НОВОСТИНаука и образование

Школьникам запретят приводить примеры из аниме и комиксов в сочинениях на ОГЭ

Изменения вступят в силу в 2025 году

22 августа 2024, 08:46, ИА Амител

Ручка и тетрадь / Фото: pxhere.com/ru/photo/764645
Ручка и тетрадь / Фото: pxhere.com/ru/photo/764645

На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) появилась информация о том, что в ОГЭ по русскому языку с 2025 года будет запрещено приводить примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, в формулировке задания 13.3 будет чётко указано, что экзаменуемые могут использовать только примеры из прочитанного текста, без отсылок к другим жанрам.

Это означает, что теперь нельзя будет использовать примеры из комиксов, манги, аниме, фанфиков, графических романов и компьютерных игр.

школы и детсады

Комментарии 16

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Гость

09:03:29 22-08-2024

странно . почему?

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Мусик

09:35:36 22-08-2024

Гость (09:03:29 22-08-2024) странно . почему? ... замшелые ретрограды старые потому что

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Гость

09:04:39 22-08-2024

"нельзя будет использовать примеры из комиксов, манги, аниме, фанфиков, графических романов и компьютерных игр." а из вкладышей от жвачки можно? или из надписей на заборах

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Гость

10:10:08 22-08-2024

Как-то умолчали, что ранее те же люди разрешили использовать всё вышеперечисленное. Теперь вот запретили, работают короче

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Гость

10:11:15 22-08-2024

боже мой, какая деградация. сочинения по комиксам.

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Кхм ...

11:20:28 22-08-2024

Гость (10:11:15 22-08-2024) боже мой, какая деградация. сочинения по комиксам.... А на какую тему можно писать сочинения? По "Домострою"? По "Повести временных лет"? Или по мотивам произведения "Слово о полку Игореве"?

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краснопузый

12:32:42 22-08-2024

Кхм ... (11:20:28 22-08-2024) А на какую тему можно писать сочинения? По "Домострою"? По "... Как закалялась сталь и Молодая Гвардия !!! ... а то понимаешь ли развели здесь сюси муси

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Кхм...

13:33:15 22-08-2024

краснопузый (12:32:42 22-08-2024) Как закалялась сталь и Молодая Гвардия !!! ... а то понимаеш... Это фантастическое произведение, в котором огромное количество молодых, физически крепких людей занималось откровенным саботажем, строя вшивую временную узкоколейку для перевозки дров?

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Краснопузый

15:29:25 22-08-2024

Кхм... (13:33:15 22-08-2024) Это фантастическое произведение, в котором огромное количест... По этой вшивой коллейке ты до сих пор ездишь. А эти молодые саботажники еще и ДнепроГЭС потом построили. А что построил ты - только свои фантазии ?

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Гость

11:22:33 22-08-2024

Гость (10:11:15 22-08-2024) боже мой, какая деградация. сочинения по комиксам.... не сочинение по комиксам. Сочинение пишется на заданную тему. Например "Какова ценность человеческой жизни" . В качестве аргументации своей позиции школьник приводит пример из собственной жизни и из художественного произведения ( книга, фильм, мультфильм , сериал и пр). Во всяком случае так было 3 года назад

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Кхм...

11:58:02 22-08-2024

Гость (11:22:33 22-08-2024) не сочинение по комиксам. Сочинение пишется на заданную тему... Тему вы предлагаете... Скажем так, несвоевременную. Я бы даже сказал, рискованную.😁

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Гость

10:55:43 22-08-2024

А как можно в ФИПИ этот устроиться? Я тоже хочу всякой фигней заниматься и получать за это деньги!

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ГостьЯ

11:13:00 22-08-2024

А на аудиокнигу можно будет ссылатся!?)))))

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Гость

11:23:27 22-08-2024

Гость (10:55:43 22-08-2024) А как можно в ФИПИ этот устроиться? Я тоже хочу всякой фигн... Там, как и во всей казенщине, наверное, скучно, нудно и гадюшник.

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Гость

13:33:14 22-08-2024

Видать Мариванна таки устала от лора вахи.

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Гость

13:33:40 22-08-2024

Хентай не вычеркнули.

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