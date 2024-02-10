Мальчик сбежал после того, как столкнулся с двумя авто на встречной полосе

10 февраля 2024, 14:32, ИА Амител

Школьник, покидающий место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Школьник угнал автомобиль и устроил массовое ДТП в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария произошла 9 февраля на пересечении улиц Петра Сухова и 80-й Гвардейской Дивизии. Как рассказали в Госавтоинспекции, заведенный Subaru Impreza стоял рядом с домом по адресу Петра Сухова, 9а. Ребенок сел за руль и выехал на улицу, где не справился с управлением и выехал на встречку, столкнувшись с двумя автомобилями.

После этого несовершеннолетний водитель выбежал из машины и скрылся, однако его удалось снять на видеорегистратор.

Позднее в соцсетях появились кадры угона. Выяснилось, что школьник еще при начале движения протаранил припаркованный автомобиль.