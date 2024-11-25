Широта возможностей. Где в Барнауле купить квартиру в таких ипотечных условиях?

В ЖК "Широта" предлагают интересные варианты, которые сделают покупку жилье более выгодной

25 ноября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K9j3V

ЖК "Широта" / Фото предоставлено застройщиком

В 2024 году условия ипотеки стали более жесткими, рыночная ситуация все менее предсказуема. А потому так важно выбирать объект недвижимости с ориентиром на будущее. Отличный вариант – ЖК "Широта". Что это за комплекс и как выгодно купить в нем квартиру, в эфире Русское Радио Барнаул рассказала директор по продажам ЖК "Широта" Елена Андреева.

"Проект жилого комплекса "Широта" разрабатывался с учетом пожеланий жителей, до стадии проектирования проводили большое исследование. Планировки квартир, квартирография домов и инфраструктура учитывают важные мелочи и детали, из которых складывается понятие комфортного проживания. "Широта" – это два кирпичных десятиэтажных дома с закрытым двором и паркингом на 228 автомобилей", – пояснила Елена.

Концепция жилого комплекса – "квартал возможностей", подразумевает создание максимально комфортных условий для жизни и развития его жителей. Здесь планируют создать прогулочные зоны, спортивные площадки, велосипедные дорожки, детские зоны, соседский центр и даже фитнес-центр от сети World Сlass*. Со временем здесь построят пять детских садов, две школы и поликлинику. И в шаговой доступности ТРЦ "Арена". Микрорайон застройки по инфраструктурному оснащению уже претендует на звание второго центра города.

Елена Андреева / Фото из личного архива Елены

Условия покупки квартиры в ЖК "Широта" включают варианты и ипотеки, и рассрочки:

дополнительные условия по семейной ипотеке – процентная ставка 6% и первоначальный взнос 20% вместо 30%. Например, при покупке квартиры-студии 30 кв. м за 4,5 млн рублей ежемесячный платеж составит всего 18 тысяч рублей (ипотека сроком на 30 лет);

траншевая ипотека, средства в рамках которой выдаются не сразу, а частями (от того и ежемесячная плата в начале ипотеки ниже). Например, человек вносит первоначальный взнос в размере 30%, а далее платит по 10 тысяч рублей до конца строительства жилья, а когда получат квартиру – продает свою (или другую недвижимость) и гасит ипотеку;

беспроцентная рассрочка, когда покупатель сразу вносит 30-50% от стоимости квартиры, а остальное платит до конца строительства.

ЖК "Широта" / Фото предоставлено застройщиком

Жилой комплекс "Широта", Барнаул, Просторная, 390

Отделы продаж: Просторная, 390 (мобильный офис) и Социалистический, 109

Телефон отдела продаж: 555-705

Сайт: kvartalshirota.ru

Застройщик – общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СибКомИнвест" (ООО "СЗ "СибКомИнвест"). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО Альфа-Банк, АО ДОМ.РФ, ПАО Промсвязьбанк, РАО Совкомбанк, АО Россельхозбанк.

* World Class ("Ворлд Класс")

ИП Андреева Елена Александровна

Реклама