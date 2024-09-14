Пятиклассник избил учительницу до сотрясения мозга из-за смартфона
Правоохранители проводят проверку
14 сентября 2024, 18:22, ИА Амител
Удар кулаком / Фото: unsplash.com
Под Симферополем пятиклассник избил учительницу гимназии до сотрясения мозга из-за смартфона, пишет "КП".
Во время урока музыки школьник уставился в телефон, и 55-летний педагог потребовала от него положить девайс к ней на стол. После занятия школьник стащил гаджет и попытался уйти, но учительница потребовала объяснений. В итоге ребенок разозлился и ударил женщину в висок, а затем еще и обматерил.
Правоохранители проводят проверку. С мальчиком работает психолог.
18:31:19 14-09-2024
Ну все, Русский мир приплыл.
08:07:45 15-09-2024
Гость (18:31:19 14-09-2024) Ну все, Русский мир приплыл.... В США расстрелы в школах каждый месяц. Означает ли этот факт, что Американский мир приплыл? Вот зачем ты вообще свою поганую пасть открываешь, чтобы выдать какой то бред? Какая корреляция Русского мира и дебила из школы?
18:40:38 14-09-2024
это существо называется ребенок?
18:42:04 14-09-2024
Учат в школе ,учат в школе,учат в шкооолеее...
Буквы разные писать,тонким пёрышком в тетрадь,учат в школе ,учат в школе,учат в шкооолеее...
18:55:23 14-09-2024
Психолог???? А почему не следователь?
19:12:39 14-09-2024
Какой психолог. Колония.
21:44:21 14-09-2024
Бдыщ! (19:12:39 14-09-2024) Какой психолог. Колония. ... заявление напишет - будет и колония
20:46:26 14-09-2024
и это только начало
21:53:53 14-09-2024
Какой следователь и какая колония? ему максимум 13 лет, поэтому и ударил, что ничего не будет - побеседуют в очередной раз с родителями , а уголовного преследования не будет. Беда...
09:41:12 15-09-2024
А чего вы хотите? Учитель бесправен полностью. Ему можно только работать на ставку ниже минималки. Мамаши - тупые озверевшие существа, полностью уверенные в своей безнаказанности. Рособр занимается только тем, что стращает учителей наказаниями и увольнениями. Вот и все. Не понимаю, зачем вообще идти работать в школу? Надо всем просто массово увольняться, пусть мамашки дома выродков своих учат.
12:22:54 15-09-2024
Здоровый ребенок так не поступит.
10:26:36 16-09-2024
А наверняка начинало дитятко с бездомных животных, прячась за юбку яжемамки... отсюда и вседозволенность, что "онжеребенок"... понять и простить гадину, так???