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Широко жилье мое родное. Какие большие квартиры продают в Барнауле и сколько они стоят?

Некоторые квартиры по площади сравнимы с небольшим спортзалом

18 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле продают несколько просторных четырехкомнатных квартир, которые по площади сравнимы с некрупным офисом, небольшим спортзалом или даже мини-отелем и идеально подходят для комфортного проживания большой семьи, сообщает "Авито".

Квартира в Октябрьском районе / Фото: опубликовано на avito.ru

В Октябрьском районе за 25,9 млн рублей продают квартиру площадью 241 кв. м. Рядом находятся школы, детские сады и медицинские учреждения. 

"В 2024 году был выделен бюджет на реновацию придомовой территории – проект включает благоустройство детских игровых площадок, ремонт внутридворовых дорог и цоколя дома", – говорится в объявлении.

Квартира на Комсомольском проспекте / Фото: опубликовано на avito.ru

На Комсомольском проспекте за 23,6 млн рублей продают квартиру площадью 203,6 кв. м. Располагается жилье на седьмом этаже 12-этажного кирпичного дома. В числе преимуществ – наличие лоджии, панорамных окон и пространство для зимнего сада. 

"Планировка квартиры предусматривает сауну, кухню-гостиную, две ванные, три спальни, а также две гардеробные. Квартира оборудована системой кондиционирования. Закрытая территория дома с детской площадкой и консьержем обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта", – сообщают потенциальным покупателям.

Квартира на улице Интернациональной / Фото: опубликовано на avito.ru

На улице Интернациональной за 36,5 млн рублей продают квартиру площадью 203,2 кв. м в ЖК "Ренессанс". Жилье расположено на восьмом этаже девятиэтажного жилого комплекса. Благодаря высоким потолкам и современному дизайну интерьера пространство визуально кажется еще более просторным и уютным.

"Дом расположен в исторической части Барнаула, за несколько минут можно прогуляться до самой известной пешеходной улицы, недалеко расположен парковый ансамбль ВДНХ", – указали в объявлении.

В Барнауле продают пентхаус / Фото:

В Барнауле продают семикомнатный пентхаус с шестью балконами за 39 млн рублей

Можно и в ипотеку, но ежемесячный платеж может превысить 500 тысяч рублей
НОВОСТИБарнаул
Барнаул недвижимость

Комментарии 8

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Гость

15:05:54 18-03-2025

Надо брать. Дайте две!

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Константин

19:16:24 18-03-2025

Гость (15:05:54 18-03-2025) Надо брать. Дайте две! ... За мной будете , гражданин

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Гость

16:49:24 18-03-2025

Ну вот из такой квартиры выходит тетя на грязную улицу, а там старые, грязные угрюмые барнаульцы. И лицо ее уже не улыбается.

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Гость

16:56:29 18-03-2025

Гость (16:49:24 18-03-2025) Ну вот из такой квартиры выходит тетя на грязную улицу, а та... ничего мы не грязные и не угрюмые!

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Гость

16:54:28 18-03-2025

"Баваринский" дом на Профинтерна, вообще странное и унылое сооружение. Стоит в темноте и сырости. Каменные холлы как в каком-то заброшенном советском санатории.

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Гость

17:08:43 18-03-2025

На профинтерна строили под себя, по крайней мере все по снипам.

Локация конечно не ахти, и про придомовую территорию, тогда не заморачивались, но в те времена это была первая проба и было топ))
покупать в Сибири жилье за четвертак, причем любое - так себе вложение.
Понятно что 200 квм не с последних берут, но лучше, при прочих равных, в образование детей вложить, чтобы они хоть где, могли жить и работать.

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Гость

21:44:31 18-03-2025

у нас 110 метров платим 8000 руб поставили "умный дом" элитка 2 подъезда

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Иванна

23:49:09 18-03-2025

Убирать такое жилье это надо клининг нанимать, ну а счет за коммуналку ваще жесть.

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