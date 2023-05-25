Школьник в Подмосковье отравился психотропами, потому что переживал из-за ОГЭ

Полиция выясняет, откуда в семейной аптечке такие сильные лекарства

25 мая 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

15-летний школьник в Подмосковье отравился психотропными веществами, потому что очень сильно переживал из-за предстоящего экзамена. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Отмечается, что мальчик готовился к ОГЭ, но никак не мог взять себя в руки. Тогда он пошёл к аптечке, взял оттуда несколько таблеток и употребил.

Почти сразу ребёнку стало плохо, родители вызвали скорую. Врачи диагностировали у подростка отравление психотропами.

Полиция выясняет, откуда у семьи такие сильные лекарства, а также почему школьник смог свободно их употребить.