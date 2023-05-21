Школьник заживо сгорел в сарае, где его заперли друзья

По предварительным данным, они пытались отпереть дверь, но не смогли

21 мая 2023, 18:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

11-летний мальчик в Раменском заживо сгорел в сарае. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По предварительным данным, ребёнок поссорился с друзьями, в ответ те заперли его внутри сарая. Пожар, по данным источников, начался изнутри.

Дети пытались отпереть дверь, но не смогли. Запертый мальчик скончался.

Специалисты разбираются в причинах случившегося. Горожане несут к месту трагедии цветы и игрушки.