Школьникам объяснили, чего их может лишить отмена ЕГЭ
Сейчас экзамен и сам трансформируется в лучшую сторону, и помогает развитию образования в стране
30 марта 2023, 11:23, ИА Амител
Сенатор Людмила Скаковская заявила, что отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не поможет развитию образования в нашей стране, пишет "СенатИнформ".
Скаковская отметила, что отмена ЕГЭ лишит абитуриентов возможности поступать сразу в несколько вузов в разных регионах России, поскольку они не смогут лично приехать на все вступительные экзамены.
Более того, уверена сенатор, ЕГЭ нет смысла отменять, поскольку экзамен за время своего существования очень изменился и трансформировался в лучшую сторону. При этом российские школы не потеряли то высокое качество образования, которое было в СССР.
По словам Скаковской, преподаватели привыкли работать очень качество и давать необходимые знания, однако им нужно больше уделять внимание психологическому состоянию учеников.
"ЕГЭ сдаётся за четыре часа, и не все ребята могут стойко перенести это время. Поэтому должно быть учтено психологическое состояние ребёнка. Надеюсь, что то содержание образования, которое есть в нашей школе, позволит перестроить ЕГЭ таким образом, чтобы у каждого учащегося был шанс поступить в вуз", – отметила зампред Комитета СФ по науке, образованию и культуре в интервью телеканалу "Вместе-РФ".
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