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Школьница едва не погибла во время операции в Карелии. Почему в ЧП обвиняют маму?

Ученица начальных классов чуть не ушла из жизни на операционном столе

07 апреля 2023, 13:49, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Карелии школьница едва не погибла во время операции, так как её мама обманула врачей.

Что мать сказала медикам и как девочка чуть не скончалась на операционном столе – читайте на amic.ru.

1

Что случилось с ребёнком?

Девочке сделали плановую процедуру под наркозом, которую должны выполнять строго на голодный желудок. Об этом родителей предупредили накануне, написал Охлопков на странице во "ВКонтакте".

В день процедуры мать сказала врачам, что перед процедурой её ребёнок не ел и не пил. Но, как выяснилось, это было не совсем так.

"Во время наркоза ребёнок вдруг резко посинел, из носа и рта потекла вода", – отметил глава регионального Минздрава.

По словам Михаила Охлопкова, пациентка могла умереть, но медики спасли её.

2

То есть в семье всё-таки не выполнили рекомендации врачей?

Нет, не выполнили. После операции девочка призналась, что утром выпила стакан воды. Её мать подтвердила это, когда ей вернули ребёнка и рассказали о произошедшем.

3

А почему пить и есть перед наркозом – опасно?

Член Общественного совета по защите прав пациентов, анестезиолог-реаниматолог Алексей Старченко объяснил "Московскому комсомольцу", что если операцию проводят под общим наркозом, то пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

В гортань вводят эндотрахеальную трубку, через которую человек дышит во время операции. Вставить её можно только в расслабленную гортань, поэтому, помимо других препаратов, для расслабления мышц вводится миорелаксант.

Но есть проблема – препарат расслабляет не только гортань, но и мышцы пищевода и желудка, вследствие чего жидкость или сжиженная пища "отправляется в обратный путь".

"Это больше всего похоже на рвоту, но правильнее назвать регургитацией – движением жидкости в направлении, противоположном нормальному", – подчеркнул Старченко.

Вместе с пищей и питьём в направлении гортани движется желудочный сок. В нём содержатся соляная и другие кислоты, а также ферменты.

Попав в лёгкие, они могут привести к операционной пневмонии. Кроме того, эти вещества способны повреждать альвеолы, через которые в кровь попадает кислород.

4

За сколько часов до наркоза можно есть и пить?

Перед наркозом нельзя есть и пить не менее десяти часов.

5

А что делать, если операция экстренная?

Если операция экстренная, то с помощью назальногастрального (идущего через нос в желудок) зонда из желудка пациента откачивают всё его содержимое.

Происшествия медицина

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