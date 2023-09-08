Школьника в Москве накормили странным печеньем, после чего он попал в больницу
Врачи нашли в организме ребенка метамфетамин
08 сентября 2023, 16:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Первоклассник в Москве рассказал родителям о том, что старшеклассники накормили его странным печеньем, после чего он попал в больницу с отравлением. Об этом сообщает Baza.
Семилетний мальчик почувствовал себя плохо, родители заметили у него странное поведение: вставал на рельсы, говорил о вымышленном друге. Дома школьнику стало хуже, заболел живот. Его доставили в больницу, где врачи обнаружили в его организме следы метамфетамина.
Как доза наркотического вещества попала в организм ребенка, предстоит выяснить полицейским.
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