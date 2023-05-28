Школьник переел успокоительных, потому что сильно переживал из-за ОГЭ

В плохом состоянии его обнаружила мама

28 мая 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Девятиклассник в Подмосковье переел успокоительных, потому что очень сильно переживал из-за предстоящего ОГЭ. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Накануне мама сводила мальчика к неврологу – из-за сильного стресса он плохо себя чувствовал. Врач прописал школьнику успокоительное и строго обозначил дозу: две таблетки в день.

Мальчик дозировку нарушил и употребил больше лекарства. Около полуночи мать зашла в комнату и обнаружила его в плохом самочувствии.

Из квартиры его доставили к токсикологам. Здоровью ребёнка ничего не угрожает.