НОВОСТИПроисшествия

Школьник заживо сгорел в сарае, где его заперли друзья

По предварительным данным, они пытались отпереть дверь, но не смогли

21 мая 2023, 18:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

11-летний мальчик в Раменском заживо сгорел в сарае. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По предварительным данным, ребёнок поссорился с друзьями, в ответ те заперли его внутри сарая. Пожар, по данным источников, начался изнутри.

Дети пытались отпереть дверь, но не смогли. Запертый мальчик скончался.

Специалисты разбираются в причинах случившегося. Горожане несут к месту трагедии цветы и игрушки.

Происшествия

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

08:59:02 22-05-2023

То есть дитачки не уиноваты, они просто пошутили... Все как обычно. Могли, кстати, и изнутри поджечь. А потом выйти и дверь запереть. Пытались они...

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров