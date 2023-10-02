Школьники выпрыгнули из окна из-за крика о том, что в здании террористы
Пострадавших с различными травмами госпитализировали
02 октября 2023, 16:53, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Трое учеников выпрыгнули из окна ульяновской школы из-за сообщения о теракте. Об этом сообщает Shot.
По данным телеграм-канала, один из школьников в коридоре закричал о теракте в здании, после чего сработала пожарная сигнализация.
Несколько учеников так сильно испугались, что выпрыгнули из окна. В результате у одного из них перелом ноги, у второго сломана пятка, а третий получил ушибы.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
21:00:29 02-10-2023
Пятка к ноге не относится? Детям сочувствую.
22:55:18 02-10-2023
А если бы правда терракт?
07:42:37 03-10-2023
А если бы правда терракт? - тогда спаслись бы. Мошенники тоже врут, что близкий родственник попал в беду, а вдруг правда бы попал, тогда получается лучше перечислить им деньги, подстраховаться