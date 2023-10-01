Уроженец Узбекистана домогался мальчика в барбершопе

Молодой человек сбежал, но полицейские смогли его найти

01 октября 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Уроженец Узбекистана домогался семилетнего мальчика в питерском барбершопе. Об этом сообщает Shot.

Мама привела ребенка на стрижку, но в какой-то момент до него стал домогаться один из посетителей. Сотрудники салона заметили это и остановили гостя, после чего последний сбежал.

Правоохранители нашли злоумышленника, им оказался 20-летний ранее несудимый молодой человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.