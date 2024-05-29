Школьникам в Барнауле вручили грамоты с украинской символикой

Часть из них уже успели заменить

29 мая 2024, 09:10, ИА Амител

Ребенок у доски / Фото: pxhere.com

Школьникам в Барнауле дали грамоты с украинской символикой. В социальных сетях об этом рассказали возмущенные родители.

В администрации школы № 49 пояснили, что награждали детей за хорошую учебу, однако не заметили символику во время подписания грамот. Представителям комитета по образованию классный руководитель сказала, что грамоты предложил распечатать один из родителей.

Учитель в тот же день связалась с родителями учеников, получивших награды. Часть грамот уже заменили на новые, с остальными это сделают в ближайшее время.