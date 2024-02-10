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Школьник угнал автомобиль и устроил массовое ДТП в Барнауле

Мальчик сбежал после того, как столкнулся с двумя авто на встречной полосе

10 февраля 2024, 14:32, ИА Амител

Школьник, покидающий место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Школьник, покидающий место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Школьник угнал автомобиль и устроил массовое ДТП в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария произошла 9 февраля на пересечении улиц Петра Сухова и 80-й Гвардейской Дивизии. Как рассказали в Госавтоинспекции, заведенный Subaru Impreza стоял рядом с домом по адресу Петра Сухова, 9а. Ребенок сел за руль и выехал на улицу, где не справился с управлением и выехал на встречку, столкнувшись с двумя автомобилями.

После этого несовершеннолетний водитель выбежал из машины и скрылся, однако его удалось снять на видеорегистратор.

Позднее в соцсетях появились кадры угона. Выяснилось, что школьник еще при начале движения протаранил припаркованный автомобиль.

ДТП Происшествия

Комментарии 6

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Гость

14:56:58 10-02-2024

Могут не найти. Зачем искать, когда ответсвенность наступает с 16 лет.

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Гость

14:57:52 10-02-2024

Здравствуй дружный детский дом!!!

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Гость

16:10:42 10-02-2024

закрывать авто нуна

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b32x

16:18:06 10-02-2024

Переиграл в GTA ))))))

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гость

21:17:44 10-02-2024

Интересно сколько мальчику лет. У меня на даче (не скажу где) внук 12 лет спокойно ездит на дачный магазин за продуктами и ничего . Он может и по городу ,но конечно это в запрете. А так уже давно и знаки все читает. Этот какой то не опытный.Не поймите не правильно - этот случай я не поощряю.

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Гость

21:42:23 10-02-2024

А закрыть дверь салона слабо.Интересно как теперь сраховые кампании будут решать.

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