Школьный охранник убил двухмесячную дочку под Новосибирском
Мужчина ударил ребенка, чтобы успокоить
05 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
Отец убил собственную двухмесячную дочь в селе Верх-Каргат Новосибирской области, сообщает "КП-Новосибирск".
Трагедия случилась утром 2 апреля. 22-летняя мать тогда отводила старшую дочку в детский сад, а 30-летний отец остался с младшим ребенком.
"Говорят, что девочка плакала, мешала ему. Отец в ответ на плач ударил ребенка – якобы так хотел успокоить дочку", – поделились сельчане.
После возвращения домой мать вызвала медика, а та – уже скорую. Но девочка скончалась. На следующий день отца задержали, он признался в содеянном.
По словам сельчан, семья переехала в Верх-Каргат два года назад из Новосибирска, на учете не состояла.
Первая дочь у женщины от другого мужчины, а погибшая девочка – их общий ребенок. Отец работал охранником в школе и "в целом был спокойный, нормальный: не дебоширил, не был пьяницей", рассказал собеседник издания.
Старшая дочь сейчас с матерью. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.
19:08:28 05-04-2025
козлина если плач мешает надо было взять на ручки и убаюкать.
понятно что самые маленькие будут плакать и раздражать особенно когда ты с суток хочешь спать или ночью спишь а ребенок проснулся.
когда кончал 2 мес назад че о контрацепции не думал.
20:01:45 05-04-2025
Максим (19:08:28 05-04-2025) козлина если плач мешает надо было взять на ручки и убаюкать... это только собаки рожают через два месяца, жа и дети двухмесячными не рождаются, арифметик.
20:22:12 05-04-2025
Максим (19:08:28 05-04-2025) козлина если плач мешает надо было взять на ручки и убаюкать... с математикой плохо однако...
17:27:02 08-04-2025
Максим (19:08:28 05-04-2025) козлина если плач мешает надо было взять на ручки и убаюкать... Охранник в сельской школе особенно не переьруждаются. Может, был под чем-то
21:05:41 05-04-2025
Вы чего на Максимку накинулись? Ему ребенка в роддоме отдали уже через 3 месяца после свадьбы. А с супругой он познакомился только за две недели до свадьбы.