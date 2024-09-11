Школьники подожгли вертолет в Ноябрьске

За это им пообещали вознаграждение – пять миллионов рублей

11 сентября 2024, 13:20, ИА Амител

Зажигалка / Фото: pxhere.com/ru/photo/805478

Двое школьников 14 и 15 лет подожгли вертолет в Ноябрьске. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Подростки незаконно проникли на вертолетную площадку, расположенную на территории аэропорта. Они попытались поджечь воздушное судно, предварительно облитое горючей жидкостью, с помощью сигарет.

Первоначальный план не был реализован, и дети решили повторить попытку. В какой-то момент произошел мощный взрыв.

Молодые люди получили ожоги. На место происшествия были оперативно направлены сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Вертолет в результате возгорания был уничтожен почти полностью.

Следователи установили, что школьники планировали получить за это деяние 5 миллионов рублей.