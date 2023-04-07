Член Общественного совета по защите прав пациентов, анестезиолог-реаниматолог Алексей Старченко объяснил "Московскому комсомольцу", что если операцию проводят под общим наркозом, то пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

В гортань вводят эндотрахеальную трубку, через которую человек дышит во время операции. Вставить её можно только в расслабленную гортань, поэтому, помимо других препаратов, для расслабления мышц вводится миорелаксант.

Но есть проблема – препарат расслабляет не только гортань, но и мышцы пищевода и желудка, вследствие чего жидкость или сжиженная пища "отправляется в обратный путь".

"Это больше всего похоже на рвоту, но правильнее назвать регургитацией – движением жидкости в направлении, противоположном нормальному", – подчеркнул Старченко.

Вместе с пищей и питьём в направлении гортани движется желудочный сок. В нём содержатся соляная и другие кислоты, а также ферменты.

Попав в лёгкие, они могут привести к операционной пневмонии. Кроме того, эти вещества способны повреждать альвеолы, через которые в кровь попадает кислород.