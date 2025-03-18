Школьник в Кузбассе ранил ножом одноклассника

Возбуждено уголовное дело

18 марта 2025, 13:10, ИА Амител

Фото: David Ballew / unsplash.com

В Юрге Кемеровской области ученик во время урока ударил ножом одноклассника, сообщили в следственном управлении СК Кузбасса.

"По информации из открытых источников, конфликт между подростками продолжался длительное время, а пострадавшему неоднократно поступали угрозы. При этом администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, как утверждается, не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент", – рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Как писал a42.ru, девятиклассник напал на одноклассника в школе № 1. Пострадавшему потребовалась медпомощь, информации о его состоянии нет.