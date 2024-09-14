Пятиклассник избил учительницу до сотрясения мозга из-за смартфона

Правоохранители проводят проверку

14 сентября 2024, 18:22, ИА Амител

Удар кулаком / Фото: unsplash.com

Под Симферополем пятиклассник избил учительницу гимназии до сотрясения мозга из-за смартфона, пишет "КП".

Во время урока музыки школьник уставился в телефон, и 55-летний педагог потребовала от него положить девайс к ней на стол. После занятия школьник стащил гаджет и попытался уйти, но учительница потребовала объяснений. В итоге ребенок разозлился и ударил женщину в висок, а затем еще и обматерил.

Правоохранители проводят проверку. С мальчиком работает психолог.