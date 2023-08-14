Школьница выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от педофила в Ижевске
Девочка находится в больнице
14 августа 2023, 16:04, ИА Амител
В Удмуртии школьница выпрыгнула из окна на четвертом этаже, чтобы избежать изнасилования, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в Ижевске. Девушка пришла в гости к знакомому мужчине, который начал до нее домогаться и хотел изнасиловать. В итоге она решила сбежать из квартиры через окно.
"Школьница с переломами попала в больницу", – рассказал собеседник.
В отношении предполагаемого педофила возбудили уголовное дело. В региональном СК произошедшее не комментируют.
Как уточняет Telegram-канал "112", 15-летняя девочка пришла в гости к 34-летнему знакомому. Мужчину объявили в розыск, он уже имеет судимость за хранение наркотиков. У школьницы компрессионный перелом позвоночника.
16:11:53 14-08-2023
ну и знакомы у школьницы 15-ти лет
16:18:24 14-08-2023
А зачем она пришла в гости к взрослому мужчине??? Есть понятие "виктимное поведение"! Конечно, это не дает право и мужчине так себя противоправно вести!
08:25:58 15-08-2023
Гость (16:18:24 14-08-2023) А зачем она пришла в гости к взрослому мужчине??? Есть понят... да, да, давайте все девушки и женщины никуда не будут ходить, а еще замотаются в костюм пчеловода и никуда из дома выходить не будут, ну чтобы "не провоцировать". Почему в нашем обществе обвиняют жертву преступления в случившемся, а не преступника? Причем в любом преступлении будь то изнасилование, мошенничество, грабеж и т.д. Не так была одета девушка, не там ходила, не того пенсионер слушал, примеров тьма. Решение совершить преступление принимает преступник, и никто больше! И жертва никак повлиять на это решение не может! Единственно, что может жертва - это попытаться защититься, если физически в состоянии!
12:12:18 15-08-2023
Гость (16:18:24 14-08-2023) А зачем она пришла в гости к взрослому мужчине??? Есть понят... Это мог быть друг семьи, например.
16:18:46 14-08-2023
Что может быть общего между 15-й девочкой и 34-им мужиком? (Исключение: родст.связь)
16:33:19 14-08-2023
мож они марками/значками обменивались...
16:34:30 14-08-2023
15-летняя девочка пришла в гости к 34-летнему знакомому.---- мультики посмотреть? кроме костей, пролечите ей хорошенько голову.
16:55:51 14-08-2023
Гость (16:34:30 14-08-2023) 15-летняя девочка пришла в гости к 34-летнему знакомому.----... Да там нечего в голове лечить, с рождения ничего не заложено.
12:15:14 15-08-2023
Гость (16:55:51 14-08-2023) Да там нечего в голове лечить, с рождения ничего не заложено... Больше половины случаев насилия над детьми и женщинами ( с детьми - так вообще чуть не 80%, насколько помню) - это не незнакомцы в темной подворотне. Родственники, друзья, знакомые, тренеры, учителя...
12:05:48 15-08-2023
Гость (16:34:30 14-08-2023) 15-летняя девочка пришла в гости к 34-летнему знакомому.----... Себе голову пролечите. Это мог быть родственник или хороший знакомый, которому ребенок доверял.
12:44:01 15-08-2023
Возможно девочка-подросток знала что, во время гона/сексуального возбуждения, спокойные животные лоси, слоны становятся безумными и агрессивными, но чтобы добрый, порядочный, благоразумный мужчина-друг уподобился лосю и животные инстинкты затмили разум - это для неё открытие и пришлось спасать целомудрие смертельно-опасным методом. Вывод: хорошая девушка, просто мерила мужской род своими мерками. Секретная информация: "Все люди во время сексуального возбуждения становятся неадекватными и... а иначе..." - поэтому... вот почему...