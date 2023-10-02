Школьники выпрыгнули из окна из-за крика о том, что в здании террористы

Пострадавших с различными травмами госпитализировали

02 октября 2023, 16:53, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Трое учеников выпрыгнули из окна ульяновской школы из-за сообщения о теракте. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, один из школьников в коридоре закричал о теракте в здании, после чего сработала пожарная сигнализация.

Несколько учеников так сильно испугались, что выпрыгнули из окна. В результате у одного из них перелом ноги, у второго сломана пятка, а третий получил ушибы.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.