Школьница выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от педофила в Ижевске

Девочка находится в больнице

14 августа 2023, 16:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Удмуртии школьница выпрыгнула из окна на четвертом этаже, чтобы избежать изнасилования, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Ижевске. Девушка пришла в гости к знакомому мужчине, который начал до нее домогаться и хотел изнасиловать. В итоге она решила сбежать из квартиры через окно.

"Школьница с переломами попала в больницу", – рассказал собеседник.

В отношении предполагаемого педофила возбудили уголовное дело. В региональном СК произошедшее не комментируют.

Как уточняет Telegram-канал "112", 15-летняя девочка пришла в гости к 34-летнему знакомому. Мужчину объявили в розыск, он уже имеет судимость за хранение наркотиков. У школьницы компрессионный перелом позвоночника.