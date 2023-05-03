Школьник жестоко убил девочку, чтобы снять видео для "подтверждения своего величия"

В лесу заранее выкопал яму для захоронения

03 мая 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: spb.sledcom.ru

В Санкт-Петербурге подросток молотком убил девочку, его подруга снимала это на видео, а после они писали сообщения матери погибшей, информирует СК.

16-летний школьник и его 15-летняя подруга решили просто так кого-нибудь убить. В качестве жертвы выбрали 13-летнюю знакомую. В лесу заранее выкопали яму для захоронения.

"30 апреля пригласили школьницу на пикник. Подросток нанёс ей множественные удары молотком по голове. Затем тело девочки положили в яму", – рассказали в СК.

После этого подростки взяли телефон погибшей и написали её матери. Правоохранители задержали школьников: парень признался в содеянном и показал место, где закопали девочку.

Как уточняет Telegram-канал Shot, школьник – местный блогер, который занимался стримами. Девочку он убил, чтобы "доказать себе своё величие".

"Стример, по нашей информации, наблюдался у психиатра. Единственный мотив убийства – собственное самоутверждение", – отмечает канал.

Возбуждено уголовное дело по факту "убийства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Статья предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение.

Ранее в Подмосковье девочка заказала убийство матери и с друзьями выкинула тело на мусорку.