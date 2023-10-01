Уроженец Узбекистана домогался мальчика в барбершопе
Молодой человек сбежал, но полицейские смогли его найти
01 октября 2023, 19:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Уроженец Узбекистана домогался семилетнего мальчика в питерском барбершопе. Об этом сообщает Shot.
Мама привела ребенка на стрижку, но в какой-то момент до него стал домогаться один из посетителей. Сотрудники салона заметили это и остановили гостя, после чего последний сбежал.
Правоохранители нашли злоумышленника, им оказался 20-летний ранее несудимый молодой человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
07:50:00 02-10-2023
Раньше девочек домогались. Как меняются времена
10:03:50 02-10-2023
Нужно ещё больше узбеков к нам, денег им давать, чтоб они тут жили и бесчинствовали
12:16:28 02-10-2023
Гость (10:03:50 02-10-2023) Нужно ещё больше узбеков к нам, денег им давать, чтоб они ту... А никто им просто так деньги и не дает. Вы не будете делать ту работу которые делают они за те деньги. А убери их, кто будет обслуживать столицы? Если дворник не выйдет на работу в течении 3 дней -все ощутят это, а если директор или менеджер, никто не заметит.