Школьник заживо сгорел в сарае, где его заперли друзья
По предварительным данным, они пытались отпереть дверь, но не смогли
21 мая 2023, 18:53, ИА Амител
Фото: unsplash.com
11-летний мальчик в Раменском заживо сгорел в сарае. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По предварительным данным, ребёнок поссорился с друзьями, в ответ те заперли его внутри сарая. Пожар, по данным источников, начался изнутри.
Дети пытались отпереть дверь, но не смогли. Запертый мальчик скончался.
Специалисты разбираются в причинах случившегося. Горожане несут к месту трагедии цветы и игрушки.
08:59:02 22-05-2023
То есть дитачки не уиноваты, они просто пошутили... Все как обычно. Могли, кстати, и изнутри поджечь. А потом выйти и дверь запереть. Пытались они...