Школьникам запретят приводить примеры из аниме и комиксов в сочинениях на ОГЭ
Изменения вступят в силу в 2025 году
22 августа 2024, 08:46, ИА Амител
Ручка и тетрадь / Фото: pxhere.com/ru/photo/764645
На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) появилась информация о том, что в ОГЭ по русскому языку с 2025 года будет запрещено приводить примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщается, в формулировке задания 13.3 будет чётко указано, что экзаменуемые могут использовать только примеры из прочитанного текста, без отсылок к другим жанрам.
Это означает, что теперь нельзя будет использовать примеры из комиксов, манги, аниме, фанфиков, графических романов и компьютерных игр.
09:03:29 22-08-2024
странно . почему?
09:35:36 22-08-2024
Гость (09:03:29 22-08-2024) странно . почему? ... замшелые ретрограды старые потому что
09:04:39 22-08-2024
"нельзя будет использовать примеры из комиксов, манги, аниме, фанфиков, графических романов и компьютерных игр." а из вкладышей от жвачки можно? или из надписей на заборах
10:10:08 22-08-2024
Как-то умолчали, что ранее те же люди разрешили использовать всё вышеперечисленное. Теперь вот запретили, работают короче
10:11:15 22-08-2024
боже мой, какая деградация. сочинения по комиксам.
11:20:28 22-08-2024
Гость (10:11:15 22-08-2024) боже мой, какая деградация. сочинения по комиксам.... А на какую тему можно писать сочинения? По "Домострою"? По "Повести временных лет"? Или по мотивам произведения "Слово о полку Игореве"?
12:32:42 22-08-2024
Кхм ... (11:20:28 22-08-2024) А на какую тему можно писать сочинения? По "Домострою"? По "... Как закалялась сталь и Молодая Гвардия !!! ... а то понимаешь ли развели здесь сюси муси
13:33:15 22-08-2024
краснопузый (12:32:42 22-08-2024) Как закалялась сталь и Молодая Гвардия !!! ... а то понимаеш... Это фантастическое произведение, в котором огромное количество молодых, физически крепких людей занималось откровенным саботажем, строя вшивую временную узкоколейку для перевозки дров?
15:29:25 22-08-2024
Кхм... (13:33:15 22-08-2024) Это фантастическое произведение, в котором огромное количест... По этой вшивой коллейке ты до сих пор ездишь. А эти молодые саботажники еще и ДнепроГЭС потом построили. А что построил ты - только свои фантазии ?
11:22:33 22-08-2024
Гость (10:11:15 22-08-2024) боже мой, какая деградация. сочинения по комиксам.... не сочинение по комиксам. Сочинение пишется на заданную тему. Например "Какова ценность человеческой жизни" . В качестве аргументации своей позиции школьник приводит пример из собственной жизни и из художественного произведения ( книга, фильм, мультфильм , сериал и пр). Во всяком случае так было 3 года назад
11:58:02 22-08-2024
Гость (11:22:33 22-08-2024) не сочинение по комиксам. Сочинение пишется на заданную тему... Тему вы предлагаете... Скажем так, несвоевременную. Я бы даже сказал, рискованную.😁
10:55:43 22-08-2024
А как можно в ФИПИ этот устроиться? Я тоже хочу всякой фигней заниматься и получать за это деньги!
11:13:00 22-08-2024
А на аудиокнигу можно будет ссылатся!?)))))
11:23:27 22-08-2024
Гость (10:55:43 22-08-2024) А как можно в ФИПИ этот устроиться? Я тоже хочу всякой фигн... Там, как и во всей казенщине, наверное, скучно, нудно и гадюшник.
13:33:14 22-08-2024
Видать Мариванна таки устала от лора вахи.
13:33:40 22-08-2024
Хентай не вычеркнули.