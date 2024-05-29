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В Барнауле ищут человека, который дал детям грамоты с украинской символикой

На бумаге изображены флаг и герб Украины

29 мая 2024, 10:20, ИА Амител

В Барнауле ищут того, кто дал детям из 49-й школы грамоты с украинской символикой.

Очевидцы показали, как выглядят награды, врученные их детям. В верхней части документа нарисован украинский флаг и трезубец.

Сейчас ищут того, кто предложил использовать такие грамоты. 

Ранее в администрации школы № 49 пояснили, что награждали детей за хорошую учебу, однако не заметили символику во время подписания грамот. Представителям комитета по образованию классный руководитель сказала, что грамоты предложил распечатать один из родителей.

Барнаул скандалы школы

Комментарии 72

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Гость

10:23:15 29-05-2024

Вот твари, везде понабежало этих недобитков фашистких. Теперь долго всех дизертиров ловить, крысы конченые.

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Гость

10:57:04 29-05-2024

Гость (10:23:15 29-05-2024) Вот твари, везде понабежало этих недобитков фашистких. Тепер... каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплелись?

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Гость

11:15:37 29-05-2024

Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... Где там про свастику увидел? А то, что на украине идеология нацистская и фашистская давно доказано. Ради её уничтожения идёт СВО

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Гость

20:29:42 29-05-2024

Гость (11:15:37 29-05-2024) Где там про свастику увидел? А то, что на украине идеология ... Вообще то герб и флаг государства и идеология это не одно и тоже.помоему это разные вещи.

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Гость

02:41:58 31-05-2024

Гость (20:29:42 29-05-2024) Вообще то герб и флаг государства и идеология это не одно и ... Теперь это одно и тоже. Эти хохлопитеки не доделаные как гниды расползлись по всему миру. Везде носятся как дурни со тупой со своей идеалогией не добитой.

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Гость

19:57:30 30-05-2024

Гость (11:15:37 29-05-2024) Где там про свастику увидел? А то, что на украине идеология ... Кем доказано?

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Алекс

02:23:14 30-05-2024

Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... А где речь про свастику?

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Енотов

15:42:39 30-05-2024

Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... У меня эти символы не сплелись, а срослись в единое целое, мне было достаточно с 1991 по 1995 год жить в Симферополе, чтобы убедиться, что это такое, украинизация, что это за твари заполоняют Крым и распространяют свою фальшивую историю и ненависть к русской культуре, языку и идентичность

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Гость

16:09:12 30-05-2024

Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... В 1926 году, в Париже, был суд, признавший Украинство: трезубец и флаг- поеступным режимом. Соответственно его символика 100% преступная, нацистская. Иначе почему Шварцбурда полностью оправдали?!

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Гость

16:49:06 30-05-2024

Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... Сейчас это практически одно и тоже

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Гость

17:18:16 30-05-2024

Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... Символы Украины признаны экстремистскими и запрещены на территории России! Если ты не согласен, напиши свой адрес и я тебе гарантирую, что сегодня же за тобой приедут сотрудники первой службы ФСБ (контрразведка , выявление и диверсантов и шпионов). А дальше вам сошьют дело о госизмене ! Или сомневаетесь?

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Феликс

00:02:37 03-06-2024

Гость (17:18:16 30-05-2024) Символы Украины признаны экстремистскими и запрещены на терр... эмм... А шить зачем? Неее, Мы не такие, фальсификацией не занимаемся) тут все очевидно до предела. Сам во всем сознается и подпишет. И с чистой совестью на червончик за оправдание эскремизма и пособничество.

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Елисей

21:49:43 30-05-2024

Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... Это одно и тоже, УКРОФАШИЗМ намного хуже гитлеровского.

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Гость

05:47:43 31-05-2024

Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел...
Да они уже давно сплелись вна Украине! Наказывать надо за такие проделки! Не хватало ещё эту заразу в Российские школы тащить!!!!!!!!!

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Гость

11:09:51 31-05-2024

Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... А каким образом относится БАРНАУЛ к Украине , с её флагами и трезубцами? Это явная провокация!

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Гость

14:36:57 30-05-2024

Гость (10:23:15 29-05-2024) Вот твари, везде понабежало этих недобитков фашистких. Тепер... Тот кто "не заметил" - тоже наказать. Вряд-ли человек занимает свою должность, если при подписании такого документа "не заметил подставы

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Гость

10:30:23 29-05-2024

Точно - провокация! И полная безграмотность того, кто подписывал. Или умысел.

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Гость

10:57:24 29-05-2024

Гость (10:30:23 29-05-2024) Точно - провокация! И полная безграмотность того, кто подпис... провокация чего?

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Гость

11:02:40 29-05-2024

Гость (10:57:24 29-05-2024) провокация чего?... Людей с расшатаной психикой, в которых так старательно засаживали и засаживают ненависть

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ВВП

10:34:25 29-05-2024

Ранее в администрации школы № 49 пояснили, что награждали детей за хорошую учебу, однако не заметили символику во время подписания грамот.--- Это пять баллов, за классную отмазку))) "Не виноватая Я, неизвестный мне подсунул"))

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Гость

18:33:18 29-05-2024

ВВП (10:34:25 29-05-2024) Ранее в администрации школы № 49 пояснили, что награждали де... Отменить ЕГЭ для школьников, а начать пропускать через ЕГЭ директоров школ, учителей, чиновников, депутатов. министров и прочих

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Игорь

10:34:33 29-05-2024

Явная провокация! В советское время такая выходка стоила бы директору школы его кресла. В сталинское время ...ну вы сами понимаете.

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Гость

17:45:05 29-05-2024

Игорь (10:34:33 29-05-2024) Явная провокация! В советское время такая выходка стоила бы ... Игорь, как тебе не хватает Сталина....

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Элен без ребят

09:59:17 30-05-2024

Игорь (10:34:33 29-05-2024) Явная провокация! В советское время такая выходка стоила бы ... конечно понимаем, не дураки же... Сталин лично расстрелял бы два раза и съел. вот только почему вы в открытую боитесь об этом написать- непонятно.

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Сергей

15:33:15 30-05-2024

Игорь (10:34:33 29-05-2024) Явная провокация! В советское время такая выходка стоила бы ... А вот интересно где взяли и были отпечатаны эти бланки?????

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Гость

10:37:47 29-05-2024

Гадить, это их стиль.

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nik

10:39:07 29-05-2024

А директор и классный руководительсовсем не смотрят, что подписывают? Д..... совсем?

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Гость

23:36:02 29-05-2024

nik (10:39:07 29-05-2024) А директор и классный руководительсовсем не смотрят, что по... Когда подписываешь много документов, иногда так бывает, только мельком смотришь на то, что подписываешь..
Мы по молодости баловались и подсунули шефу приказ о его увольнении. Директор, доктор наук, подписал не глядя...

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Гость

10:53:38 29-05-2024

Флаг что-то не особо видать. Но хоть бы с детьми так не шутили. Может такой же школьник?!

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Гость

10:54:32 29-05-2024

Ну соберите обратно и распечатайте другие, что трагедию и шпиономанию из-за этого устраивать?

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Гость

13:28:34 29-05-2024

Гость (10:54:32 29-05-2024) Ну соберите обратно и распечатайте другие, что трагедию и шп... А удовлетворение от процесса наказания?

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Гость

10:54:45 29-05-2024

Это чем надо коллективно шары заливать, чтоб виды с синегнойной тряпкой на пол грамоты не заметить?

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Гость

10:58:34 29-05-2024

точно такой же грамотой наградили выпускников 11 класса в г. Серов в 2018 году, а так же в награждали детей в г. Хабаровск, равно как и во многих других городах.

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Гость

11:01:19 29-05-2024

Вообще странная школа. Территорию обнесли новым металлическим забором. Но! С одной стороны, где въездные ворота, есть калитка для входа. Через эту калитку попадаешь … сразу на газон. То есть школьники в дождливую погоду, когда размокла земля, сразу заходят в грязное месиво; любая обувь, кроме резиновых сапог, будет испорчена! Со стороны ул.Горно-Алтайской ведут ступеньки. Ну, как ступеньки? Чисто условно можно назвать раздолбанную часть спуска вниз ступеньками. А ведь дети ходят здесь каждый день по выщербленным бордюрам, представляющим собой реальные «зубы дракона». Территория явно и давно нуждается в новом асфальтовом покрытии, тем более что школьники постоянно рискуют получить травмы, поскольку бегают вокруг здания по растрескавшимся дорожкам на физкультуре.

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Гость

13:07:44 29-05-2024

Бордюры все надо менять, особенно на ступеньках. Что интересно, на пр.Ленина практически новые бордюры вырывают и ставят ещё более новые, а в школе всё с 196* года.

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Гость

11:17:04 29-05-2024

грамоты предложил распечатать один из родителей."

И теперь его не могут найти? В бега подался?

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Гость

11:31:38 29-05-2024

Детей заставляют знать гимн, герб края, государства, а сами учителя и директор не знают их? Они подписывали грамоты и не видели?

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Мария

11:32:47 29-05-2024

Учителя в этой школе малообразованные, как я понимаю..отлчить герб России от украинского не смогли? По моему, это целенаправленно сделано.

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Гость

11:55:51 29-05-2024

А он скрылся?

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Гость

11:59:49 29-05-2024

Персонал школы - уволить за профнепригодность! и антипатриотичность!

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Гость

12:18:43 29-05-2024

один из родителей --- тоже не понял и где этот родитель? Уже на Украине?

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путь кзнаниям преграждает пиво

12:26:57 29-05-2024

Не раз доводилось видеть, как школьники с рюкзачками по пути к учебному заведению №49 вынуждены преодолевать препятствия. Дело в том, что изначально дворовые территории домов по пр.Ленина 159,161,165 были соединены одной дорогой. Владельцы строения 163(там находится большая круглосуточная наливайка) перерезали эту дорогу и установили заборы прямо на ней. Эта огражденная территория строения 163 используется как мусорная свалка, даже не площадка, а именно свалка, где горы коробок и прочей дряни. Жители микрорайона с 60х годов прошлого века ходили по данной дороге в школу и просто пешком, чтобы не выходить на пр. Ленина, это короче и безопаснее, поскольку на проспекте зимой всегда кучи снег и снежные массы с крыш падают именно с той стороны, с северной. Теперь дети вынуждены перелазить через забор пивнушки, чтобы попасть в школу. Ладно, пусть владельцы наливайки огораживают свой двор, но необходимо оставить часть пешеходной территории хотя бы в метр шириной для прохода людей.

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Жора

13:28:11 29-05-2024

путь кзнаниям преграждает пиво (12:26:57 29-05-2024) Не раз доводилось видеть, как школьники с рюкзачками по пут... а учителя с директором только через пивнушку ходят 🤣🤣

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ВВП

12:39:54 29-05-2024

Новость огонь, пошла уже по стране, прославились.

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Жора

13:31:27 29-05-2024

ВВП (12:39:54 29-05-2024) Новость огонь, пошла уже по стране, прославились.... после рубцовских воспитателей-стриптизерш надо держать марку. А то турысты не поедут.

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Гость

12:54:24 29-05-2024

Гость (10:30:23 29-05-2024) Точно - провокация! И полная безграмотность того, кто подпис... Это не может быть безграмотностью. Это умысел!!! Должны ответить за это по закону!

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гость

18:14:15 29-05-2024

Гость (12:54:24 29-05-2024) Это не может быть безграмотностью. Это умысел!!! Должны отве... вполне может. Мне бы в новости не ткнули, я и внимания бы не обратила. Не уверена, что я одна такая .

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Гость

21:07:49 29-05-2024

гость (18:14:15 29-05-2024) вполне может. Мне бы в новости не ткнули, я и внимания бы не... Вас тоже наградили?

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Гость

14:36:11 29-05-2024

При этом в школе поднимают флаг и занимаются патриотическим воспитанием.

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555

16:38:15 29-05-2024

Директора школы - 200%%% убрать с кресла и должности.
Органам уполномочненным за все стороны безопасности расследоват данное дело с пристрастием!

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Гость

19:50:16 29-05-2024

555 (16:38:15 29-05-2024) Директора школы - 200%%% убрать с кресла и должности.Орг... Правильно. Виновных-расстрелять)) Невиновных-в лагеря))

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гость

17:05:11 29-05-2024

как можно не заметить ярко желто-синий флаг

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Иваныч

17:20:33 29-05-2024

Гость (13:07:44 29-05-2024) Бордюры все надо менять, особенно на ступеньках. Что интерес... Не бордюры менять, а руководство

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Гость

19:44:52 29-05-2024

Иваныч (17:20:33 29-05-2024) Не бордюры менять, а руководство... Одно другому не мешает! Попробуйте пройти к школе в калитку, где крутой спуск с разрушенными бордюрами, ноги сломаете!

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Люся

18:07:49 29-05-2024

Да, уж, как так директор то что слепой когда подписивал грамоты, это что за свинство, что у них флаг на школе не весит, разгельдяи

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Гога

20:35:06 29-05-2024

Печать на грамоты кто ставил? Роспись там чья стоит? Того и наказывать надо.смотреть надо на чем роспись ставишь.строгий выговор.и пусть учит флаги и гербы государств.

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Георгий

21:34:06 29-05-2024

Дело даже не в бланке, не в невнимательности, и не в жизненной позиции. Дело в заблуждениях и озлобленности общества. Культура она подразумевает умение оценивать ситуацию адекватно. В больном обществе культура однобокая, зомбированная. Здоровое общество не допускает возникновения таких ситуаций.

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Гость

21:58:19 29-05-2024

Георгий (21:34:06 29-05-2024) Дело даже не в бланке, не в невнимательности, и не в жизненн... Во всём общество виновато!))) Ну надо же! А своей головой думать вы не предполагаете?

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Элен без ребят

09:56:53 30-05-2024

Георгий (21:34:06 29-05-2024) Дело даже не в бланке, не в невнимательности, и не в жизненн... мне кажется или вы хотите сейчас на всех коллективную ответственность повесть за разгильдяйство пары сотрудников какой-то школы?

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Константин

00:02:05 30-05-2024

А если директору подсунуть приказ о его же расстреле, он тоже бы подписал ? Ну не заметил, не обратил внимание....

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Кокетка

00:23:29 30-05-2024

Не верю, что можно не видеть, что распечатываешь, если только не в туалете без света.

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Александр

05:20:01 30-05-2024

Заранее готовятся к приходу украинской администрации или американской. "А вот смотрите мы вас ждали".

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Гость

07:38:48 30-05-2024

Сейчас у родителей и учителей фигова туча работы и дел. Один распечатал, не вникнув, с интернета картинку. Второй подмахнул по быстрому. И началась охота на ведьм

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Гость

07:45:59 30-05-2024

Опять Барнаул отличился. Отличился не директор, которая по запарке подмахнула грамоты. А комментаторы. Своей глупостью, тупостью, моральным уродством!

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Патриот из России

08:21:07 30-05-2024

Вот вот надо делать полную зачистку на СВО и не надо жалеть. Из-за жалости будут страдать наши дети и внуки. Дальше десятилетиями будем ловить отслеживать этих недобитых бандеровцев-нацистов.

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Оксана

11:54:29 30-05-2024

Просто не все знают как выглядит флаг и герб других стран. Взяли тихо замяли и всё. Нет нужно позориться на весь мир🤕

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Лиса

16:02:18 30-05-2024

Ничего, после ещё 20 лет ОГЭ и ЕГЭ забудут как страна называется..... Да и может продадут страну с потрохами всеми и с населением, которое останется к этому времени.

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Гость

23:04:28 30-05-2024

Странно, год назад читала такую же новость, правда не помню про какой город

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Владимир

01:34:43 31-05-2024

Это уже одно и тоже.

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Максим

12:12:21 31-05-2024

Просто с интернета грамоту скачали. Господа комментаторы. Займитесь делами. У вас из не меньше чем у всех.

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Гость

12:37:55 31-05-2024

Просто в интернете можно и запрещенную литературу скачать. И по ней нечаянно поучить. Типа не в курсе

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Гость

07:40:23 01-06-2024

Гость (17:18:16 30-05-2024) Символы Украины признаны экстремистскими и запрещены на терр... Это ципсошник. Главный вопрос в том, что украинская символика делает в русской школе? Перевертышей предателей хватает. Надо детям ввести в обязательное, на уроках прочтение сказки Гайдара

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