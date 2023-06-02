Виктор Томенко поделился эмоциями от посещения фестиваля "Белый пароход"

Он отметил, что благотворительный проект уже 18 лет помогает детям

02 июня 2023, 09:41, ИА Амител





















Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поделился впечатлениями от посещения фестиваля "Белый пароход", который накануне прошёл в Барнауле. Пост об этом он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Побывал на гала-концерте в филармонии – с удовольствием посмотрел на выступления талантливых ребят!" – написал Томенко.

Глава региона добавил, что "Белый пароход" уже 18 лет помогает детям по всей России.

Томенко также отметил, что в Алтайском крае работают 89 школ искусств, а творчеством занимают 27 тысяч детей. Губернатор заявил, что власти продолжат поддерживать сферу и педагогов.