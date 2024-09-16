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Школьник с молотком набросился на одноклассников в Челябинске

Трое детей пострадали, нападавший задержан

16 сентября 2024, 13:44, ИА Амител

Молоток / Источник фото: unsplash.com
Молоток / Источник фото: unsplash.com

В Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы № 68 набросился на одноклассников с молотком, сообщает Shot.

Подросток пронес через охрану инструмент в класс, достал его на первом уроке и атаковал ребят. Пострадали мальчик и две девочки – одна из них в реанимации в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали. Его мотивы выясняют правоохранители.

Происшествия дети

Комментарии 8

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Гость

13:49:56 16-09-2024

.. ученик коррекционной школы.. Вопросов нет.

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Гость

19:02:14 16-09-2024

Гость (13:49:56 16-09-2024) .. ученик коррекционной школы.. Вопросов нет.... Коррекционная школа - это не школа для умственно отсталых! Основная масса - нарушение зрения , речи , и т.д. по медпоказаниям ! А умственно они развиты получше многих ,так сказать, " нормальных" ! Не надо ярлыков и штампов!

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коля317

14:02:07 16-09-2024

ща начнут охрану обвинять а че мы можем сделать если нас ущемляют во всем и всегда крайними делают мы досматривать не имеем права а сумки нам не показывают перестать охранять? или силу применять?

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Митрич

19:06:11 16-09-2024

коля317 (14:02:07 16-09-2024) ща начнут охрану обвинять а че мы можем сделать если нас ущ... "Бедненькие " ? А если твоего ребёнка оприходуют молотком ? Кем запоешь ? Мальчиком из венского хора ?

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Гость

14:04:40 16-09-2024

В свое время у меня в классе чувак на уроке труда напильником двух чмошников отхреначил. Больше не докапывались.

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гость

17:44:24 16-09-2024

Гость (14:04:40 16-09-2024) В свое время у меня в классе чувак на уроке труда напильнико... Ну вот и здесь так же - глупая девочка огреблась за свои поступки

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ФиС

06:08:01 17-09-2024

Ходил бы на бокс - набросился бы с кулаками
А так слабый телом - слабый духом
Только исподтишка молотком и может махать

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На скакалочке

10:43:39 17-09-2024

ФиС (06:08:01 17-09-2024) Ходил бы на бокс - набросился бы с кулакамиА так слабый ... Ходил бы на бокс - его бы никто бы не травил
И вообще бы все было бы тихо и мирно

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