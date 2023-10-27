В Барнауле подскочил спрос на услуги шиномонтажа
В некоторых автосервисах поменять резину можно только в порядке живой очереди
27 октября 2023, 09:31, ИА Амител
В Барнауле с приходом снегопадов и холодов под конец октября начался сезонный рост спроса на услуги шиномонтажа, пишет "КП-Барнаул".
Издание отмечает, что сейчас в небольших автосервисах на конкретное время записаться не получится: придется ждать живой очереди. Но и цена будет довольно доступной – 1600-1900 рублей за четыре 17-дюймовых колеса.
В крупных сетевых автосервисах "переобуть" машину можно и по записи. Однако здесь услуга обойдется уже в среднем от 2280 до 2800 рублей за замену аналогичных колес.
В октябре СМИ сообщили, что зимняя резина подорожала в России на 8-14%. По словам опрошенных нашим агентством экспертов, среди причин – дефицит на рынке, рост спроса на новые шины и уход премиальных марок.
09:40:02 27-10-2023
Капитаны-очевидности
09:44:04 27-10-2023
Ничего нового. Было есть и будет. Пара дней в году шиномонтажника потом полгода кормит. А еще, можно иметь второй комплект колес на дисках и самому менять. В пятницу, под шашлычек и пиво в гаражах.
09:53:31 27-10-2023
капец новость?
20:41:08 27-10-2023
Гость (09:53:31 27-10-2023) капец новость?... надеются как-то вразумить граждан ЗАРАНЕЕ переобуваться, когда за неделю было ясно про снег и лед, нет - все полезли как дураки в один день накануне. Жареные петухи
10:21:11 27-10-2023
Сезонная работа, аак Новый год)
10:23:29 27-10-2023
В гараже своём можно поменять, а балансировка?
10:46:38 27-10-2023
Гость (10:23:29 27-10-2023) В гараже своём можно поменять, а балансировка?... Балансировка обычно в норме, если ее сразу нормально сделали, кому очень хочется могут проверить когда ажиотаж спадет.
15:12:06 27-10-2023
Купил на зиму штамповку один раз переобул лет 7 ни каких проблем эти диски уже давным давно окупились и вам советую
16:14:34 27-10-2023
Ага, а через полтора месяца на ёлки спрос подскочит.
19:31:24 27-10-2023
с меня за 15 на ниве содрали 2800 еще весной я обиделся и купил диски пусть теперь посасывают.
02:01:00 28-10-2023
Гость (19:31:24 27-10-2023) с меня за 15 на ниве содрали 2800 еще весной я обиделся и ку... Ну не знаю за 16 неделю назад за 1700 переобул, даже к колёсам не прикасался..
21:34:03 28-10-2023
Вообще, машины переобувают в шиномонтажках. В автосервисах машины ремонтируют. В автосервисах по поводу переобувки авто очередей нет