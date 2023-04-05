Школьники несколько раз подряд пытались поджечь гаражи в Барнауле

Владельцы недвижимости ищут настойчивых хулиганов

05 апреля 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Барнаульцы в соцсетях рассказали о школьниках, которые несколько раз подряд пытались поджечь гаражи. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

"Два дня подряд крышу нашего гаража поджигают, дошло до вызова пожарных. Произошло во дворе дома по адресу ул. Попова, 79", – рассказал автор сообщения.

По словам горожанина, владельцы гаражей разыскивают хулиганов и предполагают, в какой школе они могут учиться.