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Школьникам в Барнауле вручили грамоты с украинской символикой

Часть из них уже успели заменить

29 мая 2024, 09:10, ИА Амител

Ребенок у доски / Фото: pxhere.com
Ребенок у доски / Фото: pxhere.com

Школьникам в Барнауле дали грамоты с украинской символикой. В социальных сетях об этом рассказали возмущенные родители.

В администрации школы № 49 пояснили, что награждали детей за хорошую учебу, однако не заметили символику во время подписания грамот. Представителям комитета по образованию классный руководитель сказала, что грамоты предложил распечатать один из родителей.

Учитель в тот же день связалась с родителями учеников, получивших награды. Часть грамот уже заменили на новые, с остальными это сделают в ближайшее время.

Барнаул скандалы школы

Комментарии 19

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Гость

09:32:48 29-05-2024

грамоты предложил распечатать один из родителей.

Измена Родине?

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Гость

09:47:50 29-05-2024

Гость (09:32:48 29-05-2024) грамоты предложил распечатать один из родителей.Изм... Невнимательность родителя и незнание геральдики. А в Вашем вопросе-глупость.

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Гость

09:50:44 29-05-2024

Гость (09:32:48 29-05-2024) грамоты предложил распечатать один из родителей.Изм... А учителя не видели, что раздают детям? Ведь явно грамоты были с какими-то подписями, кто-то из работников школы расписывался ручкой, могли и печать поставить.

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Гость

09:53:56 29-05-2024

Родитель - провокатор. Или скрытый бандеровец.

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Александр

10:01:09 29-05-2024

Подали, а не по дали. Хотя по Дали или в дали, может, подразумевается в статье. Остаётся только надеяться, что уровень учителей всё же не такой, как уровень грамот - которые ещё найти нужно с символикой других стран, но учителям большой кол с минусом за невнимательность или халатность.

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Ил-2

10:03:01 29-05-2024

Ситуация, наварное, была такая. У родителя цветной лазерный принтер. Ему поручили распечатать грамоты. Он ввел в поисковике "бланк грамоты". Выбрал грамоты по красоте. А что там трезубец или другой символ не посмотрел. А у учителей и так много хлопот. Не проверил, а просто спросил распечатал ли родитель. И все.

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Гость

10:40:09 29-05-2024

Ил-2 (10:03:01 29-05-2024) Ситуация, наварное, была такая. У родителя цветной лазерный... Прежде чем такие догадки строить, сами поппробуйте написать в поисковике "бланк грамоты"....да даже более сложные запросы, вот увидите, бланк хохляцкий просто так не выдает поисковик, фильтры работают, и хохляцкий можно найти лишь добавив название страны. Только что проверил, глядя на ваш бред. Так что, распечатан бланк был ОСОЗНАННО, и родителя этого нужно по полной прогнать и проверить, и отправить на исправление на передовую, чтобы осознал происходящее, а так же должно достаться и учителю и директору и завучу, ибо через всех бланки проходили, подписывались, регистриовались, и отмазка "не заметили" не имеет места быть, это правокация чистой воды.

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Гость

16:29:31 29-05-2024

Гость (10:40:09 29-05-2024) Прежде чем такие догадки строить, сами поппробуйте написать ... Так и есть!

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Гость

12:08:29 29-05-2024

Ил-2 (10:03:01 29-05-2024) Ситуация, наварное, была такая. У родителя цветной лазерный...
Не хотелось бы в чём то обвинять учителей, но по каким то причинам халатность проявляется у них во многом. Может им работать по принципу: "Лучше меньше да лучше".

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Гость.

10:07:21 29-05-2024

Ой, вот только не надо говорить о невнимательности. Все делается осознано и благодаря не наказуемости.
Например завуч лицея номер 3 имеет украинское гражданство ( по слухам) и открыто высказывает свое неприятие к России в бытовых разговорах .

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Н

10:10:38 29-05-2024

Некогда учителям грамоты рассматривать- главное: отчетность вовремя сдать, чтобы премии не лишиться

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Александр

10:14:23 29-05-2024

Кстати, пару лет назад под статьями по алтайскому краю, активно и агрессивно высказывался мой тезка (на тот момент)) - откровенный укронацистик. Так что, нельзя исключать провокаций одного из подобных родителей - наш Барнаул славится маргиналами и неадекватами, увы. Хотя, конечно же - много прекрасных, умных, добрых и отзывчивых людей, но бдительность лишней не бывает, тем-более в нынешний период, а уж чителя всегда считались одной из самых лучших наших прослоек общества, хочется, чтобы не подводили.

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Гость

10:14:27 29-05-2024

Так любую бумашку подпишут и выдадут! Непрофессианализм и разгильдяйство высшей степени! Если не сказать большего.

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гость

10:15:05 29-05-2024

как можно не заметить -фон ,наверняка,был желто-голубой и вилка-трезубец

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Гость

10:22:51 29-05-2024

Вообще то это уже не первый раз происходит, вручение грамот с символикой врага, это уже пропаганда. Посадки где?

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Гость

10:39:58 29-05-2024

почитал,поржал))больше то нет проблем да?))

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Гость

10:51:52 29-05-2024

А может школа с минобром должны печатать грамоты, а не родители?

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Гость

13:33:42 29-05-2024

Где реакция прокуратуры...или это другое !?

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Гость

18:36:11 29-05-2024

На халяву и трезубец сладок. Просто диво дивное.

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