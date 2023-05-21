Женщина пострадала в результате пожара в барнаульском частном секторе
На территории домовладения горели надворные постройки
21 мая 2023, 17:10, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле потушили пожар на территории частного домовладения. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Возгорание произошло на улице Юрина, площадь распространения пламени составила 50 квадратных метров. Горели надворные постройки.
В тушении задействовали 15 человек личного состава и три машины.
Пострадала женщина 1971 года рождения, она получила отравление продуктами горения. Горожанку госпитализировали.
Причина возгорания уточняется.
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