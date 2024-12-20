Можно и в ипотеку, но ежемесячный платеж может превысить 500 тысяч рублей

20 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

В Барнауле продают пентхаус / Фото: "Авито"

В Барнауле продают двухуровневый пентхаус площадью 231 кв. метр, расположенный на 22 и 23 этажах в ЖК "Арт Хаус" на улице Партизанской, 175, пишет "Алтайский портал недвижимости".

"Стоимость – 39,27 млн рублей, или 170 тыс. рублей за кв. метр. Квартира подходит под ипотеку, правда, в этом случае ежемесячный платеж может превысить 500 тыс. рублей", – отмечает издание.

В квартире нет отделки и стен, но подразумевается семь комнат: пять спален, зал и кухня-гостиная. Также есть три санузла, две лоджии, гардеробная, шесть маленьких балконов и открытых террас. Объявление о продаже появилось на "Авито".