Школьный охранник убил двухмесячную дочку под Новосибирском

Мужчина ударил ребенка, чтобы успокоить

05 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отец убил собственную двухмесячную дочь в селе Верх-Каргат Новосибирской области, сообщает "КП-Новосибирск".

Трагедия случилась утром 2 апреля. 22-летняя мать тогда отводила старшую дочку в детский сад, а 30-летний отец остался с младшим ребенком.

"Говорят, что девочка плакала, мешала ему. Отец в ответ на плач ударил ребенка – якобы так хотел успокоить дочку", – поделились сельчане.

После возвращения домой мать вызвала медика, а та – уже скорую. Но девочка скончалась. На следующий день отца задержали, он признался в содеянном.

По словам сельчан, семья переехала в Верх-Каргат два года назад из Новосибирска, на учете не состояла.

Первая дочь у женщины от другого мужчины, а погибшая девочка – их общий ребенок. Отец работал охранником в школе и "в целом был спокойный, нормальный: не дебоширил, не был пьяницей", рассказал собеседник издания.

Старшая дочь сейчас с матерью. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.