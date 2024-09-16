Школьник с молотком набросился на одноклассников в Челябинске

Трое детей пострадали, нападавший задержан

16 сентября 2024, 13:44, ИА Амител

Молоток / Источник фото: unsplash.com

В Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы № 68 набросился на одноклассников с молотком, сообщает Shot.

Подросток пронес через охрану инструмент в класс, достал его на первом уроке и атаковал ребят. Пострадали мальчик и две девочки – одна из них в реанимации в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали. Его мотивы выясняют правоохранители.