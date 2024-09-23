Подросток избил молотком сверстников в школе в Иркутской области
По сообщениям СМИ, он готовил массовое убийство
23 сентября 2024, 16:34, ИА Амител
Подросток напал на восьмиклассников в школе в Балаганске Иркутской области. По информации Telegram-канала Mash, он ударил трех детей молотком.
Инцидент случился в раздевалке перед уроком физкультуры. По данным канала, в ней находилось пятеро детей, когда 13-летний школьник зашел в помещение с молотком и с криками стал бить детей. Двоим удары пришлись по рукам, третьему – по затылку. Обезвредить напавшего смог подоспевший на место учитель физкультуры.
По информации Shot, сейчас злоумышленник находится на допросе у сотрудников полиции. Предположительно, он планировал массовое убийство: подросток создал канал, где рассказывал о своих планах. Кроме молотка с собой у него был нож. Семья характеризуется как благополучная.
РИА Новости со ссылкой на СК пишет, что возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Напомним, что утром 16 сентября 13-летний подросток напал на школьников с молотком в Челябинске. Инцидент произошел на уроке биологии. Пострадали две девочки и мальчик, а также учительница.
16:55:54 23-09-2024
Надо проверять на психическое здоровье.
18:19:10 23-09-2024
Гость (16:55:54 23-09-2024) Надо проверять на психическое здоровье.... Да что тут проверять? Достали пацана сверстники-отморозки своим буллингом, вот у него крышу и сорвало.
17:04:12 23-09-2024
Скоро уроки труда вернут. Там еще стамески, напильники и сверла в ход пойдут.
21:07:21 23-09-2024
Инклюзивное образование в действии. "Моей дитачке с отклонениями надо социализироваться". И ничего, что дитачке показана спецшкола с еждневными уколами сильнодействующими препаратами и почти зоновский режим. Как же. Мамочка против! Ну вот, ваших обычных детей уже убивают! "Будущее" за всякими "солнечными и лунными"!
22:01:07 23-09-2024
Гость (21:07:21 23-09-2024) Инклюзивное образование в действии. "Моей дитачке с отклонен... А вы ему уже диагноз поставили на расстоянии? Вроде бы нигде не говорится, что он какой-то там "солнечный".
07:32:30 24-09-2024
Гость (22:01:07 23-09-2024) А вы ему уже диагноз поставили на расстоянии? Вроде бы нигде...
Если ты не в состоянии понять сути сообщения, то лучше бы помалкивал. А то уже реально над жителями края все смеются. Их детей убивать избивать, а они одно твердить - "там об этом не говорится", "они не такие!"
17:39:23 24-09-2024
Гость (07:32:30 24-09-2024) Если ты не в состоянии понять сути сообщения, то лучше б... Суть твоего сообщения - огульное навешивание ярлыка на пацана, и вообще на всех, кто с тобой не согласен. Если над жителями края и смеются, то только из-за таких дремучих существ вроде тебя.
13:49:04 24-09-2024
Гость (22:01:07 23-09-2024) А вы ему уже диагноз поставили на расстоянии? Вроде бы нигде...
Где ему диагноз поставили? Ты в школу вернись, научись читать. А то балабонить все горазды.