Житель Алтая вонзил нож в двух односельчан, заступаясь за жену

Один из них умер, второго госпитализировали, а сам защитник получил 13 лет "строгача"

20 февраля 2025, 18:45, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

49-летний житель Первомайского района зарезал своего односельчанина, оказывавшего знаки внимания его жене, и чуть не убил другого, пытавшегося забрать у него нож. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, рассказали в алтайском Следкоме.

Инцидент произошел 17 мая 2023 года в селе Зудилово, когда мужчина распивал спиртное с женой и двумя односельчанами у себя дома. Во время застолья один из гостей начал оказывать знаки внимания жене хозяина, а затем оскорблять ее.

"В результате мужчина из ревности причинил сопернику ножевое ранение живота, а после того как второй гость решил забрать нож, ударил его в грудную клетку", – рассказали в СК.

Один из потерпевших скончался в машине скорой помощи, второго госпитализировали.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.