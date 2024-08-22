Школьникам запретят приводить примеры из аниме и комиксов в сочинениях на ОГЭ

Изменения вступят в силу в 2025 году

22 августа 2024, 08:46, ИА Амител

Ручка и тетрадь / Фото: pxhere.com/ru/photo/764645

На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) появилась информация о том, что в ОГЭ по русскому языку с 2025 года будет запрещено приводить примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, в формулировке задания 13.3 будет чётко указано, что экзаменуемые могут использовать только примеры из прочитанного текста, без отсылок к другим жанрам.

Это означает, что теперь нельзя будет использовать примеры из комиксов, манги, аниме, фанфиков, графических романов и компьютерных игр.