Школьники подожгли вертолет в Ноябрьске
За это им пообещали вознаграждение – пять миллионов рублей
11 сентября 2024, 13:20, ИА Амител
Двое школьников 14 и 15 лет подожгли вертолет в Ноябрьске. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Подростки незаконно проникли на вертолетную площадку, расположенную на территории аэропорта. Они попытались поджечь воздушное судно, предварительно облитое горючей жидкостью, с помощью сигарет.
Первоначальный план не был реализован, и дети решили повторить попытку. В какой-то момент произошел мощный взрыв.
Молодые люди получили ожоги. На место происшествия были оперативно направлены сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Вертолет в результате возгорания был уничтожен почти полностью.
Следователи установили, что школьники планировали получить за это деяние 5 миллионов рублей.
13:33:23 11-09-2024
А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли.
14-15 лет еще не субъекты за умышленный поджег.
Стоимость вертолета сейчас повесят на родаков, а родаки себя загонят в кредитную тюрьму и пойдут "добровольцами" отрабатывать вертушку.
14:06:33 11-09-2024
Гость (13:33:23 11-09-2024) А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажг... Это поджог военной техники. Вряд ли дома отсидеться.
20:10:03 11-09-2024
Гость (14:06:33 11-09-2024) Это поджог военной техники. Вряд ли дома отсидеться. ... Ми-8 был абсолютно гражданский. АК Ютейр.
15:05:35 11-09-2024
За это им пообещали вознаграждение – пять миллионов рублей ---- ну так то они все выполнили, их кинули?
19:16:45 11-09-2024
Гость (15:05:35 11-09-2024) За это им пообещали вознаграждение – пять миллионов рублей -... а что вас удивляет? это же хохлы
15:18:27 11-09-2024
Хорошо бы по всей строгости, повесить долг за вертолет на родителей. Сколько там? Миллионов 300? Вот продать квартиры и все имущество. А малолеток посадить в тюрьму лет на 10, по законам военного времени невзирая на возраст. И громко на всю страну во всех СМИ рассказать эту историю, чтобы другим было неповадно. Даже тем у кого нет имущества. Чтобы свободу было жалко терять.
16:18:53 11-09-2024
Гость (15:18:27 11-09-2024) Хорошо бы по всей строгости, повесить долг за вертолет на ро... Ирония судьбы. Пишут, что отец поджигателя уже 2 года на СВО воюет. Папа по полной Родину защищает, а сыночек Иудой оказался.
17:13:36 11-09-2024
Гость (16:18:53 11-09-2024) Ирония судьбы. Пишут, что отец поджигателя уже 2 года на СВО... А сынок в тылу противнику помогает...
18:37:08 11-09-2024
Гость (15:18:27 11-09-2024) Хорошо бы по всей строгости, повесить долг за вертолет на ро... Вот пусть вам вертолет детей рожает
15:48:51 11-09-2024
Как они туда вообще проникли? Вот это вопрос...
16:20:11 11-09-2024
Гость (15:48:51 11-09-2024) Как они туда вообще проникли? Вот это вопрос...... Читал что вертолет стоял на самом краю аэродрома, с 2021 года не эксплуатировался, стареньким был. Правда или нет, не знаю. Но все равно, сам факт поджога много стоит. На компост недоумков.
16:34:19 11-09-2024
Гость (15:48:51 11-09-2024) Как они туда вообще проникли? Вот это вопрос...... Шли мимо, зашли
18:43:46 11-09-2024
А где ещё миллионы заработаешь?