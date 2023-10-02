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Школьники выпрыгнули из окна из-за крика о том, что в здании террористы

Пострадавших с различными травмами госпитализировали

02 октября 2023, 16:53, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Трое учеников выпрыгнули из окна ульяновской школы из-за сообщения о теракте. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, один из школьников в коридоре закричал о теракте в здании, после чего сработала пожарная сигнализация. 

Несколько учеников так сильно испугались, что выпрыгнули из окна. В результате у одного из них перелом ноги, у второго сломана пятка, а третий получил ушибы.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Происшествия

Комментарии 3

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Светлана

21:00:29 02-10-2023

Пятка к ноге не относится? Детям сочувствую.

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Гость

22:55:18 02-10-2023

А если бы правда терракт?

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Гость

07:42:37 03-10-2023

А если бы правда терракт? - тогда спаслись бы. Мошенники тоже врут, что близкий родственник попал в беду, а вдруг правда бы попал, тогда получается лучше перечислить им деньги, подстраховаться

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