В Барнауле продают семикомнатный пентхаус с шестью балконами за 39 млн рублей
Можно и в ипотеку, но ежемесячный платеж может превысить 500 тысяч рублей
20 декабря 2024, 16:00, ИА Амител
В Барнауле продают пентхаус / Фото: "Авито"
В Барнауле продают двухуровневый пентхаус площадью 231 кв. метр, расположенный на 22 и 23 этажах в ЖК "Арт Хаус" на улице Партизанской, 175, пишет "Алтайский портал недвижимости".
"Стоимость – 39,27 млн рублей, или 170 тыс. рублей за кв. метр. Квартира подходит под ипотеку, правда, в этом случае ежемесячный платеж может превысить 500 тыс. рублей", – отмечает издание.
В квартире нет отделки и стен, но подразумевается семь комнат: пять спален, зал и кухня-гостиная. Также есть три санузла, две лоджии, гардеробная, шесть маленьких балконов и открытых террас. Объявление о продаже появилось на "Авито".
16:08:21 20-12-2024
Ну прям мечта таджиков ))) заселите туда пару сотен штук
16:37:01 20-12-2024
Гость (16:08:21 20-12-2024) Ну прям мечта таджиков ))) заселите туда пару сотен штук... не азиатов - швейную фабрику сделать. За неделю вложение отобьют
18:19:35 20-12-2024
Гость (16:37:01 20-12-2024) не азиатов - швейную фабрику сделать. За неделю вложение ото... Реально, швейный цех.
20:10:31 20-12-2024
Гость (16:37:01 20-12-2024) не азиатов - швейную фабрику сделать. За неделю вложение ото... для швейной фабрики можно найти сильно дешевле и удобнее)
16:18:05 20-12-2024
Дороговата -вата.
Ну если порно-студию сделать или гараж для дронов (карать врагов народа через форточку), то да...
17:32:50 20-12-2024
ну так себе идея - зарыть 39 единиц в жилье в барнауле
18:21:26 20-12-2024
Гость (17:32:50 20-12-2024) ну так себе идея - зарыть 39 единиц в жилье в барнауле... возле речки по 60+ хотят продавать, а тут всего 39!
19:00:11 20-12-2024
Гость (17:32:50 20-12-2024) ну так себе идея - зарыть 39 единиц в жилье в барнауле... 170 тыр за кв.м. в Барнауле халява
21:32:17 20-12-2024
Не, ну я, вот, шёл, такой по улице, и смотрю - лежит 50 лямов... Куда их? Почему бы и не прикупить-оштукатурить на них эту фатерку?
Правда, потом придётся каждый месяц тысяч по сто коммунальных находить...
23:39:30 20-12-2024
Кхм... (21:32:17 20-12-2024) Не, ну я, вот, шёл, такой по улице, и смотрю - лежит 50 лямо... Надо брать 100%)
00:01:15 21-12-2024
Думаю что это три слона прадаёт свою квартиру, по известной всем причине, у него там трасса под навесом должна была быть с басееном.
10:48:58 21-12-2024
Как же триггерит этот объект счастливых владельцев конур, которые горделиво называются студиями. С унитазом в углу за занавесочкой.
21:54:04 25-12-2024
Да уж, сколько ж зависти в комментариях)) Человеки, работайте усерднее и сможете позволить себе такие квартиры
07:26:59 27-12-2024
Роман (21:54:04 25-12-2024) Да уж, сколько ж зависти в комментариях)) Человеки, работайт... Плохо учили русский. Работать и воровать - разные значения.
20:13:23 10-01-2025
Гость (07:26:59 27-12-2024) Плохо учили русский. Работать и воровать - разные значения. ... Он его не учил, и математику тоже, про экономику молчу. 39 млн при ЗП в 130т.р. это 300 месяцев если всю отдавать.(ну например,) заработать не получится.(инфляцию не отменяли пока, накопить не реально). Либо очень богатый, либо очень тупой.