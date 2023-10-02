Школьница в Новосибирске сломала позвоночник, упав со стула в столовой
На реабилитацию девочке потребуется несколько лет
02 октября 2023, 20:40, ИА Амител
Девочка из Новосибирска сломала позвоночник во время обеда в школе. Об этом сообщает Baza.
Ученица как обычно пришла на уроки и вместе с одноклассниками пошла в столовую. Ей не хватило места, учительница дала стул, но он оказался сломанным, девочка упала и сильно ударилась. Пришла домой, не смогла встать с кровати. В травмпункте диагностировали перелом грудного позвонка и закрытый неосложненный перелом спинного позвонка.
Медики говорят, что на полное восстановление пострадавшей потребуется два-три года. Родители винят во всем учительницу. Говорят, что она не проверила стул, перед тем как посадить ребенка. Действия педагога проверят следователи.
08:30:02 03-10-2023
Ждем запрета стульев....
08:37:13 03-10-2023
Виноват педогог.Проверил тетрадки,проверь и стулья.
10:08:36 03-10-2023
Запретить стулья в школьных столовых! А лучше вообще школьные столовые запретить!
13:39:10 03-10-2023
в 10 школе уже 2 директора сменили , похожая ситуация была только на улицу.... мамаша еще только в ООН жалобу не подавала.....