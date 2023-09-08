Школьника в Москве накормили странным печеньем, после чего он попал в больницу

Врачи нашли в организме ребенка метамфетамин

08 сентября 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Первоклассник в Москве рассказал родителям о том, что старшеклассники накормили его странным печеньем, после чего он попал в больницу с отравлением. Об этом сообщает Baza.

Семилетний мальчик почувствовал себя плохо, родители заметили у него странное поведение: вставал на рельсы, говорил о вымышленном друге. Дома школьнику стало хуже, заболел живот. Его доставили в больницу, где врачи обнаружили в его организме следы метамфетамина.

Как доза наркотического вещества попала в организм ребенка, предстоит выяснить полицейским.