Школьница едва не погибла во время операции в Карелии. Почему в ЧП обвиняют маму?
Ученица начальных классов чуть не ушла из жизни на операционном столе
07 апреля 2023, 13:49, Анастасия Бичакова
В Карелии школьница едва не погибла во время операции, так как её мама обманула врачей.
Что мать сказала медикам и как девочка чуть не скончалась на операционном столе – читайте на amic.ru.
Что случилось с ребёнком?
Девочке сделали плановую процедуру под наркозом, которую должны выполнять строго на голодный желудок. Об этом родителей предупредили накануне, написал Охлопков на странице во "ВКонтакте".
В день процедуры мать сказала врачам, что перед процедурой её ребёнок не ел и не пил. Но, как выяснилось, это было не совсем так.
"Во время наркоза ребёнок вдруг резко посинел, из носа и рта потекла вода", – отметил глава регионального Минздрава.
По словам Михаила Охлопкова, пациентка могла умереть, но медики спасли её.
То есть в семье всё-таки не выполнили рекомендации врачей?
Нет, не выполнили. После операции девочка призналась, что утром выпила стакан воды. Её мать подтвердила это, когда ей вернули ребёнка и рассказали о произошедшем.
А почему пить и есть перед наркозом – опасно?
Член Общественного совета по защите прав пациентов, анестезиолог-реаниматолог Алексей Старченко объяснил "Московскому комсомольцу", что если операцию проводят под общим наркозом, то пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
В гортань вводят эндотрахеальную трубку, через которую человек дышит во время операции. Вставить её можно только в расслабленную гортань, поэтому, помимо других препаратов, для расслабления мышц вводится миорелаксант.
Но есть проблема – препарат расслабляет не только гортань, но и мышцы пищевода и желудка, вследствие чего жидкость или сжиженная пища "отправляется в обратный путь".
"Это больше всего похоже на рвоту, но правильнее назвать регургитацией – движением жидкости в направлении, противоположном нормальному", – подчеркнул Старченко.
Вместе с пищей и питьём в направлении гортани движется желудочный сок. В нём содержатся соляная и другие кислоты, а также ферменты.
Попав в лёгкие, они могут привести к операционной пневмонии. Кроме того, эти вещества способны повреждать альвеолы, через которые в кровь попадает кислород.
За сколько часов до наркоза можно есть и пить?
Перед наркозом нельзя есть и пить не менее десяти часов.
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