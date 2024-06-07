Школьную программу синхронизируют с ЕГЭ в России к 2025 году
Сейчас контрольно-измерительные материалы формируются на основании содержания ФГОС и единых программ
07 июня 2024, 09:16, ИА Амител
В 2025 году школьная программа будет полностью синхронизирована с материалами ЕГЭ. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме.
В следующем году образовательные программы и материалы ЕГЭ будут полностью синхронизированы.
29 февраля президент России Владимир Путин потребовал разобраться с проблемой, когда программы школ и вопросы на экзаменах различаются. Он отметил, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.
С 1 сентября 2023 года в российских школах введены единые федеральные основные образовательные программы. По шести предметам они обязательны – русский язык, литература, история, обществознание, география, ОБЖ.
11:53:13 07-06-2024
Как же бедные выпускники сдают ЕГЭ, если материалы учебников не синхронизированы с вопросами по ЕГЭ Ну точно вредители образования молодежи.
15:16:44 07-06-2024
Гость. (11:53:13 07-06-2024) Как же бедные выпускники сдают ЕГЭ, если материалы учебников... Вообще-то всё должно быть наоборот, экзамен (ЕГЭ) обязан соответствовать школьной программе. Разве не должны на экзамене проверять знания, полученные учеником в рамках школьной программы? Школьные программы утверждаются министерством, соответствуют образовательному стандарту, принятому в России. Откуда на экзамене (ЕГЭ) берутся задания, которые не соответствуют программе? Как такое может быть?
13:35:51 07-06-2024
Сейчас с помощью ЕГЭ выявляют наличие углубленным знаний в том числе олимпиадных навыков. При этом их отсутствие не снижает оценку в общепринятой пятибалльной системе, отличники медалисты могут гордиться своим статусом без обучения в специализированных лицеях. Но для решения задач олимпиадного уровня или ответа на узкоспециализированный вопрос нужны дополнительные знания, их дают по углубленным программам школы соответствующего уровня. Современная форма ЕГЭ пригодна для оценки по всем уровням. Развитие репетиторства имеет свои особенности, причинно следственные связи, плюсы и минусы... это другая сложная тема
14:09:42 07-06-2024
Гость (13:35:51 07-06-2024) Сейчас с помощью ЕГЭ выявляют наличие углубленным знаний в т... Главный минус репетиторства - не всем детям доступно, поэтому порочно. Нужны высшему уч. заведению особые углубленные знания и олимпиадные навыки - принимайте абитуру, как есть и учите сами. Вспоминаю роман А. Марининой, она описывает, как советская номенклатура готовила своё потомство к престижным факультетам, нанимала репетиторов из этих университетов, те объясняли, что на экзамене надо говорить "префикс", если скажешь "приставка", то минус балл. Хотя во всех школьных учебниках был только один термин "приставка". В университетских учебниках -да, "префикс". Зачем это? Чтобы отсечь "непосвященных" Причем не надо особого ума, просто иная программа. У нас 42 шк. давала материал, ориентируясь на НГУ. Учили другим способам решения и т.п., ученики имели преимущества. Хотя не факт, что умнее, чем из других школ, но шансов поступить было больше.
08:10:21 08-06-2024
Гость (14:09:42 07-06-2024) Главный минус репетиторства - не всем детям доступно, поэтом... В настоящие советские времена 60-70-е годы у нас в Барнауле было несколько подготовительных курсов, например, для НГУ, Томский госуниверситет, я уж не говорю о подготовительных курсах в барнаульских ВУЗах.Готовили слушателей курсов для вступительных экзаменов в свои учебные заведения.Стоимость была минимальная, вполне соответствующая доходам даже бедных семей, если такие были.По сути, это были коллективные репетиторы.Сейчас в постсоветской России нет таких подготовительных. Появилось частное репетиторство, соответствующее требованиям эпохи раннего капитализма.
14:11:01 08-06-2024
Гость (14:09:42 07-06-2024) Главный минус репетиторства - не всем детям доступно... Точно главный? В нем было бы меньше нужды при отсутствии профстимуляции.
Львиная доля "проф" репетиторов это учителя других школ, аналогично недодающие своим своим ученикам базовых знаний. Это лёгкие деньги, без дополнительных издержек, будь то переподготовка и дополнительное оборудование, все уже есть). Выход на уровень выше среднего предлагают единицы.
А из кого вузам выбирать хорошо бы им решать, умных или подготовленных. Для предварительной подготовки умных и подготовленных одновременно существуют лицей интернаты, но это не в нашей деревне
15:34:48 07-06-2024
Школа должна остаться школой! Она должна давать РАВНЫЕ шансы ВСЕМ учащимся ! Если у ребёнка есть математические , физические и другие способности они могут учиться в специализированных школах .Все углубленные , специальные знания ученики должны получать уже на следующем этапе обучения (институты , университеты- для этого они и существуют ) , а всё остальное - от лукавого и для наживы .
12:24:32 09-06-2024
Гость (15:34:48 07-06-2024) Школа должна остаться школой! Она должна давать РАВНЫЕ шанс...а всё остальное - от лукавого и для наживы Обоснуйте, пожалуйста, где в современной форме ЕГЭ проявляется нажива? Я вижу ее только в виде желания заплатить наблюдателям хоть за какую-нибудь помощь или дать возможность списать. Организация мероприятия достаточно проработана для исключения этого. Само испытание разносторонне проверяет подготовку выпускника, позволяет установить уровень подготовки и использовать как рейтинг при поступлении. А нереализованные способности не могут быть выставлены на одном уровне с оценкой имеющихся знаний
16:52:34 07-06-2024
Кроме выявления углубленных знаний выпускника современная форма оценки этих знаний позволяют вузам получить подготовленных абитуриентов без коррупционного влияния. Если начать ровнять детей по знаниям по уровню школ с потока, то закончим на физподготовке, у любого есть шанс выйти на уровень олимпийского резерва, он же не виноват, что в его школе физ-ра не на уровне.
Не будет этого, в лётные училища поступят более крепкие ребята с соответствующими знаниями по физике и математике, аналогично с элитными вузами страны.
Отмена современного ЕГЭ приведет к голым аттестатам и толстым конвертам при поступлении, депутатским деткам и существенном уменьшении шансов на поступление именно подготовленных детей в элитные ВУЗы страны
08:17:28 08-06-2024
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