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Школьник из Барнаула победил в чемпионате России по радиоспорту

Турнир прошел в Екатеринбурге

08 апреля 2025, 12:40, ИА Амител

Барнаулец Дмитрий Перебоев / Фото: клуб "Радист"
Барнаулец Дмитрий Перебоев / Фото: клуб "Радист"

Ученик барнаульской СОШ № 31, член сборной команды России по радиоспорту Дмитрий Перебоев занял первое место в личном зачете на Всероссийских соревнованиях по радиоспорту. Он стал первым в зачетной группе юношей с 13 по 16 лет.

Кубок России и всероссийские соревнования ДОСААФ России по радиоспорту проходили с 28 марта по 1 апреля в Екатеринбурге на базе Военно-учебного центра имени Героя Советского Союза Бориса Рассохина при Уральском федеральном университете (дисциплина "скоростная радиотелеграфия").

В соревнованиях приняли участие команды из десяти регионов России, более 85 человек в возрасте от 7 до 64 лет.

Участники соревновались в скорости и точности приема и передачи телеграфных сообщений с использованием азбуки Морзе. При этом скорость передачи и приема может достигать 200−300 знаков в минуту. Это интеллектуальный и технический вид спорта, требующий отличной реакции, концентрации и внимания.

Дмитрий Перебоев – ученик 8-го класса МБОУ СОШ № 31. Воспитанник спортивно-технического клуба "Радист". Радиотелеграфией занимается три года, но именно в 2024 году показал себя как знаковый спортсмен. Дмитрий уже занял призовые места в Кубке России в городе Санкт-Петербурге и на первенстве страны в Кирове.

Барнаулец Дмитрий Перебоев на ЧМ / Фото: клуб

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Барнаул Спорт Соревнования

Комментарии 4

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Гость

12:46:28 08-04-2025

А теперь давайте посчитаем, сколько раз вспомнят про Диму Перебоева и сколько уже вспомнили про наркомана техника.

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алтай

13:14:29 08-04-2025

молодец пацанчик !

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Костья

13:21:11 08-04-2025

Молодец радиолюбитель!!!

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Гость

21:42:03 08-04-2025

Умничка!Удачи тебе!

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