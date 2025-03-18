Широко жилье мое родное. Какие большие квартиры продают в Барнауле и сколько они стоят?
Некоторые квартиры по площади сравнимы с небольшим спортзалом
18 марта 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле продают несколько просторных четырехкомнатных квартир, которые по площади сравнимы с некрупным офисом, небольшим спортзалом или даже мини-отелем и идеально подходят для комфортного проживания большой семьи, сообщает "Авито".
В Октябрьском районе за 25,9 млн рублей продают квартиру площадью 241 кв. м. Рядом находятся школы, детские сады и медицинские учреждения.
"В 2024 году был выделен бюджет на реновацию придомовой территории – проект включает благоустройство детских игровых площадок, ремонт внутридворовых дорог и цоколя дома", – говорится в объявлении.
На Комсомольском проспекте за 23,6 млн рублей продают квартиру площадью 203,6 кв. м. Располагается жилье на седьмом этаже 12-этажного кирпичного дома. В числе преимуществ – наличие лоджии, панорамных окон и пространство для зимнего сада.
"Планировка квартиры предусматривает сауну, кухню-гостиную, две ванные, три спальни, а также две гардеробные. Квартира оборудована системой кондиционирования. Закрытая территория дома с детской площадкой и консьержем обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта", – сообщают потенциальным покупателям.
На улице Интернациональной за 36,5 млн рублей продают квартиру площадью 203,2 кв. м в ЖК "Ренессанс". Жилье расположено на восьмом этаже девятиэтажного жилого комплекса. Благодаря высоким потолкам и современному дизайну интерьера пространство визуально кажется еще более просторным и уютным.
"Дом расположен в исторической части Барнаула, за несколько минут можно прогуляться до самой известной пешеходной улицы, недалеко расположен парковый ансамбль ВДНХ", – указали в объявлении.
15:05:54 18-03-2025
Надо брать. Дайте две!
19:16:24 18-03-2025
Гость (15:05:54 18-03-2025) Надо брать. Дайте две! ... За мной будете , гражданин
16:49:24 18-03-2025
Ну вот из такой квартиры выходит тетя на грязную улицу, а там старые, грязные угрюмые барнаульцы. И лицо ее уже не улыбается.
16:56:29 18-03-2025
Гость (16:49:24 18-03-2025) Ну вот из такой квартиры выходит тетя на грязную улицу, а та... ничего мы не грязные и не угрюмые!
16:54:28 18-03-2025
"Баваринский" дом на Профинтерна, вообще странное и унылое сооружение. Стоит в темноте и сырости. Каменные холлы как в каком-то заброшенном советском санатории.
17:08:43 18-03-2025
На профинтерна строили под себя, по крайней мере все по снипам.
Локация конечно не ахти, и про придомовую территорию, тогда не заморачивались, но в те времена это была первая проба и было топ))
покупать в Сибири жилье за четвертак, причем любое - так себе вложение.
Понятно что 200 квм не с последних берут, но лучше, при прочих равных, в образование детей вложить, чтобы они хоть где, могли жить и работать.
21:44:31 18-03-2025
у нас 110 метров платим 8000 руб поставили "умный дом" элитка 2 подъезда
23:49:09 18-03-2025
Убирать такое жилье это надо клининг нанимать, ну а счет за коммуналку ваще жесть.