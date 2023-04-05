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Школьники несколько раз подряд пытались поджечь гаражи в Барнауле

Владельцы недвижимости ищут настойчивых хулиганов

05 апреля 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Барнаульцы в соцсетях рассказали о школьниках, которые несколько раз подряд пытались поджечь гаражи. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

"Два дня подряд крышу нашего гаража поджигают, дошло до вызова пожарных. Произошло во дворе дома по адресу ул. Попова, 79", – рассказал автор сообщения.

По словам горожанина, владельцы гаражей разыскивают хулиганов и предполагают, в какой школе они могут учиться.

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 9

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Гость

11:40:34 05-04-2023

а еще бегают по гаражам. портят имущество. Родители объясните детям что это опасно, потом калеками на всю жизнь могут остаться

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Гость

11:44:00 05-04-2023

Гость (11:40:34 05-04-2023)а еще бегают по гаражам. портят имущество. Родители объяснит... Там крышы такие, что не упадёшь оттуда. А вот имущество, действительно, портят.

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Гость

12:41:21 05-04-2023

иной раз падают. Лица разбивают, прибывшему наряду ППС рассказывают что сильно быстро бежали, упали, разбили лица , что больше не будут И после такого их пару лет не видно, но потом новые приходят, и все повторяется

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Гость

12:47:46 05-04-2023

Вот оно детство не за компьютером, целеустремленность опять же

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Гость

13:01:12 05-04-2023

Ндааа, Зои Космодемьянской из них не получится!

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Если гаражи поджигают то это з

13:30:50 05-04-2023

Если гаражи поджигают то это значит нужна земля под гаражами. Так было на ВРЗ. Сначала сожгли гаражи потом расселили дома. Хорошее место для многоэтажек.

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Гость

13:48:24 05-04-2023

Если гаражи поджигают то это з (13:30:50 05-04-2023)Если гаражи поджигают то это значит нужна земля под гаражами... Вас не посещают мысли что за вами следят? Как вы относитесь к РенТВ? Заговоры интриги расследования? Журнал Спид-Инфо еже выходит?

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Гость

14:53:38 05-04-2023

Если гаражи поджигают то это з (13:30:50 05-04-2023)Если гаражи поджигают то это значит нужна земля под гаражами... По вашей логике должны были сначала дома поджечь. От того,что гаражи горят,дома не расселяют.

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Гость

13:34:13 05-04-2023

Взять шефство, научить с одной спичкой разводить костер не зависимо от погодных условий. Стыдоба одна, а потом получаются из таких Петровы и Башировы.

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