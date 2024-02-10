Школьник угнал автомобиль и устроил массовое ДТП в Барнауле
Мальчик сбежал после того, как столкнулся с двумя авто на встречной полосе
10 февраля 2024, 14:32, ИА Амител
Школьник угнал автомобиль и устроил массовое ДТП в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Авария произошла 9 февраля на пересечении улиц Петра Сухова и 80-й Гвардейской Дивизии. Как рассказали в Госавтоинспекции, заведенный Subaru Impreza стоял рядом с домом по адресу Петра Сухова, 9а. Ребенок сел за руль и выехал на улицу, где не справился с управлением и выехал на встречку, столкнувшись с двумя автомобилями.
После этого несовершеннолетний водитель выбежал из машины и скрылся, однако его удалось снять на видеорегистратор.
Позднее в соцсетях появились кадры угона. Выяснилось, что школьник еще при начале движения протаранил припаркованный автомобиль.
14:56:58 10-02-2024
Могут не найти. Зачем искать, когда ответсвенность наступает с 16 лет.
14:57:52 10-02-2024
Здравствуй дружный детский дом!!!
16:10:42 10-02-2024
закрывать авто нуна
16:18:06 10-02-2024
Переиграл в GTA ))))))
21:17:44 10-02-2024
Интересно сколько мальчику лет. У меня на даче (не скажу где) внук 12 лет спокойно ездит на дачный магазин за продуктами и ничего . Он может и по городу ,но конечно это в запрете. А так уже давно и знаки все читает. Этот какой то не опытный.Не поймите не правильно - этот случай я не поощряю.
21:42:23 10-02-2024
А закрыть дверь салона слабо.Интересно как теперь сраховые кампании будут решать.