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Школьники на мотоцикле разбились в Бийске в День знаний

Двухколесный транспорт протаранила "Лада"

03 сентября 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: ГИБДД Бийск
Фото: ГИБДД Бийск

Авария с участием подростков произошла в Бийске 1 сентября. Об этом рассказали в городском ГИБДД.

Около полудня на Советской водитель "Лады" не уступил дорогу мотоциклу, за рулем которого сидел мальчик 2009 года рождения.

В результате аварии школьник и его пассажир (также подросток) пострадали. Им оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Проводится проверка. На водителя мотоцикла составили протокол.

Бийск ДТП

Комментарии 1

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БинЧанин

14:32:42 03-09-2023

А что, в 15 лет у школьникауже есть ВУ на управление мотоциклом для передвижения по дорогам общего назначения???

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