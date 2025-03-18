Школьник в Кузбассе ранил ножом одноклассника
Возбуждено уголовное дело
18 марта 2025, 13:10, ИА Амител
Фото: David Ballew / unsplash.com
В Юрге Кемеровской области ученик во время урока ударил ножом одноклассника, сообщили в следственном управлении СК Кузбасса.
"По информации из открытых источников, конфликт между подростками продолжался длительное время, а пострадавшему неоднократно поступали угрозы. При этом администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, как утверждается, не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент", – рассказали в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
Как писал a42.ru, девятиклассник напал на одноклассника в школе № 1. Пострадавшему потребовалась медпомощь, информации о его состоянии нет.
13:21:22 18-03-2025
Тожероссиянин ?
14:09:45 18-03-2025
А кк они через рамки металлдетекторов в школу с ножами заходят? Или эти рамки для родителей и террористов?
15:00:47 18-03-2025
Диточки озверели от безнаказанности.
08:24:29 19-03-2025
Гость (15:00:47 18-03-2025) Диточки озверели от безнаказанности. ...
Озверели от безнаказанности яжмамок. Вообще как в таких условиях можно работать с детьми? Какая нужда или чего там гонит идти работать в школу, когда на ровном месте можно либо срок, либо перо в бок получить? И я не про этот конкретный случай. Тут все на классного руководителя и психолога будут сваливать.