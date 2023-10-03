Школьницу, изрезавшую лицо подруги под Новосибирском, проверят на вменяемость

Девочку направили на психиатрическую экспертизу

03 октября 2023, 18:40, ИА Амител

Школьницу, изрезавшую подругу канцелярским ножом, отправили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Mash Siberia.

В социальных сетях у девочки нашли видео, на которых она раскрашивала себе лицо, а в статусе во "ВКонтакте" – смайлик с диким смехом и эмодзи ножа.

Напомним, что пострадавшую девочку нашли в лесу с множеством резаных ран на разных частях тела. Она успела нажать кнопку экстренного вызова, благодаря чему школьницу быстро смогли найти. Оперировали ребенка более пяти часов.

Следователи возбудили уголовное дело.