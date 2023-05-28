Школьник переел успокоительных, потому что сильно переживал из-за ОГЭ
В плохом состоянии его обнаружила мама
28 мая 2023, 14:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Девятиклассник в Подмосковье переел успокоительных, потому что очень сильно переживал из-за предстоящего ОГЭ. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Накануне мама сводила мальчика к неврологу – из-за сильного стресса он плохо себя чувствовал. Врач прописал школьнику успокоительное и строго обозначил дозу: две таблетки в день.
Мальчик дозировку нарушил и употребил больше лекарства. Около полуночи мать зашла в комнату и обнаружила его в плохом самочувствии.
Из квартиры его доставили к токсикологам. Здоровью ребёнка ничего не угрожает.
14:55:24 28-05-2023
Да ёлки - палки! Мы сдавали в сов. время сразу и выпускные и вступительные - это 8, 9 экзаменов, да ещё в других городах, не дома и никто ничего не ел, никакие успокоительные и все живы. Ну и молодёжь пошла...
07:42:30 29-05-2023
Поддерживаю Гостя от 14:55.В июне в сов. временна заканчивались экзамены :литература с русским -сочинение),математика -устно, вопросы по алгебре,геометрии,тригонометрии), физика - устно, история - устно, иностранный -устно,Июль- подготовка к сдаче вступительных экзаменов, а в августе -вступительные экзамены конкретно,на факультет,куда поступит в ТОмский университет, радиофизический факультет: Литература(сочинение), математика -письменно, математика -устно, физика, иностранный. Потому что не нагнеталась обстановка по поводу экзаменов, никаких эл\мг рамок на входе, никого не проверяли,не меняли школы,где сдавать выпускные, ВСе было достойно и спокойно.Конечно,нервничали, но нервы побеждали силой своей воли.А сейчас иногда столько говорят о предотвращении списывания, что готовы у каждого стола школьника по бойцу Росгвардии поставить.А всё идет от гигантского количества ненужного материала,который заставляют изучать в школе учеников.И от требований, что ученикам должны помогать родители.РОдители и в сов. времена помогали, но писать трактаты о композиторах, по географии,особенно, истории всем подряд -это нонсенс.Мы писали доклады тоже, но по предметам, которые нас интересовали, но не по всем подряд.
15:37:18 28-05-2023
и с какой целью публиковать такие новости, страху побольше нагнать на участников и их родителей? Или спровоцировать очередную волну негатива против экзаменов?
22:00:19 28-05-2023
гость (15:37:18 28-05-2023) и с какой целью публиковать такие новости, страху побольше н... Тебя спросить забыли!