Школьница заявила, что ее пытались изнасиловать на выступлении Стаса Костюшкина
По словам девочки, незнакомец подошел сзади и стал домогаться
15 ноября 2023, 08:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
12-летняя девочка заявила о том, что ее пытались изнасиловать во время выступления Стаса Костюшкина в московском ТЦ. Об этом сообщает Mash.
По словам школьницы, все произошло во время праздничного концерта в честь дня рождения торгового центра, на котором выступали Анна Седакова, Zivert, "Блестящие", "На-На" и другие артисты.
Девочка рассказала, что во время выступления Костюшкина к ней сзади подошел неизвестный и стал домогаться. Она с трудом смогла выбраться и позвонила маме, чтобы та ее забрала. Как выглядел обидчик, пострадавшая не запомнила.
08:21:58 15-11-2023
Запретить Костюшкина совсем
13:23:59 15-11-2023
Гость (08:21:58 15-11-2023) Запретить Костюшкина совсем ... Он то здесь ПРИЧЁМ???? Внимательно читайте!
08:30:03 15-11-2023
Школьниц тоже запретить. И концерты запретить. А особенно запретить неизвестных и домогателей.
08:39:32 15-11-2023
Так плотненько стояли зрители,что и оглянуться нельзя? Вот так,школьницы- трахнут и не заметите.
08:58:47 15-11-2023
Гость (08:39:32 15-11-2023) Так плотненько стояли зрители,что и оглянуться нельзя? Вот т... А Вы не подумали что она от страха и ужаса не могла повернуться и детально его рассмотреть? Ей 12! Тут взрослые не всегда среагируют как вам бы хотелось или как вы считаете что они должны были так среагировать..
12:24:37 15-11-2023
Гость (08:58:47 15-11-2023) А Вы не подумали что она от страха и ужаса не могла повернут... Допустим, но при чем тут Костюшкин вообще?
14:50:50 15-11-2023
Гость (08:58:47 15-11-2023) А Вы не подумали что она от страха и ужаса не могла повернут... А Вы не подумали, что у современных девиц такие бурные сексуальные фантазии, что эротические фильмы вашей юности кажутся безобидной шалостью. Заниматься своми детьми надо! А не совать им телефон вместо соски, лишь бы не мешали! Вам все виноваты. Уже даже до Костюшкина добрались.
11:34:21 15-11-2023
Так плотненько стояли зрители,что и оглянуться нельзя?---- эт как в нашем общественном транспорте, тоже можно каждое утро говорить, что изнасиловать хотели!😁
16:32:09 15-11-2023
Гость (11:34:21 15-11-2023) Так плотненько стояли зрители,что и оглянуться нельзя?---- э... Ну как они едут летом на работу, мысли только об этом. Тем более, когда стоишь в одном см от неё.