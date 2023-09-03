Школьники на мотоцикле разбились в Бийске в День знаний
Двухколесный транспорт протаранила "Лада"
03 сентября 2023, 13:05, ИА Амител
Фото: ГИБДД Бийск
Авария с участием подростков произошла в Бийске 1 сентября. Об этом рассказали в городском ГИБДД.
Около полудня на Советской водитель "Лады" не уступил дорогу мотоциклу, за рулем которого сидел мальчик 2009 года рождения.
В результате аварии школьник и его пассажир (также подросток) пострадали. Им оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась.
Проводится проверка. На водителя мотоцикла составили протокол.
14:32:42 03-09-2023
А что, в 15 лет у школьникауже есть ВУ на управление мотоциклом для передвижения по дорогам общего назначения???