НОВОСТИПроисшествия

Пятиклассник избил учительницу до сотрясения мозга из-за смартфона

Правоохранители проводят проверку

14 сентября 2024, 18:22, ИА Амител

Удар кулаком / Фото: unsplash.com
Удар кулаком / Фото: unsplash.com

Под Симферополем пятиклассник избил учительницу гимназии до сотрясения мозга из-за смартфона, пишет "КП".

Во время урока музыки школьник уставился в телефон, и 55-летний педагог потребовала от него положить девайс к ней на стол. После занятия школьник стащил гаджет и попытался уйти, но учительница потребовала объяснений. В итоге ребенок разозлился и ударил женщину в висок, а затем еще и обматерил.

Правоохранители проводят проверку. С мальчиком работает психолог.

Происшествия дети

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

18:31:19 14-09-2024

Ну все, Русский мир приплыл.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:07:45 15-09-2024

Гость (18:31:19 14-09-2024) Ну все, Русский мир приплыл.... В США расстрелы в школах каждый месяц. Означает ли этот факт, что Американский мир приплыл? Вот зачем ты вообще свою поганую пасть открываешь, чтобы выдать какой то бред? Какая корреляция Русского мира и дебила из школы?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:40:38 14-09-2024

это существо называется ребенок?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:42:04 14-09-2024

Учат в школе ,учат в школе,учат в шкооолеее...
Буквы разные писать,тонким пёрышком в тетрадь,учат в школе ,учат в школе,учат в шкооолеее...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

18:55:23 14-09-2024

Психолог???? А почему не следователь?

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бдыщ!

19:12:39 14-09-2024

Какой психолог. Колония.

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:44:21 14-09-2024

Бдыщ! (19:12:39 14-09-2024) Какой психолог. Колония. ... заявление напишет - будет и колония

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:46:26 14-09-2024

и это только начало

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:53:53 14-09-2024

Какой следователь и какая колония? ему максимум 13 лет, поэтому и ударил, что ничего не будет - побеседуют в очередной раз с родителями , а уголовного преследования не будет. Беда...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:12 15-09-2024

А чего вы хотите? Учитель бесправен полностью. Ему можно только работать на ставку ниже минималки. Мамаши - тупые озверевшие существа, полностью уверенные в своей безнаказанности. Рособр занимается только тем, что стращает учителей наказаниями и увольнениями. Вот и все. Не понимаю, зачем вообще идти работать в школу? Надо всем просто массово увольняться, пусть мамашки дома выродков своих учат.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:54 15-09-2024

Здоровый ребенок так не поступит.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:36 16-09-2024

А наверняка начинало дитятко с бездомных животных, прячась за юбку яжемамки... отсюда и вседозволенность, что "онжеребенок"... понять и простить гадину, так???

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров