Житель Алтая вонзил нож в двух односельчан, заступаясь за жену
Один из них умер, второго госпитализировали, а сам защитник получил 13 лет "строгача"
20 февраля 2025, 18:45, ИА Амител
49-летний житель Первомайского района зарезал своего односельчанина, оказывавшего знаки внимания его жене, и чуть не убил другого, пытавшегося забрать у него нож. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, рассказали в алтайском Следкоме.
Инцидент произошел 17 мая 2023 года в селе Зудилово, когда мужчина распивал спиртное с женой и двумя односельчанами у себя дома. Во время застолья один из гостей начал оказывать знаки внимания жене хозяина, а затем оскорблять ее.
"В результате мужчина из ревности причинил сопернику ножевое ранение живота, а после того как второй гость решил забрать нож, ударил его в грудную клетку", – рассказали в СК.
Один из потерпевших скончался в машине скорой помощи, второго госпитализировали.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
19:29:53 20-02-2025
В Чесоткино все может произойти...
09:35:14 21-02-2025
Гена (19:29:53 20-02-2025) В Чесоткино все может произойти... ... Эт точно, Чесаловка веселая деревня)))
13:12:20 21-02-2025
Гость (09:35:14 21-02-2025) Эт точно, Чесаловка веселая деревня)))... Да и у нас в Барнауле не соскучишься, через одного сплошь весельчаки.