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Школьник в Кузбассе ранил ножом одноклассника

Возбуждено уголовное дело

18 марта 2025, 13:10, ИА Амител

Фото: David Ballew / unsplash.com
Фото: David Ballew / unsplash.com

В Юрге Кемеровской области ученик во время урока ударил ножом одноклассника, сообщили в следственном управлении СК Кузбасса.

"По информации из открытых источников, конфликт между подростками продолжался длительное время, а пострадавшему неоднократно поступали угрозы. При этом администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, как утверждается, не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент", – рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Как писал a42.ru, девятиклассник напал на одноклассника в школе № 1. Пострадавшему потребовалась медпомощь, информации о его состоянии нет.

Происшествия Кемеровская область

Комментарии 4

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Гость

13:21:22 18-03-2025

Тожероссиянин ?

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Гость

14:09:45 18-03-2025

А кк они через рамки металлдетекторов в школу с ножами заходят? Или эти рамки для родителей и террористов?

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Гость

15:00:47 18-03-2025

Диточки озверели от безнаказанности.

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Гость

08:24:29 19-03-2025

Гость (15:00:47 18-03-2025) Диточки озверели от безнаказанности. ...
Озверели от безнаказанности яжмамок. Вообще как в таких условиях можно работать с детьми? Какая нужда или чего там гонит идти работать в школу, когда на ровном месте можно либо срок, либо перо в бок получить? И я не про этот конкретный случай. Тут все на классного руководителя и психолога будут сваливать.

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