И насколько это сделает жизнь в доме комфортнее

07 мая 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KUvSo

ЖК "Широта" / Фото предоставлено компанией

До недавнего времени проектировщики руководствовались подходом, что жилье выполняет четыре основные функции: отдых, приготовление и прием пищи, хранение вещей и гигиенические процедуры. Сегодня покупатели предъявляют к квартире гораздо больше требований. Каждому члену семьи нужно свое пространство, обустроенное под его запросы и интересы. Решить эту и многие другие задачи позволяют умные планировки. В Барнауле это перспективное направление осваивают в жилом квартале "Широта". О возможностях, которые предлагает ЖК, рассказала руководитель отдела продаж сети офисов недвижимости "Миэль" Виктория Кириллова.

Что такое умная планировка квартиры?

"Это планировка с разумной и комфортной организацией пространства, которая ориентирована на личность владельца и учитывает его привычки и ежедневные действия", – пояснила Виктория Кириллова.

Но как это можно учесть, не зная будущего владельца и его требования? По словам Кирилловой, для разработки ЖК привлекли крупного эксперта на рынке недвижимости – федеральное консалтинговое агентство GMK ("ДжиЭмКей"). С его помощью в Барнауле провели комплексное исследование потребностей и интересов горожан.

ЖК "Широта" / Фото предоставлено компанией

Какие именно планировки есть в ЖК "Широта"?

В ЖК "Широта" представлены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, причем как классические варианты, так и формат европланировок.

Коридоры (как правило, это бесполезная площадь) здесь в пределах 10-15% от общей квадратуры, то есть не занимают половины квартиры. Грязная зона прихожей отсечена. Во всех квартирах продумано хранение: как минимум – ниша для шкафа, как максимум – две гардеробные комнаты. И в дополнение кладовые помещения в подвале.

В квартирах свыше 50 кв. м два и более санузлов, что особенно оценят семьи с детьми, подчеркнула Виктория Кириллова. Предусмотрены мастер-спальни с гардеробной или санузлом, либо сразу и с тем, и с другим.

Впрочем, умные здесь не только планировки квартир. Застройщик изучил пожелания людей и по обустройству двора и мест общего пользования. Так, в проекте появился соседский центр – совершенно новое решение для Барнаула. Это помещение для жителей домов с зонами для коворкинга и неформальных встреч, библиотекой и небольшой детской игровой зоной.

Купить квартиру в ЖК "Широта" можно с использованием ипотечных программ* (в том числе льготных), в рассрочку, с помощью различных сертификатов, а также за наличные.

Вариантов очень много – в ЖК "Широта" будет реализовано 66 уникальных планировочных решений. Обязательно обращайтесь в отдел продаж "Миэль" или мобильный офис ЖК "Широта", мы подберем не только наиболее подходящую планировку, но и самый выгодный и доступный для вас способ купить квартиру мечты", – подчеркнула Виктория Кириллова.

ЖК "Широта" / Фото предоставлено компанией

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СибКомИнвест" (ООО "СЗ "СибКомИнвест"). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

ЖК "Широта"

Мобильный офис продаж: ​​Барнаул, ул. Просторная, 390

Офис продаж: Барнаул, пр. Строителей, 45, 2 этаж, офис 235

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Тел.: +7 (385-2) 555-705Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, АО Альфа-Банк, АО ДОМ.РФ, ПАО АК БАРС

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