НОВОСТИНаука и образование

Школьникам объяснили, чего их может лишить отмена ЕГЭ

Сейчас экзамен и сам трансформируется в лучшую сторону, и помогает развитию образования в стране

30 марта 2023, 11:23, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Сенатор Людмила Скаковская заявила, что отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не поможет развитию образования в нашей стране, пишет "СенатИнформ".

Скаковская отметила, что отмена ЕГЭ лишит абитуриентов возможности поступать сразу в несколько вузов в разных регионах России, поскольку они не смогут лично приехать на все вступительные экзамены.

Более того, уверена сенатор, ЕГЭ нет смысла отменять, поскольку экзамен за время своего существования очень изменился и трансформировался в лучшую сторону. При этом российские школы не потеряли то высокое качество образования, которое было в СССР.

По словам Скаковской, преподаватели привыкли работать очень качество и давать необходимые знания, однако им нужно больше уделять внимание психологическому состоянию учеников.

"ЕГЭ сдаётся за четыре часа, и не все ребята могут стойко перенести это время. Поэтому должно быть учтено психологическое состояние ребёнка. Надеюсь, что то содержание образования, которое есть в нашей школе, позволит перестроить ЕГЭ таким образом, чтобы у каждого учащегося был шанс поступить в вуз", – отметила зампред Комитета СФ по науке, образованию и культуре в интервью телеканалу "Вместе-РФ".

Комментарии 14

  • Как это российские школы не потеряли качество образования? Смеетесь чтоли?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Как это российские школы не потеряли качествA образования? Смеетесь что ли? (раздельно).*** По тебе сразу видно, что потеряли.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Истерия против ЕГЭ продолжается уже 20 лет. И если первое время было понятно почему, отмена привычного формата госэкзаменов вводила в шоковое состояние, то сейчас против только по привычке. Предложи щас выпускникам сдать экзамен старым способом по билетам они узнают от ужаса и хвалят экзамен больше чем полностью.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Офигеют от ужаса и завалят экзамен. Пока решал сложные амиковские примеры где 6+1 не равно 7, а равно 14ти(проверка похлеще ЕГЭ), не заметил автозамены.
    30 марта, Гость   Ответить
  • не все ребята могут стойко перенести это время -Глисты или СДВ?
    30 марта, Гость   Ответить
  • У ребят нет выбора в случае, если передумают. Когда я сдавал все экзамены в 1987 году, я мог пойти на вступительные хоть в мед, хоть в политех. Сейчас выпускник должен задолго до ЕГЭ выбирать очень узкие предметы и нет права на ошибку, либо через год пересдавать ЕГЭ p.s.В ряде школ нет вообще некоторых предметов, напр. физики, а выпускник хочет на электронику, как быть? Вступительные экзамены в ВУЗ легко бы решали эти проблемы
    30 марта, Гость   Ответить
  • Потеряют только репетиторы и многочисленные авторы КИМов для подготовки к егэ и огэ.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, всё таки "качество".не родительный, а винительный. Потеряли что? А не потеряли чего.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ну да, не могут сдать ЕГЭ, потому что физика не ведётся в школе, но легко сдадут вступительный экзамен, потому что занесут кому нужно сколько попросят...
    31 марта, Гость   Ответить
  • Можно подумать, что сейчас нельзя занести кому нужно. Наивные!
    03 апреля, Гость   Ответить
  • ЭТО В КАКИХ ШКОЛАХ НЕТ ФИЗИКИ?
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, прекратите расхваливать прежнюю систему. Даже смешно считать её хорошей. К ЕГЭ подготовиться без репетитора не могут только лентяи и очень не способные ученики, которые и к старинным экзаменам не подготовились бы!!!
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Альтернативы ЕГЭ нет. До ЕГЭ всё держалось на взятках и коррупции. Сейчас за отмену ЕГЭ может ратовать только родитель троечника и двоечника с деньгами. Им проще заплатить за поступление, чем проконтролировать обучение ребёнка.
    10 часов назад, Гость   Ответить
  • Гость, Кто действительно решал ЕГЭ ( профиль) по математике, тот понимает, что это сложный экзамен, и нужно очень много заниматься, чтобы его сдать! А основная масса учеников - это просто лентяи , которые думают, что можно поступить на халяву. ЕГЭ действительно даёт возможность детям , живущим в глубинке, поступить в любой вуз страны. Не будет ЕГЭ- у детей не будет возможности уехать из своего захолустья !
    4 часа назад, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров