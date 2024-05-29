В Барнауле ищут человека, который дал детям грамоты с украинской символикой
На бумаге изображены флаг и герб Украины
29 мая 2024, 10:20, ИА Амител
В Барнауле ищут того, кто дал детям из 49-й школы грамоты с украинской символикой.
Очевидцы показали, как выглядят награды, врученные их детям. В верхней части документа нарисован украинский флаг и трезубец.
Сейчас ищут того, кто предложил использовать такие грамоты.
Ранее в администрации школы № 49 пояснили, что награждали детей за хорошую учебу, однако не заметили символику во время подписания грамот. Представителям комитета по образованию классный руководитель сказала, что грамоты предложил распечатать один из родителей.
10:23:15 29-05-2024
Вот твари, везде понабежало этих недобитков фашистких. Теперь долго всех дизертиров ловить, крысы конченые.
10:57:04 29-05-2024
Гость (10:23:15 29-05-2024) Вот твари, везде понабежало этих недобитков фашистких. Тепер... каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплелись?
11:15:37 29-05-2024
Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... Где там про свастику увидел? А то, что на украине идеология нацистская и фашистская давно доказано. Ради её уничтожения идёт СВО
20:29:42 29-05-2024
Гость (11:15:37 29-05-2024) Где там про свастику увидел? А то, что на украине идеология ... Вообще то герб и флаг государства и идеология это не одно и тоже.помоему это разные вещи.
02:41:58 31-05-2024
Гость (20:29:42 29-05-2024) Вообще то герб и флаг государства и идеология это не одно и ... Теперь это одно и тоже. Эти хохлопитеки не доделаные как гниды расползлись по всему миру. Везде носятся как дурни со тупой со своей идеалогией не добитой.
19:57:30 30-05-2024
Гость (11:15:37 29-05-2024) Где там про свастику увидел? А то, что на украине идеология ... Кем доказано?
02:23:14 30-05-2024
Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... А где речь про свастику?
15:42:39 30-05-2024
Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... У меня эти символы не сплелись, а срослись в единое целое, мне было достаточно с 1991 по 1995 год жить в Симферополе, чтобы убедиться, что это такое, украинизация, что это за твари заполоняют Крым и распространяют свою фальшивую историю и ненависть к русской культуре, языку и идентичность
16:09:12 30-05-2024
Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... В 1926 году, в Париже, был суд, признавший Украинство: трезубец и флаг- поеступным режимом. Соответственно его символика 100% преступная, нацистская. Иначе почему Шварцбурда полностью оправдали?!
16:49:06 30-05-2024
Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... Сейчас это практически одно и тоже
17:18:16 30-05-2024
Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... Символы Украины признаны экстремистскими и запрещены на территории России! Если ты не согласен, напиши свой адрес и я тебе гарантирую, что сегодня же за тобой приедут сотрудники первой службы ФСБ (контрразведка , выявление и диверсантов и шпионов). А дальше вам сошьют дело о госизмене ! Или сомневаетесь?
00:02:37 03-06-2024
Гость (17:18:16 30-05-2024) Символы Украины признаны экстремистскими и запрещены на терр... эмм... А шить зачем? Неее, Мы не такие, фальсификацией не занимаемся) тут все очевидно до предела. Сам во всем сознается и подпишет. И с чистой совестью на червончик за оправдание эскремизма и пособничество.
21:49:43 30-05-2024
Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... Это одно и тоже, УКРОФАШИЗМ намного хуже гитлеровского.
05:47:43 31-05-2024
Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел...
Да они уже давно сплелись вна Украине! Наказывать надо за такие проделки! Не хватало ещё эту заразу в Российские школы тащить!!!!!!!!!
11:09:51 31-05-2024
Гость (10:57:04 29-05-2024) каким образом герб Украины и фашистская свастика у вас сплел... А каким образом относится БАРНАУЛ к Украине , с её флагами и трезубцами? Это явная провокация!
14:36:57 30-05-2024
Гость (10:23:15 29-05-2024) Вот твари, везде понабежало этих недобитков фашистких. Тепер... Тот кто "не заметил" - тоже наказать. Вряд-ли человек занимает свою должность, если при подписании такого документа "не заметил подставы
10:30:23 29-05-2024
Точно - провокация! И полная безграмотность того, кто подписывал. Или умысел.
10:57:24 29-05-2024
Гость (10:30:23 29-05-2024) Точно - провокация! И полная безграмотность того, кто подпис... провокация чего?
11:02:40 29-05-2024
Гость (10:57:24 29-05-2024) провокация чего?... Людей с расшатаной психикой, в которых так старательно засаживали и засаживают ненависть
10:34:25 29-05-2024
Ранее в администрации школы № 49 пояснили, что награждали детей за хорошую учебу, однако не заметили символику во время подписания грамот.--- Это пять баллов, за классную отмазку))) "Не виноватая Я, неизвестный мне подсунул"))
18:33:18 29-05-2024
ВВП (10:34:25 29-05-2024) Ранее в администрации школы № 49 пояснили, что награждали де... Отменить ЕГЭ для школьников, а начать пропускать через ЕГЭ директоров школ, учителей, чиновников, депутатов. министров и прочих
10:34:33 29-05-2024
Явная провокация! В советское время такая выходка стоила бы директору школы его кресла. В сталинское время ...ну вы сами понимаете.
17:45:05 29-05-2024
Игорь (10:34:33 29-05-2024) Явная провокация! В советское время такая выходка стоила бы ... Игорь, как тебе не хватает Сталина....
09:59:17 30-05-2024
Игорь (10:34:33 29-05-2024) Явная провокация! В советское время такая выходка стоила бы ... конечно понимаем, не дураки же... Сталин лично расстрелял бы два раза и съел. вот только почему вы в открытую боитесь об этом написать- непонятно.
15:33:15 30-05-2024
Игорь (10:34:33 29-05-2024) Явная провокация! В советское время такая выходка стоила бы ... А вот интересно где взяли и были отпечатаны эти бланки?????
10:37:47 29-05-2024
Гадить, это их стиль.
10:39:07 29-05-2024
А директор и классный руководительсовсем не смотрят, что подписывают? Д..... совсем?
23:36:02 29-05-2024
nik (10:39:07 29-05-2024) А директор и классный руководительсовсем не смотрят, что по... Когда подписываешь много документов, иногда так бывает, только мельком смотришь на то, что подписываешь..
Мы по молодости баловались и подсунули шефу приказ о его увольнении. Директор, доктор наук, подписал не глядя...
10:53:38 29-05-2024
Флаг что-то не особо видать. Но хоть бы с детьми так не шутили. Может такой же школьник?!
10:54:32 29-05-2024
Ну соберите обратно и распечатайте другие, что трагедию и шпиономанию из-за этого устраивать?
13:28:34 29-05-2024
Гость (10:54:32 29-05-2024) Ну соберите обратно и распечатайте другие, что трагедию и шп... А удовлетворение от процесса наказания?
10:54:45 29-05-2024
Это чем надо коллективно шары заливать, чтоб виды с синегнойной тряпкой на пол грамоты не заметить?
10:58:34 29-05-2024
точно такой же грамотой наградили выпускников 11 класса в г. Серов в 2018 году, а так же в награждали детей в г. Хабаровск, равно как и во многих других городах.
11:01:19 29-05-2024
Вообще странная школа. Территорию обнесли новым металлическим забором. Но! С одной стороны, где въездные ворота, есть калитка для входа. Через эту калитку попадаешь … сразу на газон. То есть школьники в дождливую погоду, когда размокла земля, сразу заходят в грязное месиво; любая обувь, кроме резиновых сапог, будет испорчена! Со стороны ул.Горно-Алтайской ведут ступеньки. Ну, как ступеньки? Чисто условно можно назвать раздолбанную часть спуска вниз ступеньками. А ведь дети ходят здесь каждый день по выщербленным бордюрам, представляющим собой реальные «зубы дракона». Территория явно и давно нуждается в новом асфальтовом покрытии, тем более что школьники постоянно рискуют получить травмы, поскольку бегают вокруг здания по растрескавшимся дорожкам на физкультуре.
13:07:44 29-05-2024
Бордюры все надо менять, особенно на ступеньках. Что интересно, на пр.Ленина практически новые бордюры вырывают и ставят ещё более новые, а в школе всё с 196* года.
11:17:04 29-05-2024
грамоты предложил распечатать один из родителей."
И теперь его не могут найти? В бега подался?
11:31:38 29-05-2024
Детей заставляют знать гимн, герб края, государства, а сами учителя и директор не знают их? Они подписывали грамоты и не видели?
11:32:47 29-05-2024
Учителя в этой школе малообразованные, как я понимаю..отлчить герб России от украинского не смогли? По моему, это целенаправленно сделано.
11:55:51 29-05-2024
А он скрылся?
11:59:49 29-05-2024
Персонал школы - уволить за профнепригодность! и антипатриотичность!
12:18:43 29-05-2024
один из родителей --- тоже не понял и где этот родитель? Уже на Украине?
12:26:57 29-05-2024
Не раз доводилось видеть, как школьники с рюкзачками по пути к учебному заведению №49 вынуждены преодолевать препятствия. Дело в том, что изначально дворовые территории домов по пр.Ленина 159,161,165 были соединены одной дорогой. Владельцы строения 163(там находится большая круглосуточная наливайка) перерезали эту дорогу и установили заборы прямо на ней. Эта огражденная территория строения 163 используется как мусорная свалка, даже не площадка, а именно свалка, где горы коробок и прочей дряни. Жители микрорайона с 60х годов прошлого века ходили по данной дороге в школу и просто пешком, чтобы не выходить на пр. Ленина, это короче и безопаснее, поскольку на проспекте зимой всегда кучи снег и снежные массы с крыш падают именно с той стороны, с северной. Теперь дети вынуждены перелазить через забор пивнушки, чтобы попасть в школу. Ладно, пусть владельцы наливайки огораживают свой двор, но необходимо оставить часть пешеходной территории хотя бы в метр шириной для прохода людей.
13:28:11 29-05-2024
путь кзнаниям преграждает пиво (12:26:57 29-05-2024) Не раз доводилось видеть, как школьники с рюкзачками по пут... а учителя с директором только через пивнушку ходят 🤣🤣
12:39:54 29-05-2024
Новость огонь, пошла уже по стране, прославились.
13:31:27 29-05-2024
ВВП (12:39:54 29-05-2024) Новость огонь, пошла уже по стране, прославились.... после рубцовских воспитателей-стриптизерш надо держать марку. А то турысты не поедут.
12:54:24 29-05-2024
Гость (10:30:23 29-05-2024) Точно - провокация! И полная безграмотность того, кто подпис... Это не может быть безграмотностью. Это умысел!!! Должны ответить за это по закону!
18:14:15 29-05-2024
Гость (12:54:24 29-05-2024) Это не может быть безграмотностью. Это умысел!!! Должны отве... вполне может. Мне бы в новости не ткнули, я и внимания бы не обратила. Не уверена, что я одна такая .
21:07:49 29-05-2024
гость (18:14:15 29-05-2024) вполне может. Мне бы в новости не ткнули, я и внимания бы не... Вас тоже наградили?
14:36:11 29-05-2024
При этом в школе поднимают флаг и занимаются патриотическим воспитанием.
16:38:15 29-05-2024
Директора школы - 200%%% убрать с кресла и должности.
Органам уполномочненным за все стороны безопасности расследоват данное дело с пристрастием!
19:50:16 29-05-2024
555 (16:38:15 29-05-2024) Директора школы - 200%%% убрать с кресла и должности.Орг... Правильно. Виновных-расстрелять)) Невиновных-в лагеря))
17:05:11 29-05-2024
как можно не заметить ярко желто-синий флаг
17:20:33 29-05-2024
Гость (13:07:44 29-05-2024) Бордюры все надо менять, особенно на ступеньках. Что интерес... Не бордюры менять, а руководство
19:44:52 29-05-2024
Иваныч (17:20:33 29-05-2024) Не бордюры менять, а руководство... Одно другому не мешает! Попробуйте пройти к школе в калитку, где крутой спуск с разрушенными бордюрами, ноги сломаете!
18:07:49 29-05-2024
Да, уж, как так директор то что слепой когда подписивал грамоты, это что за свинство, что у них флаг на школе не весит, разгельдяи
20:35:06 29-05-2024
Печать на грамоты кто ставил? Роспись там чья стоит? Того и наказывать надо.смотреть надо на чем роспись ставишь.строгий выговор.и пусть учит флаги и гербы государств.
21:34:06 29-05-2024
Дело даже не в бланке, не в невнимательности, и не в жизненной позиции. Дело в заблуждениях и озлобленности общества. Культура она подразумевает умение оценивать ситуацию адекватно. В больном обществе культура однобокая, зомбированная. Здоровое общество не допускает возникновения таких ситуаций.
21:58:19 29-05-2024
Георгий (21:34:06 29-05-2024) Дело даже не в бланке, не в невнимательности, и не в жизненн... Во всём общество виновато!))) Ну надо же! А своей головой думать вы не предполагаете?
09:56:53 30-05-2024
Георгий (21:34:06 29-05-2024) Дело даже не в бланке, не в невнимательности, и не в жизненн... мне кажется или вы хотите сейчас на всех коллективную ответственность повесть за разгильдяйство пары сотрудников какой-то школы?
00:02:05 30-05-2024
А если директору подсунуть приказ о его же расстреле, он тоже бы подписал ? Ну не заметил, не обратил внимание....
00:23:29 30-05-2024
Не верю, что можно не видеть, что распечатываешь, если только не в туалете без света.
05:20:01 30-05-2024
Заранее готовятся к приходу украинской администрации или американской. "А вот смотрите мы вас ждали".
07:38:48 30-05-2024
Сейчас у родителей и учителей фигова туча работы и дел. Один распечатал, не вникнув, с интернета картинку. Второй подмахнул по быстрому. И началась охота на ведьм
07:45:59 30-05-2024
Опять Барнаул отличился. Отличился не директор, которая по запарке подмахнула грамоты. А комментаторы. Своей глупостью, тупостью, моральным уродством!
08:21:07 30-05-2024
Вот вот надо делать полную зачистку на СВО и не надо жалеть. Из-за жалости будут страдать наши дети и внуки. Дальше десятилетиями будем ловить отслеживать этих недобитых бандеровцев-нацистов.
11:54:29 30-05-2024
Просто не все знают как выглядит флаг и герб других стран. Взяли тихо замяли и всё. Нет нужно позориться на весь мир🤕
16:02:18 30-05-2024
Ничего, после ещё 20 лет ОГЭ и ЕГЭ забудут как страна называется..... Да и может продадут страну с потрохами всеми и с населением, которое останется к этому времени.
23:04:28 30-05-2024
Странно, год назад читала такую же новость, правда не помню про какой город
01:34:43 31-05-2024
Это уже одно и тоже.
12:12:21 31-05-2024
Просто с интернета грамоту скачали. Господа комментаторы. Займитесь делами. У вас из не меньше чем у всех.
12:37:55 31-05-2024
Просто в интернете можно и запрещенную литературу скачать. И по ней нечаянно поучить. Типа не в курсе
07:40:23 01-06-2024
Гость (17:18:16 30-05-2024) Символы Украины признаны экстремистскими и запрещены на терр... Это ципсошник. Главный вопрос в том, что украинская символика делает в русской школе? Перевертышей предателей хватает. Надо детям ввести в обязательное, на уроках прочтение сказки Гайдара