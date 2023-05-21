Женщина пострадала в результате пожара в барнаульском частном секторе

На территории домовладения горели надворные постройки

21 мая 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле потушили пожар на территории частного домовладения. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло на улице Юрина, площадь распространения пламени составила 50 квадратных метров. Горели надворные постройки.

В тушении задействовали 15 человек личного состава и три машины.

Пострадала женщина 1971 года рождения, она получила отравление продуктами горения. Горожанку госпитализировали.

Причина возгорания уточняется.