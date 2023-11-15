Школьница заявила, что ее пытались изнасиловать на выступлении Стаса Костюшкина

По словам девочки, незнакомец подошел сзади и стал домогаться

15 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

12-летняя девочка заявила о том, что ее пытались изнасиловать во время выступления Стаса Костюшкина в московском ТЦ. Об этом сообщает Mash.

По словам школьницы, все произошло во время праздничного концерта в честь дня рождения торгового центра, на котором выступали Анна Седакова, Zivert, "Блестящие", "На-На" и другие артисты.

Девочка рассказала, что во время выступления Костюшкина к ней сзади подошел неизвестный и стал домогаться. Она с трудом смогла выбраться и позвонила маме, чтобы та ее забрала. Как выглядел обидчик, пострадавшая не запомнила.