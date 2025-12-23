Школа киокушин каратэ "Тикара Додзё" в Барнауле отметила десятилетие большим праздником

Депутат Александр Терентьев поздравил спортсменов, некоторым из них вручил именные стипендии

23 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

"Посвящение в каратисты" / Фото: vladimirfoto.ru

21 декабря в Барнауле прошел праздник "Посвящение в каратисты", организованный одной из крупнейших школ киокушин каратэ "Тикара Додзё". В этом году событие приобрело особую значимость, так как школа отметила свое десятилетие. На мероприятии собрались более 200 каратистов, тренеров и их родителей. Почетным гостем стал депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев, который оказывает поддержку школе.

Первые успехи и яркие моменты

Праздник начался с исполнения гимна России. Далее зрителей порадовали танцевальным номером участники хореографического коллектива "Роза Фибер". Кульминацией события стал ритуал первого боя для новичков. Под громкие аплодисменты юные каратисты успешно разбили доски, продемонстрировав свой первый значимый успех.

Юбилейный год и достижения

Юбилей стал временем подведения итогов за десять лет работы. За это время школа подготовила сотни воспитанников и дала старт карьерам будущих чемпионов. В 2025 году 40 воспитанников стали членами Сборной школы "Тикара Додзё" Алтайского края. Депутат Александр Терентьев вручил именные стипендии талантливым спортсменам, которые будут получать ежемесячные выплаты с января 2026 года. Он подчеркнул, что всегда поддерживал отличников и хорошистов, занимающихся спортом, и поздравил их с достижениями.

«Замечательная атмосфера, крепкая большая семья, в кругу которой очень приятно находиться. Спасибо тренерам за труд, терпение и время, которые они вкладывают. Огромная благодарность родителям за воспитание таких прекрасных ребят. А юным спортсменам я желаю бодрости духа, крепкого здоровья и побед!» – поздравил Александр Терентьев.Создатель школы Михаил Кривошеин подчеркнул, что киокушин каратэ – это не просто набор техник, а философия, объединяющая всех участников. Это не просто секция, а настоящая семья.

"Посвящение в каратисты" / Фото: vladimirfoto.ru

Важной частью школы стали и родители. Например, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Евгения Боровикова, воспитывающая дочь-каратистку, сама начала заниматься каратэ. Также в "Тикара Додзё" создали две группы мам и пап, которые тренируются вместе с детьми. А еще на празднике презентовали трогательную песню, написанную родителями, о том, как они переживают за своих детей и гордятся их успехами.