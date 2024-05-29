В Барнауле ищут человека, который дал детям грамоты с украинской символикой

На бумаге изображены флаг и герб Украины

29 мая 2024, 10:20, ИА Амител

В Барнауле ищут того, кто дал детям из 49-й школы грамоты с украинской символикой.

Очевидцы показали, как выглядят награды, врученные их детям. В верхней части документа нарисован украинский флаг и трезубец.

Сейчас ищут того, кто предложил использовать такие грамоты.

Ранее в администрации школы № 49 пояснили, что награждали детей за хорошую учебу, однако не заметили символику во время подписания грамот. Представителям комитета по образованию классный руководитель сказала, что грамоты предложил распечатать один из родителей.