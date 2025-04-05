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Школьный охранник убил двухмесячную дочку под Новосибирском

Мужчина ударил ребенка, чтобы успокоить

05 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отец убил собственную двухмесячную дочь в селе Верх-Каргат Новосибирской области, сообщает "КП-Новосибирск".

Трагедия случилась утром 2 апреля. 22-летняя мать тогда отводила старшую дочку в детский сад, а 30-летний отец остался с младшим ребенком.

"Говорят, что девочка плакала, мешала ему. Отец в ответ на плач ударил ребенка – якобы так хотел успокоить дочку", – поделились сельчане.

После возвращения домой мать вызвала медика, а та – уже скорую. Но девочка скончалась. На следующий день отца задержали, он признался в содеянном.

По словам сельчан, семья переехала в Верх-Каргат два года назад из Новосибирска, на учете не состояла.

Первая дочь у женщины от другого мужчины, а погибшая девочка – их общий ребенок. Отец работал охранником в школе и "в целом был спокойный, нормальный: не дебоширил, не был пьяницей", рассказал собеседник издания.

Старшая дочь сейчас с матерью. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 5

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Максим

19:08:28 05-04-2025

козлина если плач мешает надо было взять на ручки и убаюкать.
понятно что самые маленькие будут плакать и раздражать особенно когда ты с суток хочешь спать или ночью спишь а ребенок проснулся.

когда кончал 2 мес назад че о контрацепции не думал.

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Гость

20:01:45 05-04-2025

Максим (19:08:28 05-04-2025) козлина если плач мешает надо было взять на ручки и убаюкать... это только собаки рожают через два месяца, жа и дети двухмесячными не рождаются, арифметик.

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Гость

20:22:12 05-04-2025

Максим (19:08:28 05-04-2025) козлина если плач мешает надо было взять на ручки и убаюкать... с математикой плохо однако...

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Гость

17:27:02 08-04-2025

Максим (19:08:28 05-04-2025) козлина если плач мешает надо было взять на ручки и убаюкать... Охранник в сельской школе особенно не переьруждаются. Может, был под чем-то

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Гость

21:05:41 05-04-2025

Вы чего на Максимку накинулись? Ему ребенка в роддоме отдали уже через 3 месяца после свадьбы. А с супругой он познакомился только за две недели до свадьбы.

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