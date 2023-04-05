Школьники несколько раз подряд пытались поджечь гаражи в Барнауле
Владельцы недвижимости ищут настойчивых хулиганов
05 апреля 2023, 11:29, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Барнаульцы в соцсетях рассказали о школьниках, которые несколько раз подряд пытались поджечь гаражи. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".
"Два дня подряд крышу нашего гаража поджигают, дошло до вызова пожарных. Произошло во дворе дома по адресу ул. Попова, 79", – рассказал автор сообщения.
По словам горожанина, владельцы гаражей разыскивают хулиганов и предполагают, в какой школе они могут учиться.
11:40:34 05-04-2023
а еще бегают по гаражам. портят имущество. Родители объясните детям что это опасно, потом калеками на всю жизнь могут остаться
11:44:00 05-04-2023
Гость (11:40:34 05-04-2023)а еще бегают по гаражам. портят имущество. Родители объяснит... Там крышы такие, что не упадёшь оттуда. А вот имущество, действительно, портят.
12:41:21 05-04-2023
иной раз падают. Лица разбивают, прибывшему наряду ППС рассказывают что сильно быстро бежали, упали, разбили лица , что больше не будут И после такого их пару лет не видно, но потом новые приходят, и все повторяется
12:47:46 05-04-2023
Вот оно детство не за компьютером, целеустремленность опять же
13:01:12 05-04-2023
Ндааа, Зои Космодемьянской из них не получится!
13:30:50 05-04-2023
Если гаражи поджигают то это значит нужна земля под гаражами. Так было на ВРЗ. Сначала сожгли гаражи потом расселили дома. Хорошее место для многоэтажек.
13:48:24 05-04-2023
Если гаражи поджигают то это з (13:30:50 05-04-2023)Если гаражи поджигают то это значит нужна земля под гаражами... Вас не посещают мысли что за вами следят? Как вы относитесь к РенТВ? Заговоры интриги расследования? Журнал Спид-Инфо еже выходит?
14:53:38 05-04-2023
Если гаражи поджигают то это з (13:30:50 05-04-2023)Если гаражи поджигают то это значит нужна земля под гаражами... По вашей логике должны были сначала дома поджечь. От того,что гаражи горят,дома не расселяют.
13:34:13 05-04-2023
Взять шефство, научить с одной спичкой разводить костер не зависимо от погодных условий. Стыдоба одна, а потом получаются из таких Петровы и Башировы.