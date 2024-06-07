Школьную программу синхронизируют с ЕГЭ в России к 2025 году

Сейчас контрольно-измерительные материалы формируются на основании содержания ФГОС и единых программ

07 июня 2024, 09:16, ИА Амител

Классная доска / Фото: pxhere.com

В 2025 году школьная программа будет полностью синхронизирована с материалами ЕГЭ. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме.

В следующем году образовательные программы и материалы ЕГЭ будут полностью синхронизированы.

29 февраля президент России Владимир Путин потребовал разобраться с проблемой, когда программы школ и вопросы на экзаменах различаются. Он отметил, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.

С 1 сентября 2023 года в российских школах введены единые федеральные основные образовательные программы. По шести предметам они обязательны – русский язык, литература, история, обществознание, география, ОБЖ.