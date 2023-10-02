Школьница в Новосибирске сломала позвоночник, упав со стула в столовой

На реабилитацию девочке потребуется несколько лет

02 октября 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Девочка из Новосибирска сломала позвоночник во время обеда в школе. Об этом сообщает Baza.

Ученица как обычно пришла на уроки и вместе с одноклассниками пошла в столовую. Ей не хватило места, учительница дала стул, но он оказался сломанным, девочка упала и сильно ударилась. Пришла домой, не смогла встать с кровати. В травмпункте диагностировали перелом грудного позвонка и закрытый неосложненный перелом спинного позвонка.

Медики говорят, что на полное восстановление пострадавшей потребуется два-три года. Родители винят во всем учительницу. Говорят, что она не проверила стул, перед тем как посадить ребенка. Действия педагога проверят следователи.