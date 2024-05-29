Школьникам в Барнауле вручили грамоты с украинской символикой
Часть из них уже успели заменить
29 мая 2024, 09:10, ИА Амител
Ребенок у доски / Фото: pxhere.com
Школьникам в Барнауле дали грамоты с украинской символикой. В социальных сетях об этом рассказали возмущенные родители.
В администрации школы № 49 пояснили, что награждали детей за хорошую учебу, однако не заметили символику во время подписания грамот. Представителям комитета по образованию классный руководитель сказала, что грамоты предложил распечатать один из родителей.
Учитель в тот же день связалась с родителями учеников, получивших награды. Часть грамот уже заменили на новые, с остальными это сделают в ближайшее время.
09:32:48 29-05-2024
грамоты предложил распечатать один из родителей.
Измена Родине?
09:47:50 29-05-2024
Гость (09:32:48 29-05-2024) грамоты предложил распечатать один из родителей.Изм... Невнимательность родителя и незнание геральдики. А в Вашем вопросе-глупость.
09:50:44 29-05-2024
Гость (09:32:48 29-05-2024) грамоты предложил распечатать один из родителей.Изм... А учителя не видели, что раздают детям? Ведь явно грамоты были с какими-то подписями, кто-то из работников школы расписывался ручкой, могли и печать поставить.
09:53:56 29-05-2024
Родитель - провокатор. Или скрытый бандеровец.
10:01:09 29-05-2024
Подали, а не по дали. Хотя по Дали или в дали, может, подразумевается в статье. Остаётся только надеяться, что уровень учителей всё же не такой, как уровень грамот - которые ещё найти нужно с символикой других стран, но учителям большой кол с минусом за невнимательность или халатность.
10:03:01 29-05-2024
Ситуация, наварное, была такая. У родителя цветной лазерный принтер. Ему поручили распечатать грамоты. Он ввел в поисковике "бланк грамоты". Выбрал грамоты по красоте. А что там трезубец или другой символ не посмотрел. А у учителей и так много хлопот. Не проверил, а просто спросил распечатал ли родитель. И все.
10:40:09 29-05-2024
Ил-2 (10:03:01 29-05-2024) Ситуация, наварное, была такая. У родителя цветной лазерный... Прежде чем такие догадки строить, сами поппробуйте написать в поисковике "бланк грамоты"....да даже более сложные запросы, вот увидите, бланк хохляцкий просто так не выдает поисковик, фильтры работают, и хохляцкий можно найти лишь добавив название страны. Только что проверил, глядя на ваш бред. Так что, распечатан бланк был ОСОЗНАННО, и родителя этого нужно по полной прогнать и проверить, и отправить на исправление на передовую, чтобы осознал происходящее, а так же должно достаться и учителю и директору и завучу, ибо через всех бланки проходили, подписывались, регистриовались, и отмазка "не заметили" не имеет места быть, это правокация чистой воды.
16:29:31 29-05-2024
Гость (10:40:09 29-05-2024) Прежде чем такие догадки строить, сами поппробуйте написать ... Так и есть!
12:08:29 29-05-2024
Ил-2 (10:03:01 29-05-2024) Ситуация, наварное, была такая. У родителя цветной лазерный...
Не хотелось бы в чём то обвинять учителей, но по каким то причинам халатность проявляется у них во многом. Может им работать по принципу: "Лучше меньше да лучше".
10:07:21 29-05-2024
Ой, вот только не надо говорить о невнимательности. Все делается осознано и благодаря не наказуемости.
Например завуч лицея номер 3 имеет украинское гражданство ( по слухам) и открыто высказывает свое неприятие к России в бытовых разговорах .
10:10:38 29-05-2024
Некогда учителям грамоты рассматривать- главное: отчетность вовремя сдать, чтобы премии не лишиться
10:14:23 29-05-2024
Кстати, пару лет назад под статьями по алтайскому краю, активно и агрессивно высказывался мой тезка (на тот момент)) - откровенный укронацистик. Так что, нельзя исключать провокаций одного из подобных родителей - наш Барнаул славится маргиналами и неадекватами, увы. Хотя, конечно же - много прекрасных, умных, добрых и отзывчивых людей, но бдительность лишней не бывает, тем-более в нынешний период, а уж чителя всегда считались одной из самых лучших наших прослоек общества, хочется, чтобы не подводили.
10:14:27 29-05-2024
Так любую бумашку подпишут и выдадут! Непрофессианализм и разгильдяйство высшей степени! Если не сказать большего.
10:15:05 29-05-2024
как можно не заметить -фон ,наверняка,был желто-голубой и вилка-трезубец
10:22:51 29-05-2024
Вообще то это уже не первый раз происходит, вручение грамот с символикой врага, это уже пропаганда. Посадки где?
10:39:58 29-05-2024
почитал,поржал))больше то нет проблем да?))
10:51:52 29-05-2024
А может школа с минобром должны печатать грамоты, а не родители?
13:33:42 29-05-2024
Где реакция прокуратуры...или это другое !?
18:36:11 29-05-2024
На халяву и трезубец сладок. Просто диво дивное.