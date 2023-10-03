Школьницу, изрезавшую лицо подруги под Новосибирском, проверят на вменяемость
Девочку направили на психиатрическую экспертизу
03 октября 2023, 18:40, ИА Амител
Школьницу, изрезавшую подругу канцелярским ножом, отправили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Mash Siberia.
В социальных сетях у девочки нашли видео, на которых она раскрашивала себе лицо, а в статусе во "ВКонтакте" – смайлик с диким смехом и эмодзи ножа.
Напомним, что пострадавшую девочку нашли в лесу с множеством резаных ран на разных частях тела. Она успела нажать кнопку экстренного вызова, благодаря чему школьницу быстро смогли найти. Оперировали ребенка более пяти часов.
Следователи возбудили уголовное дело.
19:29:57 03-10-2023
Кобыла, страшная и жирная.
09:57:50 04-10-2023
Ну, что сказать....Нормальный ребенок не вырос..
12:37:05 04-10-2023
Гость (09:57:50 04-10-2023) Ну, что сказать....Нормальный ребенок не вырос..... ребенок- это человек в период детства. вообще родился не ребенок, тк человеком это назвать нельзя.