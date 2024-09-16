Школьник с молотком набросился на одноклассников в Челябинске
Трое детей пострадали, нападавший задержан
16 сентября 2024, 13:44, ИА Амител
Молоток / Источник фото: unsplash.com
В Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы № 68 набросился на одноклассников с молотком, сообщает Shot.
Подросток пронес через охрану инструмент в класс, достал его на первом уроке и атаковал ребят. Пострадали мальчик и две девочки – одна из них в реанимации в тяжелом состоянии.
Нападавшего задержали. Его мотивы выясняют правоохранители.
13:49:56 16-09-2024
.. ученик коррекционной школы.. Вопросов нет.
19:02:14 16-09-2024
Гость (13:49:56 16-09-2024) .. ученик коррекционной школы.. Вопросов нет.... Коррекционная школа - это не школа для умственно отсталых! Основная масса - нарушение зрения , речи , и т.д. по медпоказаниям ! А умственно они развиты получше многих ,так сказать, " нормальных" ! Не надо ярлыков и штампов!
14:02:07 16-09-2024
ща начнут охрану обвинять а че мы можем сделать если нас ущемляют во всем и всегда крайними делают мы досматривать не имеем права а сумки нам не показывают перестать охранять? или силу применять?
19:06:11 16-09-2024
коля317 (14:02:07 16-09-2024) ща начнут охрану обвинять а че мы можем сделать если нас ущ... "Бедненькие " ? А если твоего ребёнка оприходуют молотком ? Кем запоешь ? Мальчиком из венского хора ?
14:04:40 16-09-2024
В свое время у меня в классе чувак на уроке труда напильником двух чмошников отхреначил. Больше не докапывались.
17:44:24 16-09-2024
Гость (14:04:40 16-09-2024) В свое время у меня в классе чувак на уроке труда напильнико... Ну вот и здесь так же - глупая девочка огреблась за свои поступки
06:08:01 17-09-2024
Ходил бы на бокс - набросился бы с кулаками
А так слабый телом - слабый духом
Только исподтишка молотком и может махать
10:43:39 17-09-2024
ФиС (06:08:01 17-09-2024) Ходил бы на бокс - набросился бы с кулакамиА так слабый ... Ходил бы на бокс - его бы никто бы не травил
И вообще бы все было бы тихо и мирно