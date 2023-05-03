Школьник жестоко убил девочку, чтобы снять видео для "подтверждения своего величия"
В лесу заранее выкопал яму для захоронения
03 мая 2023, 15:19, ИА Амител
В Санкт-Петербурге подросток молотком убил девочку, его подруга снимала это на видео, а после они писали сообщения матери погибшей, информирует СК.
16-летний школьник и его 15-летняя подруга решили просто так кого-нибудь убить. В качестве жертвы выбрали 13-летнюю знакомую. В лесу заранее выкопали яму для захоронения.
"30 апреля пригласили школьницу на пикник. Подросток нанёс ей множественные удары молотком по голове. Затем тело девочки положили в яму", – рассказали в СК.
После этого подростки взяли телефон погибшей и написали её матери. Правоохранители задержали школьников: парень признался в содеянном и показал место, где закопали девочку.
Как уточняет Telegram-канал Shot, школьник – местный блогер, который занимался стримами. Девочку он убил, чтобы "доказать себе своё величие".
"Стример, по нашей информации, наблюдался у психиатра. Единственный мотив убийства – собственное самоутверждение", – отмечает канал.
Возбуждено уголовное дело по факту "убийства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Статья предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение.
Ранее в Подмосковье девочка заказала убийство матери и с друзьями выкинула тело на мусорку.
15:35:22 03-05-2023
В Белграде 14-летний подросток открыл стрельбу в школе: погиб охранник, ранены несколько учеников и преподаватель. Стрелявший задержан. Вроде не врут, проверьте
15:37:51 03-05-2023
Подскажите, как отключить здесь радио???!!! Достало!!!
15:38:38 03-05-2023
Раньше такие "новости" печатать избегали.
15:47:53 03-05-2023
Ну да ну да- это другое... Каждый день подобные новости. То родители убили и перекрутил и тело 8 месячной дочери, то подросток,наоборот, убил мать и выкинули тело в мусорку и еще масса других диких ужасающих своей жестокостью деяний.Ну и более " безобидных" тоже...избили до полусмерти подростки взрослого или же пострелять в одноклассников пришел мальчишка,скучно ему было.... Но вот только обсуждения такого масштабного в обществе нет. Или это уже обыденность и не так страшно как собаки!? .
16:32:36 03-05-2023
Гость (15:47:53 03-05-2023) Ну да ну да- это другое... Каждый день подобные новости. То... Помешалась(ся) на собаках, под каждой криминальной новостью сравнивает собак с людьми.
16:35:16 03-05-2023
Гость (15:47:53 03-05-2023) Ну да ну да- это другое... Каждый день подобные новости. То... Причём тут собаки? Убийцы всегда встречались в обществе - в семье не без урода. Убийство должно преследоваться по закону и преследуется. Пацана и его подружку, надеюсь, изолируют от общества. А что касается собак - сейчас нет адекватного закона, защищающего от бездомных одичавших собак. Поэтому и разговоров столько - власть бездействует.
16:09:37 03-05-2023
Восьмиклассник ранил ножом школьника в сибирской школе
16:36:47 03-05-2023
Всегда интересно в таких случаях - КТО родители этого парня? КТО его родил таким? КТО его таким воспитал? Я считаю, отвественность полностью на родителях, если в 16 лет подросток идёт и ради развлечения убивает другого человека.
16:56:44 03-05-2023
Гость (16:36:47 03-05-2023) Всегда интересно в таких случаях - КТО родители этого парня?... По современным научным представлениям, вклад родителей в характер ребенка - менее 25%, остальное - влияние генетики и окружающей среды. Так что это может случиться с каждым.
17:10:14 03-05-2023
Гость (16:56:44 03-05-2023) По современным научным представлениям, вклад родителей в хар... нне надо оправдывать свое нежелание заниматься воспитанием
12:37:47 04-05-2023
Гость (16:56:44 03-05-2023) По современным научным представлениям, вклад родителей в хар... А генетика откуда, как не от родителей? На самом деле роль семьи - решающая. Это и наследственность, и воспитание, и образ жизни.
17:01:36 03-05-2023
Гость (16:36:47 03-05-2023) Всегда интересно в таких случаях - КТО родители этого парня?... Иногда рождаются больные дети, у здоровых и нормальных родителей, там же написано, что он наблюдался у психиатра, может проблема в психиатрии, которая не разглядела опасности для общества и не изолировала его. Что по вашему могли сделать родители с психически больным ребенком, бывает, что и родители становятся жертвами таких детей.
18:05:52 03-05-2023
Гость (16:36:47 03-05-2023) Всегда интересно в таких случаях - КТО родители этого парня?... Воспитаны на интернете. Зачастую в нашем обществе бывает только такой воспитатель. Кажущийся родителям панацеей в воспитании. Сидит ребенок тихо и никого не трогает. А потом вдруг получился из него стример
12:39:24 04-05-2023
дмитрий (18:05:52 03-05-2023) Воспитаны на интернете. Зачастую в нашем обществе бывает тол... Так опять - кто виноват? Родители. Именно они НЕ выполняли свои родительские обязанности по воспитанию ребенка, сплавив его в интернет. Это как завести собаку опасной породы и никак ее не дрессировать и не воспитывать. А потом удивляться - чего она на людей кидается.
14:58:17 04-05-2023
Гость (12:39:24 04-05-2023) Так опять - кто виноват? Родители. Именно они НЕ выполняли с... Ну и какая коза минусует? Тоже сдала своего ребенка в интернет, потом будешь говорить "ах, это он из интернета нахватался!".
18:37:11 03-05-2023
да собаки на этом фоне самое меньшее зло
18:54:50 03-05-2023
под каждой криминальной новостью сравнивает собак с людьми.-------- а чего тут сравнивать... картина маслом... и далеко не в пользу людей. Диточки подрастают, набираясь жестокости у жестоких взрослых. Круг замыкается.
19:51:42 03-05-2023
«Не воспитывайте детей – все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя» – английская пословица. Вот те , которые призывают здесь травить и убивать бездомных животных, хоть раз задумались, что бы подумали о них их собственные дети, если бы это от них услышали...
03:22:23 04-05-2023
Надеюсь из отправят еа пожизненное принудительное лечение в закрытое учереждение откуда они более не увидят свободы!