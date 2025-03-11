Школьник выиграл 180 тысяч рублей, забросив мяч с середины паркета на игре БК "Барнаул"
Матвею Вайнтрубу повезло на последнем матче сезона
11 марта 2025, 16:15, ИА Амител
Ученик школы № 55 Матвей Вайнтруб выиграл 180 тысяч рублей во время домашнего матча БК "Барнаул" в Суперлиге с "Челбаскетом".
На протяжении всего сезона 2024/25 барнаульский клуб в перерыве матчей проводил специальный конкурс MONEYBALL. Случайным жребием болельщики могли попытать свое счастье: забить в кольцо несколько мячей подряд. Финальный бросок должен быть с середины паркетной площадки. Если никто не выигрывает, то 30 тысяч рублей переносятся на следующую встречу.
В этом сезоне однажды уже другой барнаулец выигрывал деньги в этом конкурсе. Теперь компанию ему составил и 14-летний школьник. В течение шести матчей никому не удавалось взять банк. В итоге Матвею Вайнтрубу досталось 180 тыс. рублей. Судя по его странице в социальных сетях, мальчик занимается баскетболом и играет в школьной команде.
Как рассказали в пресс-службе БК "Барнаул", денежный приз семье подростка вручат в ближайшее время. Партнером конкурса выступила компания "ВЛ-Техника".
Что касается матча, то алтайские баскетболисты провалили последнюю игру в сезоне. Они проиграли "Челбаскету" 50:80 и теперь рискуют не выйти в плей-офф. В настоящее время наш коллектив занимает восьмую строчку в таблице. Однако борьбу БК "Барнаул" может составить "Челбаскет", "Купол-Родники", "Иркут" и "Университет-Югра". Все решится в ближайшее время.
16:22:21 11-03-2025
Красавец. Но не с центра заступил на метр. Но все равно красавец.