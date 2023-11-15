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Школьница заявила, что ее пытались изнасиловать на выступлении Стаса Костюшкина

По словам девочки, незнакомец подошел сзади и стал домогаться

15 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

12-летняя девочка заявила о том, что ее пытались изнасиловать во время выступления Стаса Костюшкина в московском ТЦ. Об этом сообщает Mash.

По словам школьницы, все произошло во время праздничного концерта в честь дня рождения торгового центра, на котором выступали Анна Седакова, Zivert, "Блестящие", "На-На" и другие артисты.

Девочка рассказала, что во время выступления Костюшкина к ней сзади подошел неизвестный и стал домогаться. Она с трудом смогла выбраться и позвонила маме, чтобы та ее забрала. Как выглядел обидчик, пострадавшая не запомнила.

Москва Происшествия

Комментарии 9

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Гость

08:21:58 15-11-2023

Запретить Костюшкина совсем

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Гость

13:23:59 15-11-2023

Гость (08:21:58 15-11-2023) Запретить Костюшкина совсем ... Он то здесь ПРИЧЁМ???? Внимательно читайте!

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Гость

08:30:03 15-11-2023

Школьниц тоже запретить. И концерты запретить. А особенно запретить неизвестных и домогателей.

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Гость

08:39:32 15-11-2023

Так плотненько стояли зрители,что и оглянуться нельзя? Вот так,школьницы- трахнут и не заметите.

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Гость

08:58:47 15-11-2023

Гость (08:39:32 15-11-2023) Так плотненько стояли зрители,что и оглянуться нельзя? Вот т... А Вы не подумали что она от страха и ужаса не могла повернуться и детально его рассмотреть? Ей 12! Тут взрослые не всегда среагируют как вам бы хотелось или как вы считаете что они должны были так среагировать..

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Гость

12:24:37 15-11-2023

Гость (08:58:47 15-11-2023) А Вы не подумали что она от страха и ужаса не могла повернут... Допустим, но при чем тут Костюшкин вообще?

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Гость

14:50:50 15-11-2023

Гость (08:58:47 15-11-2023) А Вы не подумали что она от страха и ужаса не могла повернут... А Вы не подумали, что у современных девиц такие бурные сексуальные фантазии, что эротические фильмы вашей юности кажутся безобидной шалостью. Заниматься своми детьми надо! А не совать им телефон вместо соски, лишь бы не мешали! Вам все виноваты. Уже даже до Костюшкина добрались.

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Гость

11:34:21 15-11-2023

Так плотненько стояли зрители,что и оглянуться нельзя?---- эт как в нашем общественном транспорте, тоже можно каждое утро говорить, что изнасиловать хотели!😁

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Гость

16:32:09 15-11-2023

Гость (11:34:21 15-11-2023) Так плотненько стояли зрители,что и оглянуться нельзя?---- э... Ну как они едут летом на работу, мысли только об этом. Тем более, когда стоишь в одном см от неё.

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