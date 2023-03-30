Школьникам объяснили, чего их может лишить отмена ЕГЭ

Сейчас экзамен и сам трансформируется в лучшую сторону, и помогает развитию образования в стране

30 марта 2023, 11:23, ИА Амител

Фото: amic.ru

Сенатор Людмила Скаковская заявила, что отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не поможет развитию образования в нашей стране, пишет "СенатИнформ".

Скаковская отметила, что отмена ЕГЭ лишит абитуриентов возможности поступать сразу в несколько вузов в разных регионах России, поскольку они не смогут лично приехать на все вступительные экзамены.

Более того, уверена сенатор, ЕГЭ нет смысла отменять, поскольку экзамен за время своего существования очень изменился и трансформировался в лучшую сторону. При этом российские школы не потеряли то высокое качество образования, которое было в СССР.

По словам Скаковской, преподаватели привыкли работать очень качество и давать необходимые знания, однако им нужно больше уделять внимание психологическому состоянию учеников.