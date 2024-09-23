Подросток избил молотком сверстников в школе в Иркутской области

По сообщениям СМИ, он готовил массовое убийство

23 сентября 2024, 16:34, ИА Амител

Подросток напал на восьмиклассников в школе в Балаганске Иркутской области. По информации Telegram-канала Mash, он ударил трех детей молотком.

Инцидент случился в раздевалке перед уроком физкультуры. По данным канала, в ней находилось пятеро детей, когда 13-летний школьник зашел в помещение с молотком и с криками стал бить детей. Двоим удары пришлись по рукам, третьему – по затылку. Обезвредить напавшего смог подоспевший на место учитель физкультуры.

По информации Shot, сейчас злоумышленник находится на допросе у сотрудников полиции. Предположительно, он планировал массовое убийство: подросток создал канал, где рассказывал о своих планах. Кроме молотка с собой у него был нож. Семья характеризуется как благополучная.

РИА Новости со ссылкой на СК пишет, что возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Напомним, что утром 16 сентября 13-летний подросток напал на школьников с молотком в Челябинске. Инцидент произошел на уроке биологии. Пострадали две девочки и мальчик, а также учительница.