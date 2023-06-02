Школьница из Новосибирска стала ведущей на "Муз ТВ"

Девочка призналась, что давно мечтала попасть в эфир канала

02 июня 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: анонс "Муз ТВ"

13-летняя певица из Новосибирска Милана Хаметова стала ведущей телеканала "Муз ТВ". Об этом сообщает "НГС".

Милана провела спецвыпуск хит-парада "Муз ТВ", приуроченный ко Дню защиты детей. В эфире она рассказала о десятке самых популярных клипов недели.

Девочка призналась, что давно мечтала оказаться в роли ведущей, а полученный опыт использует для дальнейшего развития.

Отмечается, что в начале мая на YouTube опубликовали клип Миланы на песню "Краш", который набрал почти 200 тысяч просмотров за сутки.