналогичных колес. 

В октябре СМИ сообщили, что зимняя резина подорожала в России на 8-14%. По словам опрошенных нашим агентством экспертов, среди причин – дефицит на рынке, рост спроса на новые шины и уход премиальных марок.

Барнаул цены Авто

Комментарии 12

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Гость

09:40:02 27-10-2023

Капитаны-очевидности

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Гость

09:44:04 27-10-2023

Ничего нового. Было есть и будет. Пара дней в году шиномонтажника потом полгода кормит. А еще, можно иметь второй комплект колес на дисках и самому менять. В пятницу, под шашлычек и пиво в гаражах.

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Гость

09:53:31 27-10-2023

капец новость?

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Гость

20:41:08 27-10-2023

Гость (09:53:31 27-10-2023) капец новость?... надеются как-то вразумить граждан ЗАРАНЕЕ переобуваться, когда за неделю было ясно про снег и лед, нет - все полезли как дураки в один день накануне. Жареные петухи

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Гость

10:21:11 27-10-2023

Сезонная работа, аак Новый год)

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Гость

10:23:29 27-10-2023

В гараже своём можно поменять, а балансировка?

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Гость

10:46:38 27-10-2023

Гость (10:23:29 27-10-2023) В гараже своём можно поменять, а балансировка?... Балансировка обычно в норме, если ее сразу нормально сделали, кому очень хочется могут проверить когда ажиотаж спадет.

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Андрей

15:12:06 27-10-2023

Купил на зиму штамповку один раз переобул лет 7 ни каких проблем эти диски уже давным давно окупились и вам советую

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Гость

16:14:34 27-10-2023

Ага, а через полтора месяца на ёлки спрос подскочит.

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Гость

19:31:24 27-10-2023

с меня за 15 на ниве содрали 2800 еще весной я обиделся и купил диски пусть теперь посасывают.

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Гость

02:01:00 28-10-2023

Гость (19:31:24 27-10-2023) с меня за 15 на ниве содрали 2800 еще весной я обиделся и ку... Ну не знаю за 16 неделю назад за 1700 переобул, даже к колёсам не прикасался..

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Эксперт

21:34:03 28-10-2023

Вообще, машины переобувают в шиномонтажках. В автосервисах машины ремонтируют. В автосервисах по поводу переобувки авто очередей нет

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