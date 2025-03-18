Некоторые квартиры по площади сравнимы с небольшим спортзалом

18 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле продают несколько просторных четырехкомнатных квартир, которые по площади сравнимы с некрупным офисом, небольшим спортзалом или даже мини-отелем и идеально подходят для комфортного проживания большой семьи, сообщает "Авито".

Квартира в Октябрьском районе / Фото: опубликовано на avito.ru

В Октябрьском районе за 25,9 млн рублей продают квартиру площадью 241 кв. м. Рядом находятся школы, детские сады и медицинские учреждения.

"В 2024 году был выделен бюджет на реновацию придомовой территории – проект включает благоустройство детских игровых площадок, ремонт внутридворовых дорог и цоколя дома", – говорится в объявлении.

Квартира на Комсомольском проспекте / Фото: опубликовано на avito.ru

На Комсомольском проспекте за 23,6 млн рублей продают квартиру площадью 203,6 кв. м. Располагается жилье на седьмом этаже 12-этажного кирпичного дома. В числе преимуществ – наличие лоджии, панорамных окон и пространство для зимнего сада.

"Планировка квартиры предусматривает сауну, кухню-гостиную, две ванные, три спальни, а также две гардеробные. Квартира оборудована системой кондиционирования. Закрытая территория дома с детской площадкой и консьержем обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта", – сообщают потенциальным покупателям.

Квартира на улице Интернациональной / Фото: опубликовано на avito.ru

На улице Интернациональной за 36,5 млн рублей продают квартиру площадью 203,2 кв. м в ЖК "Ренессанс". Жилье расположено на восьмом этаже девятиэтажного жилого комплекса. Благодаря высоким потолкам и современному дизайну интерьера пространство визуально кажется еще более просторным и уютным.