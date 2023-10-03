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Школьницу, изрезавшую лицо подруги под Новосибирском, проверят на вменяемость

Девочку направили на психиатрическую экспертизу

03 октября 2023, 18:40, ИА Амител

Школьницу, изрезавшую подругу канцелярским ножом, отправили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Mash Siberia.

В социальных сетях у девочки нашли видео, на которых она раскрашивала себе лицо, а в статусе во "ВКонтакте" – смайлик с диким смехом и эмодзи ножа.

Напомним, что пострадавшую девочку нашли в лесу с множеством резаных ран на разных частях тела. Она успела нажать кнопку экстренного вызова, благодаря чему школьницу быстро смогли найти. Оперировали ребенка более пяти часов.

Следователи возбудили уголовное дело. 

Новосибирская область Происшествия дети

Комментарии 3

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Гость

19:29:57 03-10-2023

Кобыла, страшная и жирная.

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Гость

09:57:50 04-10-2023

Ну, что сказать....Нормальный ребенок не вырос..

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Элен без ребят

12:37:05 04-10-2023

Гость (09:57:50 04-10-2023) Ну, что сказать....Нормальный ребенок не вырос..... ребенок- это человек в период детства. вообще родился не ребенок, тк человеком это назвать нельзя.

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